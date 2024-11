La nutricionista Sandra Moñino señala el momento incorrecto para beber agua en las comidas: "Hinchazón, eructos..."

En nuestra vida diaria, la hidratación juega un papel importante en nuestra salud general, pero sin pasarse. Porque, aunque muchas veces no nos demos cuenta, la cantidad de agua que consumes en tus comidas puede tener un impacto significativo en algo que es clave para nuestro día a día: la digestión. Muchas personas, inconscientemente o por costumbre, beben grandes cantidades de agua antes, durante o inmediatamente después de comer. Sin embargo, este hábito puede impactar negativamente el proceso digestivo.

Sobre todo, porque existe un momento de las comidas en las que es especialmente desaconsejable beber esas cantidades de agua. Algo que explica la nutricionista Sandra Moñino, con gran presencia en redes, en su pódcast 'Con Jengibre y Limón', y quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria.

Foto de archivo Una persona echando agua en un vaso

EL PELIGRO DE NO BEBER AGUA HASTA LA COMIA

Moñino señala en su pódcast que el ácido clorhídrico en el estómago juega un papel importante en la digestión de los alimentos. Este ácido es necesario para la descomposición de los nutrientes en la primera etapa de la digestión. Sin embargo, cuando bebes demasiada agua antes, durante o después de una comida, el ácido del estómago se diluye, lo que afecta su capacidad para realizar este importante proceso.

"Cuando bebemos agua antes, durante o después de una comida, el ácido del estómago responsable de la primera parte de la digestión se diluye cuando ingerimos alimentos", explica Moñino. Esto dificulta la digestión al dificultar la descomposición de los alimentos, lo que puede provocar molestias como hinchazón, eructos, acidez de estómago e incluso problemas como estreñimiento o diarrea.

"Lo que sucede a menudo es que la gente no bebe agua durante el día y, a la hora de comer, está sobrehidratada”, dice la nutricionista. Este hábito, como el ejemplo mencionado en la conversación con María Pérez Espín, es importante para las personas que no beben agua durante todo el día y luego beben grandes cantidades de agua durante las comidas, lo que puede provocar una digestión ineficiente, como apunta de nuevo Moñino. Este comportamiento no solo afecta la digestión, sino que también causa inflamación en el cuerpo, lo que provoca inflamación. es importante para mantener la salud general.

EL MOMENTO ADECUADO PARA BEBER AGUA EN LAS COMIDAS

Sandra Moñino aconseja que, para evitar estos inconvenientes, lo mejor es beber agua antes de comer, pero con moderación. "Es mejor beber agua al menos 30 minutos antes de comer para que el ácido del estómago pueda hacer su trabajo. Está bien tomar un vaso o dos con la comida, pero no se exceda", explica la nutricionista. Todo ello, poniendo un ejemplo: el de Pedro, quien le envió un audio a Sandra.

Es necesario distribuir mejor los vasos de agua en todo el día

"Pedro es tan salvaje que no bebe agua en todo el día porque está en el trabajo, y luego cuando llega a la comida y se puede beber dos botellas. Y le dije, bebe más agua durante el día, con moderación. Y luego comes gazpacho, pues el gazpacho, con el agua... te vas a hacer una pecera ahí dentro", señalaba María Pérez Espín. Por lo tanto, lo mejor es evitar el exceso de agua durante las comidas y, sobre todo, dejar un margen si vamos a beber mucha agua.