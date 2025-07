La lesión de gravedad que es cada vez más común en los jugadores de baloncesto: el dato más alto en la historia de la NBA

'La gota que colma el vaso', llegó en el último partido de las finales de la NBA. Tyrese Halliburton, estrella de los Indiana Pacers, sufría una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, apenas el sonido de la bocina, daba comienzo a los 48 minutos más importantes del año. Cierto es, que el caso del joven base americano fue diferente. Halliburton jugó el partido con una distensión en la pantorrilla, arriesgando su físico por un fin mayor: ganar la NBA, el sueño de cualquier jugador de baloncesto.

Este caso puede hacernos creer una falsa mentira. Este año, la liga de baloncesto americana ha alcanzado el peor dato en su historia, siete jugadores han sufrido una lesión del tendón de Aquiles. El dato más alto hasta la fecha era de cuatro, por lo que Adam Silver, comisionado de la NBA, ha anunciado que la liga ha detectado el problema y ya está trabajando para encontrar la solución idónea. La creación de un panel de expertos, junto a el uso de la inteligencia artificial, son las principales medidas que la mejor liga del mundo va a empezar a aplicar para sofocar el problema.

Alamy Stock Photo jugador de la NBA en el suelo lesionado

Un dato que asusta y que obliga a tomar decisiones

“Ya habíamos convocado a un panel de expertos antes de la última rotura de tendón de Aquiles de Tyrese”, comunicó Silver en una transmisión en ESPN.

Este preocupante aumento de las lesiones, obliga a liga a replantearse si la cantidad de partidos por año es excesiva y si puede ser un condicionante decisivo a la hora de acabar con el problema: “Si analizamos los últimos 10 años, la mayoría de las lesiones de tendón de Aquiles ocurrieron antes del 'All Star Game'. “Así que no está claro si se debe a la cantidad de partidos”.

Alamy Stock Photo Adam Silver

La ciencia no está del lado de la NBA y acusa el auge de las lesiones al aumento de los partidos y de la intensidad de estos. Según un estudio publicado en The American Journal of Sports Medicine en 2021: “Las rupturas del tendón de Aquiles en jugadores profesionales de baloncesto ha aumentado un 20 % en la última década, atribuido a la mayor intensidad de los entrenamientos y partidos”.

Anteriormente, esta lesión era común mayormente en jugadores de entre 28 y 35 años, debido a la fatiga acumulada, pero si nos paramos a pensar en los jugadores que han sufrido esta lesión esta temporada, solo uno de los siete jugadores es mayor de 28 años, lo que hace evidente que el problema puede no tener que ver con la fatiga y la edad.

Proyectos de la NBA para poner fin a este problema

Algunos estudios alertan del problema: “El 30% de los jugadores que sufren esta lesión no recuperan su mejor nivel”, por lo que si estas lesiones empiezan a ser más frecuentes en jugadores jóvenes, la liga tendrá un problema de pérdida de talento y por lo tanto, de audiencia, la principal preocupación de cualquier empresa.

Adam Silver, ha anunciado recientemente que la liga ha detectado el problema y ya está trabajando para encontrar la solución idónea: "La capacidad de la IA para analizar cada video de cada jugador, podría ayudar a detectar un patrón que lleve a este tipo de lesiones".

Alamy Stock Photo Inteligencia artificial

Por otro lado, la NBA ha constituido un panel de expertos en medicina deportiva y biomecánica para investigar las causas del aumento de lesiones en el tendón de Aquiles. Este grupo analizará factores como la carga de trabajo, la técnica de entrenamiento y posibles desequilibrios musculares que puedan estar contribuyendo a estas lesiones. De esta manera, el baloncesto americano abraza la inteligencia artificial para ayudar a sus jugadores a tener carreras más longevas y por lo tanto, más exitosas.