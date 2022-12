Alejandro nos cuenta en COPE cómo fue la adaptación durante la acogida

Cada vez que llegan estas fechas, y conforme vamos terminando los últimos días del año, vamos haciendo un repaso general de lo que hemos vivido. Y sí, habrá habido momentos malos y otros tantos buenos, pero, al final de todo, si tenemos lo más básico, podemos considerarnos unos afortunados.

Porque sí, hay gente que, desgraciadamente, no corre la misma suerte. Y no te hablamos solo de personas adultas, sino de niños en situaciones vulnerables que no pueden criarse en un entorno satisfactorio.