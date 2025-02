Un estudio señala a qué edad debes dejar de tomar café para reducir el riesgo de sufrir demencia

Toda una cultura mundial gira en torno al café. Lo encontraremos en los libros, en las series, en los periódicos... Lo veremos en la cocina de nuestras casas, oficinas, estaciones... Oiremos hablar de él en las radios, pódcast, canciones... Un fenómeno mundial, tanto, que hasta tiene su propio día: el uno de octubre.

Y es que, según se estima, cada día se consumen cerca de 2.000 millones de tazas de café en el Planeta Tierra. Los que más aportan a esa estadística, por cierto, son los islandeses, con un consumo medio estimado de 8,2 kilos per cápita anuales en 2021, seguidos de los daneses y los noruegos. Los españoles, sin embargo, no nos quedamos muy atrás dado que, en el mismo año, éramos los séptimos del mundo, con un consumo medio de 3 kilos anuales per cápita.

A partir de que edad se puede consumir café

Curiosamente, la Academia Estadounidense de Pediatría situó en 12 años la edad a partir de la cual una persona puede comenzar a ingerir cafeína. Una cifra que contradice frontalmente a la sabiduría popular, que la eleva hasta la mayoría de edad, los 18 años.

"Todo en exceso es malo", asegura un popular refrán español, y el mejor ejemplo es el café. Cuando se consume con moderación, la cafeína nos puede dar la chispa final de energía o concentración que nos faltaba, por ejemplo, para arrancar una mañana en la oficina. Nos aporta, también, antioxidantes y se ha relacionado con una menor incidencia de enfermedades hepáticas o con la mejora del rendimiento físico.

No obstante, esta serie de beneficios podrían tornar en desventajas para nosotros si nos excedemos en la ingesta de café. De ser así, a modo de resumen, esa chispa de energía de la que hablábamos, podría convertirse en un exceso de nervios, nuestra frecuencia cardiaca podría aumentar hasta niveles peligrosos, y podría crearnos una dependencia nada recomendable.

¿con cuantos años debo dejar de tomar café?

La Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer elaboró un estudio en 2024 sobre los efectos del café en la salud humana. El mismo concluyó que el consumo de más de tres tazas de café al día está relacionado con el deterioro cognitivo a partir de los 60 años. Es a partir de esa edad, pues, cuando el consumo de café comienza a ser desaconsejable. No significa necesariamente que deba desaparecer por completo de nuestra rutina, pero sí que se modere significativamente. Todo hace indicar que un 'cafelito' para desayunar cumple de sobra.

Los resultados son el reflejo de las pruebas realizadas en más de 8.000 adultos mayores de 60 años que fueron divididos en tres grupos en función de la cantidad de café qué solían consumir. Los grupos separaban a quienes no tomaban café, a quienes tomaban entre una y tres tazas diarias y a los que se llevaban al estómago cuatro o más cafés cada día.

Para ser exactos, tras nueve años de seguimiento, el estudio dictaminó que las personas que más café beben tuvieron un deterioro cognitivo mayor que el que experimentaron quienes tomaban café de manera moderada o, directamente, no lo consumían.

A modo de conclusión, el café tiene beneficios, pero su consumo debe ser moderado. La cantidad perfecta varía en función de la tolerancia que cada persona tenga a la cafeína pero, en general, no se recomienda superar las dos tazas diarias.