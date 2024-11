Una nutricionista desvela el alimento que debes tomar en ayunas cada mañana para combatir el estreñimiento: lo tienes en casa

El estreñimiento es uno de los síntomas gastrointestinales más comunes. Sin embargo, se trata de una sintomatología que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Concretamente, hasta tres veces más, especialmente durante el embarazo debido a los cambios hormonales. Sin embargo, las personas mayores de 60 años también pueden verse más afectados por el estreñimiento.

Aunque es muy común, hay quienes acaban desarrollando un estreñimiento casi crónico que suele darse continuamente. De hecho, y ya más allá de la alimentación, suele ocurrir cuando salimos de viaje o pasamos varios días fuera de casa, cuando este síntoma puede agravarse.

Sin embargo, y afortunadamente, existen una serie de remedios caseros o de alimentos que podemos incorporar en nuestros desayunos para evitar los molestos síntomas de este estreñimiento, ya sea ocasional o no.

El alimento que debes tomar en ayunas cada mañana para combatir el estreñimiento

Estíbaliz García, conocida en redes como @nutribaliz, es dietista y nutricionista, y recientemente ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram dando una serie de consejos "para ir al baño" y lo hace explicando algunos "laxantes naturales que no generan dependencia". Y uno del os mejores alimentos que podemos tomar es "una cucharada de aove con zumo de limón por la mañana en ayunas, que te ayudará con el estreñimiento y con el detox hepático".

No obstante, no es el único, ya que las frutas altas en sorbitol "como ciruelas, manzana o miel (aunque no sea fruta", también pueden combatir este molesto síntoma.

El "zumo de la pulpa de aloe vera" es otra buena opción, pero, advierte, "no debes usarlo en periodos de tiempo demasiado largos".

También recomienda el "psyllium o plantago" y asegura que la forma ideal de tomarlo es "llenando un vaso de agua templado hasta la mitad y añadir una cucharadita de psyllium".

OTRA ALTERNATIVA: ACEITE DE COCO

La nutricionista Sandra Moñino, hace unas semanas también abordo este tema en uno de sus vídeos publicados en su perfil de Instagram @nutricionat_. En este caso, es el sencillo truco que también se puede aplicar cada mañana en nuestro desayuno para evitar el estreñimiento.

Y es que es tan sencillo como tomar una cucharada de aceite de coco por la mañana, en ayunas, o incluso añadírsela al café. Y no solo eso, también puede darnos energía, sobre todo si eres de esas personas que disfruta practicando deporte en ayunas.

"Y si lo mezclas o con sal o con bicarbonato también te sirve de exfoliante en la ducha para eliminar las impurezas", agrega la periodista.

No son los únicos usos que se puede dar a este producto. Otro es para fortalecer o hidratar nuestro cabello. "Cuando nos tenemos que lavar el pelo, cogemos las puntitas y nos vamos hidratando las puntas como si fuese una mascarilla; lo mismo que hacemos nosotros con la mascarilla del pelo, lo hacemos con nuestro aceite de coco", explica Sandra Moñino.

Es tan sencillo como hacerse un moño y lavarse de nuevo el pelo al cabo de dos o tres horas. "Queda maravilloso, hidratado, brillante y con esa vitalidad que muchas veces pedimos", apunta. El aceite de coco también es realmente útil para hidratarnos "los codos, las rodillas o los pies", una serie de zonas que tienden "a deshidratarse y ponerse rugosas".

De hecho, la nutricionista Sandra Moñino explica que ella utiliza el aceite de coco para hacerse "enjuagues bucales".

"Por ejemplo, el colutorio contiene ingredientes que no son beneficiosos para nuestra microbiota bucal porque acaba con todas las bacterias buenas y malas que tenemos en la boca. Entonces el aceite de coco nos ayuda a eliminar esas bacterias malas", explica sobre su uso como enjuague bucal.