La propuesta de Carmen Lomana a un oyente que le confiesa un inusual sentimiento: “Tal para cual”

¿Hay algo que nos guste más que que llegue el fin de semana? Habrá unas cuantas, pero lo cierto es que siempre estamos esperando que llegue este momento después de una dura semana de trabajo.

Y qué mejor que que lleguen estos dos días de descanso que con 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting a la cabeza y el resto del equipo. Un programa donde encontrarás toda la información y el mejor entretenimiento.

Por supuesto, no podía pasar por alto una de las secciones preferidas de los oyentes y de todo el equipo: la de Carmen Lomana. Ya sabes que ella llega cada fin de semana para repasar la actualidad de la crónica rosa y, también, para responder a todas las dudas de sus oyentes.

Cada sábado, Carmen Lomana abre su consultorio para que todos los oyentes le pregunten sus dudas, tanto sobre ella como sobre otros personajes públicos, y también sobre el estilismo, el tiempo e incluso, hasta cuestiones políticas.

Lo que no esperaba, era lo que le iba a confesar uno de sus oyentes.

La propuesta de Carmen Lomana a un oyente que se dirigía a ella

Era nada más abrir el consultorio, y justo después de que le preguntaran a Carmen Lomana acerca del matrimonio del futbolista Endrick, un oyente se dirigía directamente a la socialité.

“Acabamos de cambiar de estación y también el tiempo. ¿Eres de las personas a las que les afecta la llegada del otoño o no? Yo estoy que no me ubico” comenzaba diciendo.

Enseguida, ella respondía que “estoy igual que tú”, sin reparar en que él seguía hablando y expresando sus sentimientos. “Con sueño todo el día. Que anochezca antes lo llevo fatal, muy mal. ¿Alguna idea para llevarlo mejor?” sentenciaba.

Cristina y Carmen Lomana

Ella se identificaba inmediatamente con lo que le contaba este oyente, y por eso, le decía al oyente que “no puedo soportar esta época, ¿qué ideas te voy a decir? Eso de que los días sean más cortos, yo que adoro el sol, el mar, la playa...Se terminó hasta el año que viene y me da un bajonazo que no lo aguanto” seguía diciendo.

“Ni me gusta la ropa ni me gusta nada, quiero seguir ahí medio descalza vestida como en verano” contaba. Ahí no quedaba la cosa, porque le confesaba, Carmen Lomana, que eran “tal para cual”.

“Nos vamos a juntar un té por la tarde y a llorar” decía con mucho humor.

Un truco para llevar mejor esta época

Está claro que este oyente tenía la clara intención de que Carmen Lomana pudiera ayudarle con este cambio que tanto le afecta al ánimo, y ella, que confesaba estar igual que él, intentaba darle un consejo que fuera infalible, aunque, dice, a ella tampoco le sirve mucho.

“Yo trabajo mucho, estoy muy poco en casa quieta, salgo mucho y tengo amigos y ya se me olvida el día. Cuando llego a casa estoy tan cansada que me meto en la cama y me da igual que sea verano, otoño o invierno. Lo único que quiero es dormir” confesaba.

“El truco es no pensarlo, pero es que aunque no lo pienses, ves que estamos cambiando. La naturaleza misma te lo indica” decía entre risas.

Eso sí, llegaba a decir que es algo que le viene de familia, ya que a su padre “le afectaba el otoño. Siempre decía que le daba depresión”.