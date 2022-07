285.000 mascotas fueron abandonadas en 2021, la misma cifra que en 2020

Llega el verano, el calor y las vacaciones. Un escenario muy favorable para disfrutar con toda la familia. Multitud de destinos y de variables a tener en cuenta, y más cuando uno de los miembros de tu casa es un animal. El abandono es uno de los grandes problemas del verano, siendo la estación en la que más animales lo sufren. Solo en España, el 2,6 por ciento de los perros y gatos son abandonados. Son un total de 285.000 mascotas con las que sería posible llenar tres estadios y medio de fútbol.

Tener una mascota implica una gran responsabilidad, es un reto que no está al alcance de todas las personas y, en ocasiones, no reflexionamos lo suficiente sobre todas las implicaciones que tendrá en nuestra vida o la de nuestra familia tener una mascota. A veces, las circunstancias que nos llevaron a adoptar o comprar un animal de compañía cambian y es entonces cuando nos damos cuenta de que ya no somos los dueños ideales para nuestra mascota.