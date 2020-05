Elena: "Se me ocurrió un gusanín, Cuquín"

Son ya casi dos meses sin ver a Martín, Inés y Camino de 11, 8 y 3 años quienes durante todo este tiempo han quedado al cuidado de los abuelos maternos, Belén y Cayetano. Su hija Elena elogia en COPE el trabajo que está haciendo su madre. ‘Como muchas abuelas en España se ha tenido que hacer cargo de sus nietos, de cuidarlos, de encargarse de los deberes del cole, las comidas, los baños… todo. E intentando además que no nos echen mucho de menos’.

Elena reconoce que este tiempo se está haciendo duro y que por ello decidió crear un personaje con uno de los muñecos de sus hijos. Personaje al que ella le ha dado vida grabando vídeos que al principio eran solo para ellos pero que ahora ven cientos de niños a través de las redes sociales. ‘Se me ocurrió un personaje que acudiera todos los días a verles, del que ellos estuviesen pendiente y buscando alguna marioneta en sus habitaciones ví un gusanín morado tan simpático que me pareció que podía ser más sencillo que una marioneta’. Al principio, dice, ni sus hijas reconocían que detrás de ‘Cuquín’ estaba ella. ‘No me reconocían con la voz que pongo para Cuquín y ya cuando llevaba 8-10 días haciéndolos me dijo mi padre que había subido algún vídeo a sus redes sociales. Empezamos a ver que a los hijos de nuestros amigos y sus familiares también les gustaban’.

En los primeros vídeos ‘Cuquín’ hablaba de buenos hábitos relacionados con el coronavirus pero al poco tiempo Elena vio la necesidad de ampliar la temática. ‘Pensé que igual que yo ya estoy saturadísima del coronavirus ellos también lo estarían. Lo empecé a hacer de otras cosas’ Y anticipa que Cuquín ‘también irá a la playa, irá a la piscina y hará muchas cosas más’.

‘No sé si mis hijos recordarán a Cuquín cuando cuenten a sus nietos cómo fue esto del coronavirus pero a mí sí que me ha servido para estar un poquitín juntos con ellos cada día. El rato que lo pienso, lo grabo, lo mando… y hablo con ellos a ver qué les ha parecido. Me hace sentirlos más cerca’.

Elena piensa en cómo marcará a los niños el haber vivido este confinamiento. ‘Ni pararla ni resolverla está en mi mano pero un poco el cómo lo recordarán mis hijos y el cómo lo vivirán sí que lo está’.