¿Tiene España un verdadero modelo migratorio y de integración? Funcas advierte de que: 'Es dejar hacer'

España es el segundo país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe después de Alemania. 2,5 millones han llegado a nuestro país en los últimos 5 años y, según calculan en el Consejo Económico y Social, necesitaremos un número similar de trabajadores en los próximos 10 años para mantener nuestra capacidad productiva. Sin embargo, nuestro carece de un "modelo migratorio" ni una "estrategia de integración clara". El sistema actual se basa en "dejar hacer". Así de contundente se ha mostrado María Miyar, directora de Estudios Sociales de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), en COPE, donde ha analizado la realidad migratoria del país.

El mercado laboral y el acceso al sistema nacional de salud son, según constata, la principal y casi única estrategia de integración que tenemos y la seguridad, el calidad de vida y las redes con otros migrantes nuestros principales atractivos. Pero, según recuerdan en FUNCAS, los flujos migratorios no están garantizados.

De hecho, recuerda, han ido cambiando en función de la coyuntura económica con picos importantes antes de la crisis de 2008, a partir de 2016 y, desde entonces y con mayor fuerza, a partir de 2022.

Actualmente 1 de cada 5 residentes en España son de origen extranjero. Iniciativas como el cambio del reglamento de extranjería para flexibilizar las medidas para regularizar por arraigo a la población extranjera o el reciente anuncio de una nueva regularización extraordinaria buscan sacar de la irregularidad a la población llegada de otros países.

Un objetivo que según señala Miyar, "se logrará en un primero momento y de forma temporal. Si no cambia el modelo migratorio español con el tiempo volverá a incrementarse".

Un crecimiento "débil e inestable"

Es un crecimiento débil, inestable, del que no tenemos nosotros el control"" MARÍA MIYAR Directora de Estudios Sociales de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)

Desde 2022, la población extranjera se ha incrementado en 1,2 millones, mientras que la española ha aumentado en 232.000 personas, es decir, que la inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española. Hoy uno de cada tres nacimientos en España es de madre migrante.

Además en los últimos 3 años, la mano de obra inmigrante ha ocupado el 40% de los nuevos empleos. Actualmente los extranjeros son el 17 por ciento de la población activa española, un 6 por ciento más que en 2024 y, en total, 4,1 millones de personas de las cuales casi 3,6 millones están trabajando, lo que supone el 16 por ciento de los trabajadores en España.

Todo un poderío económico y demográfico pero que, según Miyar, no puede ser la única solución para seguir creciendo y prosperando. Considera que fiarlo todo a la inmigración es un "crecimiento débil, inestable, del que no tenemos el control", ya que depende de factores externos como la situación en los países de origen o el poder de atracción de España.

"No podemos pensar que la inmigración va a llegar de forma indefinida y que nos va a arreglar todos los problemas", ha señalado Miyar. La experta recuerda que las tasas de fecundidad de los países emisores de inmigración también están disminuyendo y que no hay certeza de que España vaya a "seguir siendo un destino atractivo".

La clave de la integración y sus riesgos

No tenemos estrategia de integración, ni tenemos modelo migratorio"" MARÍA MIYAR Directora de Estudios Sociales de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS)

A pesar de que España es, por tamaño de población, el país europeo que más inmigrantes está recibiendo, por ahora no se han producido "grandes conflictos sociales". Miyar atribuye esta buena integración a que una mayoría de los inmigrantes proceden de Latinoamérica, con quienes se comparte "una cultura más similar" y "un idioma".

Sin embargo, esta integración se produce mayoritariamente en posiciones del mercado laboral peor retribuidas y en "ocupaciones menos cualificadas, de menor valor añadido".

La directora de Estudios Sociales de Funcas pone el foco en el "medio o largo plazo", especialmente en las segundas generaciones. "Ellos no se comparan con la situación del país de origen, como lo hacen sus padres, ellos se comparan con los hijos de españoles", ha explicado, advirtiendo del riesgo de que surja "algún grado de resentimiento" si perciben que les va peor como ha ocurrido en Francia.

¿son la regularizacion y el arraigo la solución para la irregularidad?

El número inmigrantes en situación irregular en España que se ha multiplicado por ocho en los últimos 8 años, aumentando de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025. De ellos 760.000 son de nacionalidades americanas, especialmente colombianos, peruanos y hondureños según las cifras que manejan en FUNCAS.

Este cómputo aún no tiene en cuenta, admiten, el impacto de la reciente reforma del Reglamento de Extranjería está facilitando la regularización por arraigo de parte de la población extrajera ni de la regularización extraordinaria anunciada la semana pasada por el Gobierno y aún pendiente de ejecución pero, incluso de cumplirse sus objetivos, y, según sus estimaciones, el número de personas en situación irregular no disminuirá sino que se estabilizará en nuestro país.

376.179 personas cuentan con una autorización de residencia por motivo de arraigo en España, lo que representa un crecimiento en términos absolutos de 68.621 personas en el último año, un 22,3% más que en 2024, según recoge el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Algo más de la mitad de ellas, el 54 por ciento, trabajan y el número de personas que está trabajando tras obtener el arraigo crece un 21,2% en 2025.

Facilitar la regularización, contribuye ciertamente a la integración pero, según FUNCAS, sigue sin implicar planificación. Para ello es preciso, subrayan, poner en marcha medidas para mejorar los flujos migratorios, enmarcados en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación.

La alternativa: apostar por la productividad

Para Miyar, la solución no pasa por "importar seres humanos" para sostener la economía. En su lugar, defiende que "el modelo que debería de ser España es un modelo de productividad", centrado en el crecimiento de la renta per cápita.

¿Cuáles serían esas estrategias? La experta apunta a "facilitar la inversión", especialmente en actividades de alto valor añadido, y "agilizar la burocracia y disminuir la inseguridad jurídica de las empresas". Miyar considera que Europa en general "se está quedando atrás" en su modelo productivo y que España "no debe conformarse con lo que tiene", sino ser más ambiciosa. De ello depende, subraya, nuestro bienestar colectivo.