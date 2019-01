Belén describe en COPE el infierno que ha vivido su hijo acosado en el colegio

Tiempo de lectura: 2



Alex es uno de esos niños que sufre la agresión, el insulto y vejaciones de sus compañeros de clase durante años. En el colegio restaban importancia a las quejas de su madre, Belén, y negaron el acoso en todo momento.

La madre explicaba en COPE que “buscó ayuda en la Asociación Española para la Prevención del Acoso” donde el niño sigue asistiendo a curso de “empoderamiento” para hacer frente a estos chavales que se burlaban de la pequeña sordera que sufría el niño y se burlaban de él. Al final tuvieron que “cambiar de colegio y de comunidad autónoma”, aunque el psicólogo de la asociación, Miguel del Nogal, rechaza en COPE que la solución sea cambiar de centro. Miguel pide “ a las víctimas y a sus compañeros que denuncien..., a los colegios que reeduquen a los agresores y a los padres que estén atentos al cambio de comportamiento de sus hijos”.

Con motivo del Día de la Paz y la No Violencia, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) advertía en COPE que 1 de cada 4 niños españoles entre 7 y 14 años tiene riesgo moderado o grave de sufrir acoso escolar.

Este resultado forma parte de una muestra representativa de más de 8.500 niños con los que trabaja la AEPAE, cuyo objetivo es identificar casos de bullying mediante un test que establece diferentes niveles de riesgo, aunque el porcentaje de víctimas podría ser mayor debido a que muchos niños que sufren acoso no denuncian por miedo y los compañeros que son testigos no lo hacen por desconocimiento o porque temen las consecuencias.

La UNESCO señala en su último informe "Behind the numbers: Ending school violence and bullying "(Detrás de los números: Poniendo fin a la violencia y el acoso escolares), presentado recientemente en el marco del Foro Mundial de la Educación 2019, que los estudiantes que sufren estas vejaciones son casi tres veces más propensos a sentirse como extraños en la escuela y faltan a clase más del doble que aquellos que no sufren acoso, señala el informe. Además, obtienen peores resultados educativos y tienen también más probabilidades de abandonar la educación formal después de terminar la Secundaria.

La forma de acoso escolar depende del género, ya que los niños sufren más violencia física, mientras que las niñas son víctimas de acoso psicológico. Además, están aumentando también el acoso en línea y por teléfono móvil, afirma el informe, que afecta más al alumnado femenino.