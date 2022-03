En la actualidad, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es uno de los intereses que más se utilizan en nuestro país. Elaborado por el Banco de España, se trata de un índice que coloca una tasa de interés muy elevada sobre las hipotecas porque refleja la conveniencia de los bancos y las cajas de ahorro. Al respecto, el Tribunal Supremo desestimó el carácter abusivo que tiene el índice cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispuso que las cláusulas deben ser transparentes. A continuación, analizaremos cómo el Tribunal Supremo actúa en oposición del Tribunal de Justicia en su sentencia contra el IRPH.

La Unión Europea está a favor de los consumidores



Luego de que el Tribunal Supremo desestimara el carácter abusivo del IRPH, la Unión Europea actúa a favor de los consumidores. El Tribunal de Justicia determinó que, para garantizar la transparencia en la aplicación de Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, la entidad bancaria debe brindar información clara a los consumidores. Esto es así porque se trata de un índice que tiene tasas de interés muy altas y los consumidores tienen el derecho de conocer cuáles son las consecuencias de asumir una hipoteca como esta. En este sentido, todo aquel ciudadano español que haya aceptado las condiciones de esta hipoteca, debe recibir asistencia para analizar si existen cláusulas abusivas. Arriaga Asociados es el despacho para reclamar el IRPH con cobertura nacional que se especializa en casos como estos.

Las contradicciones del Tribunal Supremo



Ahora bien, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúa a favor de los consumidores, el Tribunal Supremo sigue desestimando por completo el carácter abusivo del IRPH. Al respecto, se entiende que la falta de transparencia no es un delito para el Supremo, lo que supone un ataque directo a la institución europea y los consumidores. En Arriaga Asociados aseguran que se trata de un verdadero golpe de Estado que tendrá consecuencias muy graves.



El Tribunal Supremo considera que no es necesario controlar la transparencia de las cláusulas del IRPH al asumir una hipoteca. Con esto, el órgano judicial se proclama a favor de que las entidades financieras no informen a sus clientes las consecuencias económicas que podría tener una hipoteca con dicho índice. Asimismo, el Supremo no considera abusivo el hecho de que no se publiquen los valores del índice desde hace más de dos años. Para este organismo, esta postura no afecta la buena fe de las medidas que, en su momento, adoptaron el Banco de España y el gobierno español. Finalmente, asegura que la elevada tasa de interés del IRPH no supone un desequilibrio frente a otros índices.

El abuso de los bancos y el Tribunal Supremo



El Tribunal de Justicia aclara que, aun cuando el gobierno español no publique la evolución del IRPH, las entidades financieras deben informar el valor del índice que están usando. Al respecto de esto, Arriaga Asociados asegura que las entidades financieras abusan de los consumidores con sus cláusulas y, al no informarlo con transparencia, no cumplen con sus obligaciones. La falta de información ataca contra la buena fe de la que se jacta el Tribunal Supremo y pone en riesgo el patrimonio financiero de quienes firman hipotecas con IRPH. Frente a esto, el despacho recomienda consultar con un abogado antes de aceptar las condiciones que establezcan los bancos con respecto al IRPH y asesorarse respecto de las hipotecas ya asumidas.