Los fabricantes de papel higiénico, al límite: "Muchas fábricas se están planteando paradas"

Antonio Peinado es director general de la Fábrica Maclean Papel en Blanca (Murcia). Sus costes han subido entre cinco y siete veces respecto a etapas anteriores en las que el coste de la luz y el gas no era tan elevado. "La situación es muy complicada y con todo lo que estamos sufriendo. Estamos luchando para sobrepasar todas estas situaciones e intentar no dejar el mercado desabastecido. En nuestro caso, sí que tenemos algún paro puntual de adecuación a la situación del mercado y no hay ningún problema de falta de trabajo, de EREs o de despidos masivos".

Además, añadía que "sobre todo, hace dos años, hubo un bajón bastante importante. Nosotros vamos dirigidos hacia el sector industrial y la restauración y claro todo bajó bastante pero sí que es en algún momento por disponibilidad de materias primas que por nuestra predisposición a trabajar".