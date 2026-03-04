El "estrés brutal" para las familias vulnerables: la advertencia sobre el bloqueo al llamado Escudo Social

El rechazo del Congreso al decreto del llamado Escudo Social el pasado jueves, 26 de febrero, ha supuesto un varapalo parlamentario para el Gobierno, pero sobre todo ha dejado en una situación de extrema incertidumbre a las personas más vulnerables. Así lo advierte Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España y en Europa, quien detalla las graves consecuencias que tiene la no convalidación de estas medidas.

Tras una primera negativa, el Ejecutivo retiró la revalorización de las pensiones para que se aprobara de forma independiente, pero el resto de las ayudas siguen en el aire. Ahora, sin fecha para una nueva votación, el Gobierno se plantea dividir el paquete para negociar cada punto por separado, mientras la protección de miles de familias sigue en juego.

Un futuro incierto para los más vulnerables

Según explica Susías, la prórroga de este paquete de ayudas es clave. Entre las medidas que decaen denuncian la restricción de ayudas a los afectados por la DANA y los incendios, el fin de la moratoria antidesahucios, y la desaparición de los descuentos del bono social térmico y eléctrico. Además, también decae la prohibición de cortar suministros básicos: luz, agua y gas. "Es necesario que se mantenga este escudo social que está protegiendo a muchas familias", defiende Susías.

El presidente de EAPN-ES apela a la responsabilidad de los 350 diputados, asegurando que no se trata de "una cuestión de estrategia política, sino de apoyo a la ciudadanía". Según señala, lo último que necesitan las personas que "lo están pasando francamente mal" es que "decisiones políticas agraven la situación que están".

La suspensión de los cortes de luz, agua y gas es una de las protecciones más importantes. Sin ella, las familias vulnerables "se quedan a la intemperie". Carlos Susías alerta de que esta situación no solo supone un malestar evidente, sino que genera un "deterioro total de la calidad de vida y el estrés familiar que se produce en esos hogares". Según señala, estas familias "pasan a vivir una situación de estrés brutal" que califica de "verdadero desastre".

Los desahucios y el papel de las autonomías

Susías recuerda que, si la votación del Escudo Social decae en el Congreso, la responsabilidad final recae en las Comunidades Autónomas, competentes en vivienda y protección social. Señala que son ellas las que "van a tener que asumir muchas de las consecuencias".

Sobre la polémica medida que prohíbe los desahucios, uno de los puntos que generó el rechazo de PP, Vox y Junts, Susías es tajante: "No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra", en referencia a la okupación. Sostiene que si ese es el problema, se pueden buscar fórmulas como un sistema de avales, pero nunca "hacer caer toda una batería de protección social" por un supuesto efecto negativo del que "nadie da números".

La urgencia de una Prestación por Crianza

Otra de las grandes reclamaciones que defienden es la implantación de una Prestación Universal por Crianza (PUC). "Es necesaria y urgente", afirma, destacando que informes recientes señalan que una ayuda de 100 euros mensuales podría sacar al 11% de los menores de la pobreza, una cifra que ascendería al 22% con 200 euros.

Es una medida de mejora social y de activación económica" Carlos Susías Presidente de EAPN España y Europa

Susías explica que esta prestación no solo reduce la pobreza infantil, sino la de los hogares en su conjunto. Además, argumenta que funcionaría como un elemento de "dinamización económica", porque las familias vulnerables destinarían ese dinero directamente al consumo, beneficiando a la economía local.

Por todo ello, pide a todos los partidos políticos que "afronten su responsabilidad" y apoyen esta medida de forma unánime, como ya se hizo con el Ingreso Mínimo Vital, ya que existe en la mayoría de países europeos "indistintamente del color político" de sus gobiernos.