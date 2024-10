Compra en Madrid un fruto prohibido que viene de Tailandia y desvela la razón por la que no puede venderlo: aun así, lo intenta

Ahora que nos encaminamos, muy lentamente, al invierno y al frío, nos damos cuenta de que ponernos malos es cada vez más fácil. Recién entrados en el otoño, es más que obvio que las gripes y los resfriados han aumentado.

Si no has estado tú malo, seguro que sí que lo ha estado alguien muy cercano a ti, un pariente o un compañero de trabajo. Por eso, nos enfocamos en intentar evitar esos virus y reforzar nuestro sistema inmunológico.

Y para eso, qué mejor que cuidar nuestra alimentación y nuestro cuerpo, haciendo ejercicio y llevando una dieta equilibrada. Bien sabes que eso es algo que debemos hacer durante todo el año, pero especialmente en los momentos en los que nuestras defensas pueden bajar.

Por eso mismo, te recomendamos siempre llevar una nutrición acertada, que sea rica, sobre todo, en vitaminas. Y no, no debería hacerte falta ningún suplemento, porque con tomar frutas y verduras debería de valerte.

Igualmente, lo mejor es consumir aquellas que son de temporada. Ahora en octubre, podríamos valernos de aguacate, pera, dátiles, calabaza y la tan conocida castaña.

Esas son frutas y verduras que podemos comprar en España pero, ¿qué habrá fuera de nuestras fronteras que pueda ser beneficioso para nuestro organismo? Pues multitud de alimentos, aunque otros, no serían recomendables.

Y si no que se lo digan a estos dos fruteros madrileños, que han traído a su frutería una fruta prohibida en la Unión Europea que tiene su base en Indonesia, Malasia o Filipinas. Se trata del durian.

Por qué no pueden vender esta fruta en España

El durian es una fruta que viene del árbol Durio, existente en lugares como Indonesia, Filipinas, Malasia o Tailandia. Sin embargo, no todos los frutos que salen del árbol son comestibles.

De hecho, este fruto, sea comestible o no, está considerado como uno de los más apestosos del mundo y con un sabor un tanto desagradable.

No solo eso, sino que está prohibido en algunos países, precisamente por ese olor y sabor. De hecho, si buscas las recomendaciones de Tailandia del Ministerio de Exteriores, te indican que no puedes traer desde ahí este fruto.

Pues bien, estos dos fruteros madrileños, que tienen una cuenta de TikTok llamada @FruteroTiktokero, explicaban que habían traído esa fruta a su frutería. El resultado, para ellos, era más que sorprendente.

La reacción en directo a su sabor

En un vídeo publicado en TikTok, ambos fruteros se dedicaban a cortar la fruta y a probarla cuando se dan cuenta de que el olor es mucho peor del que pensaban.

“Uy, ¡qué bien huele!” decía uno de los fruteros. Y es que, como te contábamos, debe ser muy complicado tener ese fruto cerca.

Era entonces cuando lo probaban y, no, el resultado no era mejor. De hecho, eran más que honestos. “Sinceridad ante todo, sabe a m***, es como comérsela. Ahora bien, si la tienen prohibida en tantos sitios, hacedles caso” expresaba.

E iba más allá, decía que le había costado “una pasta” esta fruta y que lo iba a tener fastidiado para venderla. “Lo único malo es que me he gastado una pasta en ella y tengo que venderla” decía.

Aun así, afirmaba, va a intentar venderlo. Por si te animas.

el uso desconocido de la piel de la naranja

Estos fueron los que probaron: una fracción polar y una fracción no polar. Para entender las pruebas que hicieron, la doctora Yu Wang, profesora asociada de Ciencia de los Alimentos y Nutrición Humana de la UF, explica que "si imaginas el aderezo de tu ensalada, todo lo que esté en la parte de agua o vinagre es la fracción polar; todo lo que esté en el aceite que no esté en contacto con el agua es la fracción no polar".

Los resultados han demostrado que el extracto de la no polar consigue inhibir la producción de sustancias químicas nocivas. En la fracción polar, por otra parte, encontraron un compuesto llamado feruloilputrescina, que también sirve para hacer frente las enzimas perjudiciales.

Alamy Stock Photo Comer la pieza de naranja entera tiene muchísimos más beneficios que cuando la exprimimos

Esta investigación ha destacado la labor que puede desarrollar en Estados Unidos, que ya hemos comentado que es el segundo país productor de naranjas, pero también tiene un grave problema con las enfermedades cardiovasculares. Estas son la principal causa de muerte en hombres, mujeres y personas de la mayoría de los grupos raciales y étnicos.