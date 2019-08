El uso partidista de la asignatura de Religión en España, y otras noticias

1- ¿Dónde se estudia más horas de Religión en España?

El nuevo gobierno de Navarra, liderado por la socialista María Chivite, ha declarado la guerra a la asignatura de Religión. El Ejecutivo ha incluido en su programa de legislatura acordado con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Eskerra la reducción de las horas de enseñanza de Religión en las aulas al mínimo establecido por la LOMCE.

Su intención es que la asignatura de religión pase en Educación Primaria y en Educación Secundaria de dos sesiones semanales a una, y en Bachillerato, donde es asignatura optativa, de tres a una. El Parlamento de Navarra ya rechazó en 2018 esta iniciativa promovida por EH Bildu, Podemos e I-E y que contó con el apoyo del PSN. 35.500 estudiantes cursan Religión en infantil y primaria en dicha Comunidad, más de la mitad.

2- El incendio de Gran Canaria afecta ya a 10.000 hectáreas, deja 9.000 evacuados y se dirige hacia el sur​

El incendio forestal declarado el sábado en Gran Canaria afecta ya a unas 10.000 hectáreas y aunque uno de su flancos está más contenido, el otro flanco podría avanzar hacia el sur de la isla, donde no se descartan nuevas evacuaciones.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado de que la evolución del incendio, que tiene un perímetro de 75 kilómetros, hace necesario poner en prealerta a la población de caseríos de La Aldea y la zona alta de Mogán, en el sur de la isla.

3- El Open Arms consigue la autorización para que 8 personas y un acompañante sean evacuados

Ante la situación de emergencia declarada en el Open Arms ha sido autorizada la evacuación de 8 personas "necesitadas de asistencia urgente", y un acompañante, según informa en las redes sociales la propia organización de ayuda humanitaria.

"Quien no quiera ver la situación insostenible a bordo es que es incapaz sentir empatía por el dolor ajeno", señalan desde la organización tras informar de la evacuación "autorizada".

4- Así se ha ido fraguando el progresivo desmantelamiento de la cúpula de afines a Nicolás Maduro​

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, número 2 del régimen de Maduro, parece haber cedido ante las presiones de la comunidad internacional, con Estados Unidos al frente. Cabello se habría reunido en Caracas con un alto funcionario del mandatario Donald Trump, que también se habría tenido un encuentro con otros miembros del círculo de poder de Maduro.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere organizar otra reunión para convencer a Cabello de que acepten un acuerdo electoral que permita solucionar la crisis venezolana. Por su parte, el número 2 calificó estas informaciones de “mentiras” y “manipulaciones”. Pero no es el primer caso que alguien del Gobierno de Maduro traiciona al presidente. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, negoció en secreto con la oposición la salida del líder, algo de lo que se arrepintió y terminó por echarse atrás.

5- Robert Moreno: "Voy a convencer a la gente de que merezco el puesto de seleccionador"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE al seleccionador nacional, Robert Moreno, que comienza una nueva etapa en la selección española después de sustituir a Luis Enrique. El entrenador reconoció que entiende que haya dudas sobre su capacidad al no haber entrenador a ningún equipo: "La gente desde fuera es normal que tenga dudas. Entiendo que se pregunten quien es Robert Moreno, pero voy a intentar demostrarles que soy alguien que merezco esto. No lo voy a intentar, lo voy a conseguir seguro".

Robert Moreno afirmó que ningún jugador tiene asegurado su puesto en el equipo: "Los jugadores tienen que saber que si no lo hacen bien no estarán en la Selección. No puede haber alguien que se grabe el nombre en la camiseta de la Selección y no deje de venir nunca, eso no es bueno. Siendo egoístas, lo mejor que podemos hacer con los jugadores es obligarles a dar el máximo permanentemente. Los días libres los decidiré yo. Los jugadores me pueden pedir cosas, pero decidiré yo. Sacar los motivos por los que un jugador no juega me parece feo, quiero decirle a la gente las cosas a la cara".