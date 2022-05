Las hipótesis por las que un pitbull pudo atacar a su dueño hasta provocarle la muerte

La muerte de un jiven de 26 años tras el ataque de su pitbull ha conmocionado al pueblo de Nules, Castellón. Un hecho insólito. Pero ¿qué pudo llevar a que el perro atacara a su dueño y matarlo? Jose Luis Blázquez nos da algunas hipótesis de los que pudo suceder “A veces el perro interpreta los gritos o los aspavientos de una persona como una señal de excitación, te ve como una presa y va a acabar con el riesgo de que sea presa le puede agredir a él. O puede que mentalmente no sea estable ytienen ese componente de agresividad o dominancia o de matar que es patológico, que no es normal, pero que te puede aparecer en un caso como este”.

En este caso, concreta que “es posible que el animal tenga un comportamiento anómalo o que su cabeza no funcione de manera normal y que el dueño no haya sido capaz de identificar o de controlar este tipo de comportamiento y el perro es el que dominaba, era el jefe de la manada, era el líder de la manada. Y a lo mejor incluso durmiendo hizo algún movimiento o algún ruido o algo que excitó el ataque, y de momento que comenzó el ataque, pues un perro normal para en cuanto ve que es alguien conocido o no está defendiendo su entorno, para el ataque; pero en este caso si su cabeza no funciona de manera normal pues va por un rumbo totalmente diferente al que cabe esperar”.