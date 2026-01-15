La doble desigualdad de la obesidad: por qué afecta más a las personas con menos recursos

En España, seis de cada diez personas tienen sobrepeso y una de cada cuatro sufre obesidad, un problema de salud pública al que se asocia una de cada cinco muertes evitables. Sin embargo, la obesidad no afecta a todos por igual. La doctora Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), advierte de la existencia de una doble desigualdad que sufren las personas con obesidad, quienes no solo conviven con la enfermedad, sino que también se enfrentan a barreras estructurales para prevenirla y combatirla.

La brecha económica y social

Según explica la doctora, esta enfermedad afecta de manera desproporcionada a quienes disponen de menos recursos económicos, educativos y sociales. Entre los motivos se encuentran cuestiones educativas y de acceso a una alimentación saludable. A esto se suma la falta de tiempo para cuidarse, hacer actividad física o tener un descanso adecuado.

Son personas que tienen más riesgo de sufrir obesidad y, al mismo tiempo, tienen mayor dificultad de acceso a los tratamientos" Doctora Irene Bretón Coordinadora del área de obesidad de la SEEN

Por eso, desde la SEEN hablan de una doble desigualdad: "Son personas que tienen más riesgo de sufrir obesidad y sus complicaciones, y, al mismo tiempo, tienen mayor dificultad de acceso a los tratamientos y a la evaluación clínica", afirma Bretón. Un ejemplo claro son los fármacos para la obesidad, que, al no estar financiados por el sistema público, solo son accesibles para "las personas que tienen recursos económicos".

Una enfermedad crónica estigmatizada

La experta insiste en que la obesidad es una enfermedad crónica que no se combate únicamente con voluntad: "Nadie elige tener obesidad", subraya. Vivimos en un "entorno obesogénico" que favorece su desarrollo, pero, además, hay personas con una susceptibilidad individual que merecen un tratamiento específico. Pese a ello, el estigma sigue siendo una barrera, incluso en el ámbito sanitario.

Este estigma provoca que muchas personas con obesidad sientan recelo o temor a consultar a un médico por miedo a ser juzgados: "Hay que romper esa barrera para considerarla una enfermedad como las demás", defiende Bretón. La falta de concienciación es tal que se estima que alrededor del 80% de los pacientes con obesidad no son conscientes de que la padecen.

Cómo saber si tengo obesidad

Tradicionalmente, el diagnóstico se ha basado en el Índice de Masa Corporal (IMC): por encima de 25 se considera sobrepeso y por encima de 30, obesidad. Sin embargo, la doctora Bretón aclara que "la obesidad no es exceso de peso, sino de grasa", y es especialmente preocupante cuando se acumula en el abdomen. Por ello, se propone un nuevo indicador. La nueva recomendación es dividir la circunferencia de la cintura entre la estatura, un valor que "debe ser inferior a 0,5".

El tratamiento de la obesidad se basa en un estilo de vida saludable, que incluye alimentación equilibrada, actividad física, buen descanso y gestión del estrés. Además, es fundamental la supervisión de un equipo clínico para evaluar las más de 200 complicaciones que puede acarrear, como la diabetes tipo 2 o la apnea del sueño no diagnosticadas. Sobre los fármacos, Bretón recuerda que la OMS los considera "medicamentos esenciales" y pide a los estados que garanticen su acceso a quien más lo necesite.