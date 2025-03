El insecto que podrías tener en casa y que puede afectar a tu corazón: ni te das cuenta de su presencia

Los insectos forman parte del ecosistema y la convivencia con ellos es inevitable. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de las temperaturas y los cambios en el clima han favorecido la aparición de especies que antes no eran comunes en ciertas regiones de España. Algunas de ellas no solo resultan molestas, sino que pueden representar un peligro real para la salud.

Desde mosquitos que transmiten virus hasta garrapatas portadoras de enfermedades, la presencia de ciertos insectos en el hogar puede ser motivo de preocupación. Pero hay uno en particular que podría estar en casa sin que te des cuenta y que, en el peor de los casos, puede afectar a tu corazón. "¿Ves a este insecto en tu casa? ¡Aléjate, cambia de casa!", advierte Miguel Assal, técnico de emergencias sanitarias y divulgador en redes sociales.

por qué temer a la chinche besucona

El insecto del que habla Assal es la chinche besucona, también conocida como vinchuca. Esta pequeña pero peligrosa criatura es portadora de la enfermedad de Chagas, una afección que puede permanecer latente durante años y provocar graves problemas cardíacos.

La chinche besucona es un insecto que da bastantes problemas

"Esta es la llamada vinchuca o chinche besucona", explica Assal en uno de sus vídeos. "Y sí, es un peligro. Es portador de la enfermedad de Chagas a los humanos". Se trata de un insecto hematófago, es decir, que se alimenta de sangre, y suele picar en zonas del rostro con alta irrigación sanguínea, especialmente cerca de la boca. De ahí su peculiar nombre.

Uno de los aspectos más inquietantes de la chinche besucona es la forma en que transmite la enfermedad. "Como veis, se alimenta de tu sangre sin que te des cuenta en zonas muy vascularizadas cerca de la boca", comenta Assal. "Cuando se llena, se seca y deja una herida abierta".

Así te contagia sin que lo notes

El problema surge cuando la persona que ha sido picada siente picor y se rasca. "Si te rascas por el picor, introduces sus heces en la herida abierta. Así te contagias del parásito Trypanosoma cruzi", advierte el técnico de emergencias. Este parásito es el responsable de la enfermedad de Chagas, que puede afectar al corazón con consecuencias graves a largo plazo.

El Chagas es una enfermedad silenciosa que puede pasar desapercibida durante años. En su fase inicial, puede provocar síntomas leves como fiebre, fatiga e inflamación en la zona de la picadura. Sin embargo, con el tiempo, el parásito se aloja en el corazón y puede causar insuficiencia cardíaca, arritmias e incluso la muerte.

"Este parásito se aloja en tu corazón con graves consecuencias a largo plazo. Pequeño, pero matón", sentencia Assal en su explicación. De ahí la importancia de estar atentos y evitar el contacto con este insecto.

Este es el aspecto que tiene una picadura de chinche besucona

qué hacer si lo encuentras en casa

Para prevenir su presencia en casa, es fundamental mantener una higiene adecuada y evitar grietas o rincones oscuros donde puedan esconderse. Algunos consejos clave incluyen:

Sellar grietas y huecos en paredes y techos.

Mantener la casa limpia y libre de escombros.

Utilizar mosquiteras en puertas y ventanas.

Revisar colchones, sofás y zonas oscuras con frecuencia.

La chinche besucona no es un animal para tomárselo a risa

Si se sospecha la presencia de la chinche besucona, lo más recomendable es contactar con un experto en control de plagas. La prevención es clave para evitar riesgos innecesarios.

Aunque la chinche besucona no es tan conocida como otros insectos, su peligrosidad es real. En España, la enfermedad de Chagas afecta a más de 50.000 personas, una cantidad no menor, y, si no se detecta a tiempo, puede tener consecuencias irreversibles. Miguel Assal lo deja claro en su advertencia: "Si ves este insecto, no lo ignores. Puede ser una amenaza para tu salud". Estar informado y tomar medidas de prevención es la mejor forma de protegerse de este enemigo silencioso.