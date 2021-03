El coronavirus y el auge del paro juvenil dispara el número de ninis en España

Este incremento, José Antonio López, investigador de la Universidad Pontificia Comillas y experto sociólogo, cree que se debe al aumento del desempleo, “es evidente que la proporción de lo que llaman ninis, aumenta y disminuye en correlación con el desempleo juvenil”. Añade además que, “el principal problema de fondo es la precariedad laboral y la temporalidad”.

Para José Antonio, el concepto de nini es poco afortunado. “Ya se sienten culpabilizados y juzgados.Y pienso que es juzgarlos por una circunstancia que ellos no eligen”.

En este aspecto coinciden los jóvenes como Santi, quien expresa a COPE su malestar por ser considerado un nini como el resto, “a mi la verdad me parece que hay que diferenciar entre quien no estudia porque no puede o no encuentra trabajo y entre quien es un vago, creo que el concepto de nini ahora mismo no puede generalizarse”.

Eso mismo le ocurrió a Maca, “ahora mismo he encontrado trabajo, pero antes no es que no quisiera, es que no podía permitirme estudiar y sin estudiar tenía muchas limitaciones para acceder al mundo laboral".

​

Es más del 40% de los jóvenes los que están parados y es que hoy afrontan el mundo con demasiados problemas, porque miren donde miren no hay más que crisis, demasiados riesgos. Entonces no es de extrañar que tiendan a mostrar un marcado pesimismo.