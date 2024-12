La radio es ese instrumento que se cuela cada día en cada casa, que hace compañía, que forma, informa y entretiene. La radio es el contacto, es la naturalidad, es la inmediatez.

Hace 50 años, en 1974, nació una pequeña radio en República Dominicana, una pequeña radio que hace grandes cosas. Una radio de los Dominicos en Santa Cruz de El Seybo, Radio Seybo. Desde hace unos años colaboro como voluntaria en mi mes de vacaciones.

Patricia Rosety Patricia Rosety acompaña a los niños de Radio Seybo

Una radio cercana, sin grandes medios, que escucha a la gente. No sólo hacen programas para agradar, dice a COPE su director, el dominico asturiano Miguel Ángel Gullón. A veces, muchas veces, “hacemos programas de reivindicación, de luchas sociales, denunciamos problemas sociales, de los vecinos, y sobre todo, aquello que está en contra de la dignidad”, me cuenta. “50 años en sintonía con la dignidad” es el lema de este aniversario. Su gran preocupación no es tanto que les escuchen sino escuchar a los demás, “a los preferidos de Jesús, para estar a su lado”. Su opción es por los pobres, por los marginados, por los enfermos…

Patricia Rosety junto a Milagros Santiago y el alcalde de Santa Cruz del Seybo Leo Francis Zorrilla

Quiere ser fiel a sus orígenes, que el micrófono esté donde se cuece la vida, que esté en el corazón de las personas, como me dijo hace un tiempo y que fue el título de otro reportaje que hice para COPE, con premio incluido, el Premio Padre Gago 2023 de la Fundación COPE. Un premio que compartí con esta misión de El Seybo. Ésa es la esencia de la radio, estar con las personas, escucharlas, ser un auténtico servicio público.

En los estudios de Radio Seybo, Patricia Rosety y Yokairy de la Rosa

Y en esa dinámica, en esa mística, están sus trabajadores, los de plantilla, y los voluntarios. Porque Radio Seybo tiene muchos voluntarios como colaboradores, incluidos niños y adolescentes, que tienen sus propios programas. Tienen becas para sus estudios patrocinadas por Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas con el compromiso de colaborar en la radio. Es un pueblo comprometido y le gusta colaborar en la radio, a cualquier edad. Descubren el gusanillo del micrófono. Y cada vez se acerca más gente para participar. Lo he podido comprobar.

Referencia para las denuncias sociales

Sus trabajadores tienen muy claro que son referencia en El Seybo para denunciar problemas porque la gente acude a ellos para denunciar injusticias. No llaman a la Policía ni van a la Fiscalía, acuden a Radio Seybo. Así lo hicieron los campesinos cuando en 2018 un terrateniente les quitó sus tierras de la noche a la mañana, con muerte incluida de un niño de 12 años. O cuando en 2016 agentes armados de la empresa azucarera Central Romana desalojaron a 60 familias de sus viviendas, de forma violenta, destruyéndolas. Un asunto que los Dominicos llevaron a Ginebra, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Patricia Rosety con Evangelista Mota

Pero el trago más duro y más difícil que recuerdan en Radio Seybo fue en la madrugada del pasado 15 de marzo. El camión de la migración, “la camiona”, un camión-jaula, detuvo a muchas personas, haitianas y descendientes de haitianos, incluidas mujeres embarazadas, menores y ancianos. Se maltrató a la persona, se violó la dignidad más sagrada de las personas, cuenta su director. Esa noche lograron liberar a algunas, en especial a las mujeres embarazadas y menores, de ese “camión inhóspito, inhumano”. Lo contamos en COPE en su momento.

Patricia Rosety junto a María

La radio llega a mucha gente. Dice este misionero dominico que une almas, une corazones, une gozos, que se multiplican, une tristezas, que se hacen menores, y crea vínculos de amistad y solidaridad. Es la grandeza de la radio.