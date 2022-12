4 de cada 10 ofertas de trabajo requieren de estos perfiles y parte de las plazas no se cubren

Sanidad y administración son los sectores con más alumnos matriculados. Por su parte comercio, transporte y reparación de vehículos son los sectores que más ofertas de trabajo tienen. El número de estudiantes de FP aumentó un 4% en el último curso y hoy en España el 24% de la población ocupada proviene de esta formación. Son datos del Informe 2022: una nueva Ley de FP para unos nuevos tiempos.

En España, los estudiantes de FP superan a los de bachillerato en más de 300.000 personas, una diferencia cada año más amplia y constante desde el curso de 2016. Son más de un millón de alumnos y menos de 3 de cada 10 estudian con beca. El 52% de los matriculados cursa una FP de Grado Superior, el 41% una de Grado Medio y el 7% una FP Básica. Y según el Observatorio de la Formación Profesional, Cantabria, Baleares y Castilla la Mancha son las comunidades autónomas con mayor número de alumnos en FP, por encima del 40%.

Carlos , de 28 años, estudió un Grado Medio de peluquería y trabajó varios años. A falta de bachillerato, estudió un Grado Superior de asesoría de imagen personal, que, a su vez, le ha permitido hacer un Grado Superior de Informática en desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

‘‘Me he cambiado porque después de trabajar unos años de peluquero, he visto que los sueldos son muy bajos, que las condiciones y horarios son duros y que está normalizado hacer horas extras no pagadas, te obligan a hacerlas, porque si no cogen a otro. Además, mi hermano y un amigo hicieron el grado en informática y les veo muy contentos. Es un sector puntero, tiene buen sueldo y condiciones con los horarios. Y tienes progresión, si te lo curras, puedes llegar a conseguir un mejor sueldo. Eso en peluquería no pasa. Llega un punto en el que no puedes cobrar más. He tenido suerte de cambiarme, porque ganarse la vida de peluquero no es viable para mí’’.

María Goretti Piñeiro es directora de recursos humanos del Instituto FP Claudio Galeno y asegura en COPE que los estudiantes en FP ‘‘más que un trabajo para toda la vida, los graduados en FP demandan proyectos a corto plazo, definidos y retos claros, estimulantes, flexibles y donde se pueda conciliar. Es una mentalidad de los jóvenes en general, también universitarios, pero los de FP son más prácticos’’.

Una gran demanda y plazas sin cubrirse

Piñeiro asegura que ‘‘se está detectando una falta de talento, hay plazas que no se están cubriendo entre otras cosas, por la caída de la natalidad. El talento universitario es difícil de captar y por eso las empresas se abren a la FP. Es una formación práctica, que es lo que demandamos en las empresas, y estos perfiles conocen mejor el mundo empresarial que los universitarios’’.

Todas las FPs garantizan tres meses de prácticas, sin embargo las FP duales alternan el centro educativo con la empresa, garantizando un mayor tiempo de prácticas. Es una modalidad que permite que las empresas puedan implicarse más en la formación de los estudiantes, familiarizarse antes con las demandas empresariales, y suponen el 4% de los matriculados en FP.

Sin embargo, hay formaciones con un acceso muy directo al trabajo. Ángel Sampedro es profesor de FP en el grado de Técnico Superior en Transporte y Logística de la Universidad Alfonso X el Sabio. Las salidas profesionales son varias: jefes de tráfico en agencias de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, gerentes, gestores de centros, responsables de departamentos comerciales.

‘‘Ahora mismo hay una gran demanda, las empresas nos piden constantemente alumnos, aunque no hayan terminado la titulación para incorporarse de forma gradual. Con la pandemia y el auge de la venta online, este sector ha cambiado muchísimo’’, afirma Sampedro.

Aunque las FP no duales tienen 3 meses de prácticas obligatorias, en su caso, muchos empiezan antes y todos acaban con un empleo. ‘‘Les ponemos a estudiar con alumnos de otras titulaciones para que tengan una educación multidisciplinar’’. Estima que 7 de cada 10 trabajos en el sector de la logística, proceden de la FP.

Ignacio Ramos es director corporativo de Estrategia de Personas e Infraestructuras de GMV. Es una empresa de ingeniería especializada en sectores como TIC, transporte, telecomunicaciones y el aeroespacial, con implantación en doce países. Demanda formados en FP en tecnología.

‘‘Antes solo incorporábamos a universitarios, sobretodo ingenieros aeronáuticos, en telecomunicaciones, matemáticos y físicos. Pero últimamente entran perfiles en FP porque entendemos que hay mucha actividad que pueden desarrollar perfiles formativos no universitarios, que con 2-3 años de formación pueden incorporarse. Tenemos muchos acuerdos con universidades y también con institutos de enseñanza en Formación Profesional, con programas de prácticas en la empresa. La gran mayoría se quedan en la plantilla’’, y añade que ‘‘hace 20 años el 100% de los empleados de la empresa venían de la universidad, y hoy los de FP suponen un 15%, y en los próximos años serán más’’.

Es el caso de Juan, que estudió un Grado Superior en Administración y Finanzas ‘‘porque antes hice el Grado Medio de esa misma rama, con prácticas en una empresa y después quise seguir especializándome, y he acabado trabajando en esa misma empresa. Al mes de terminar el Grado Superior me llamaron’’.

También Alejandro Durbala estudió una FP en gestión administrativa. ''Hice bachillerato de sociales, pero no estudiaba, no hacía nada con mi vida y de ahí intentar buscar trabajo enfocado en lo que estaba estudiando. La gestión administrativa me gustaba y tiene muchas salidas de futuro''.

La formación en Administración y Gestión es la segunda que más matriculados tiene (14%) por detrás del sanitario, y la primera en Dual (11’4%).

La guerra por el talento

La gran demanda se debe a que hay ‘‘menos natalidad, menos plazas en las universidades y centros de formación, hay perfiles muy específicos que se buscan dentro y fuera de los países’’, explica María Goretti Piñeiro.

‘‘El problema que tenemos es encontrar personal con la formación adecuada, sean universitarios o FP, al ritmo que las empresas demandamos, es una guerra por el talento’’, apunta Ignacio Ramos.

‘‘Hay poca gente, poca disponibilidad, y todas las empresas vamos a las universidades y centros de formación profesional. Nos estamos pegando todos por un recurso escaso, tanto dentro como fuera de España, porque la gente que estudia una carrera y formación de este tipo, según está acabando entra con prácticas en una empresa. Buscamos gente con muy buena base en tecnología que podamos aplicar a distintos proyectos’’, añade.

Es el caso de Yago. Está estudiando una FP en mecatrónica, un perfil que integra ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica. ‘‘Lo estudio porque creo que es muy funcional y rápido. Mi idea no es estar estudiando mucho tiempo en algo que no sabes si te vas a poder dedicar a ello. Tiene muchas salidas, y en el futuro se va a requerir para todas las fábricas, automatismos, semáforos, sistemas eléctricos, etc’’.

Alejandro Sánchez hizo un Grado Superior dual en sistemas eléctricos y automatizados, es decir, le garantizaban un año de prácticas remuneradas. ''Al acabar bachillerato busqué lo más conveniente para mi futuro laboral y lo que iba a tener más salidas laborales. Ya había tocado esos temas, estaba cómodo y por eso la elegí. Además, hacer FP dual me garantizaba más posibilidades de conseguir trabajo''.

‘‘No se trata de resolver todos los problemas con perfiles de FP, porque cada cosa tiene su aplicación y hay sitio para todos, con más o menos nivel de formación’’, comenta Ignacio Ramos.

La FP es más breve que la formación universitaria, tiene más garantías de conseguir trabajo, pero hay puestos que requieren de perfiles universitarios. El estudiante de FP es un estudiante que piensa más en incorporarse al mercado laboral que el universitario.

‘‘No es que sean más espabilados, son mentalidades diferentes. El de FP tiene claro ir al mercado laboral, sea en su área u otra, y el universitario todavía piensa en formarse y no tiene muy claro a dónde prefiere orientar su carrera’’, explica Ángel Sampedro, además de profesor de FP, es docente universitario. Es director del Área de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Politécnica de la UAX.

Pero también son formaciones complementarias: a través de la FP se puede entrar a la universidad. De hecho, el 18% de sus titulados en Grado Superior pasa a la universidad.