Alfonso y Cinta, matrimonio con dos niños casi adolescentes que supieron adaptarse al confinamiento

Alfonso y Cinta son un matrimonio padres de dos niños de 13 y 10 años, Alicia y Javier, alternaron el teletrabajo de él con el trabajo presencial de ella, y aseguran que “el confinamiento al principio fue algo frustrante por no poder salir de casa” y que “durante esos meses pasaron por todas las etapas, desde la alegría de los niños de no tener que ir al colegio –al principio-, miedo por no saber qué iba a pasar, aburrimiento y adaptación ante todo lo nuevo que teníamos por delante”.

Nos costó más adaptarnos a esta situación a los padres

Una adaptación “que para los niños fue rápida” nos dice el padre a lo que la madre añade que “a los que nos costó adaptarnos a estas nuevas situaciones fue a nosotros, rodeados también por esa incertidumbre de no saber lo que pasaría”.

Al tratarse de niños algo ya mayores “lo llevaron con mucha resignación y mucha paciencia el hecho de no poder salir de casa” y “aprovechamos para pasar más rato juntos y demás, lo que pasa es que ya se hizo algo pesado conforme iban pasando los días y meses y ya necesitaban salir a la calle”.

Eso sí, al igual que el resto delas familias, ellos también disfrutaron de pasar más tiempo juntos y aprovechar todos esos ratos que años atrás se habían perdido.