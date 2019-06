La última gran provocación de la Generalitat pidiendo disculpas a México por la colonización y otras noticias

1. La provocación del Gobierno catalán pidiendo disculpas a México por la colonización

En una visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, mostró su apoyo a los pueblos originarios y recalcó que trabajarán codo con codo para recuperar "toda la dignidad que nunca tendría que haberse perdido".

"Que tengamos claro que la conquista y la colonización introdujeron una discriminación y una marginación", aseveró.

2. Navarra, o la crónica de un pacto anunciado

PP y Ciudadanos consideran que la cesión hoy del PSN en el Parlamento de Navarra es la prueba fehaciente de que Pedro Sánchez nunca ha tenido intención de pactar con los constitucionalistas, y que la insistencia en pedirles que se abstengan en su investidura era solo una maniobra de distracción para ocultar su verdadera hoja de ruta: la de pactar con los independentistas.

Lo vivido en la comunidad foral ha sido un teatro en el que los socialistas han amagado con no ceder, con romper las negociaciones con Geroa Bai, para “tragar al final”, apuntan, y permitir incluso que Bildu esté no con sus votos, pero que esté, en la Mesa del Parlamento. Y esta obra tendrá, subrayan, un segundo acto y un final que ya está escrito: el que llevará a la presidencia del Ejecutivo a la socialista María Chivite con el visto bueno o la abstención, eso sí, de Bildu, porque la aritmética no permite otra cosa. Y a ver qué hace la nueva presidenta el día después con un cuatripartito sin fuerza suficiente para llevar a la práctica cualquier proyecto, y con una comunidad, por ello, ingobernable.

3. Retienen a Josu Ternera horas después de haber sido puesto en libertad vigilada

El histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", quedó retenido este miércoles, horas después de que un tribunal decretara su inmediata liberación, para que se le notifique una euroorden emitida por España, que lo reclama por un atentado de 1987 con once muertos.

Fuentes judiciales indicaron a Efe que esa notificación se le hará en un plazo máximo de 48 horas, y que después comparecerá ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que decidirá si vuelve a prisión o sale libre. A partir de ese momento debería iniciarse la tramitación habitual en esa sala de instrucción, un procedimiento que suele prolongarse durante meses e incluso más de un año si luego se recurre al Supremo.

4. ¿Qué hay detrás del cierre del canal de YouTube de Vox?

El martes 19 de junio, VOX anunció desde su cuenta de Twitter que YouTube había cerrado su canal en la plataforma “sin ninguna explicación”. El partido afirmó que se trataba de “un grave atentado contra la libertad de expresión” y exigían explicaciones y la rehabilitación de su cuenta de forma inmediata.

Un día después, hemos sabido que el cierre del canal se debió, según fuentes de YouTube, a la acumulación de hasta tres infracciones por derechos de autor. La política de YouTube con el copyright es muy estricta y el partido de Abascal suele subir vídeos con intervenciones de sus miembros en radios y televisiones a su canal. VOX afirma que las denuncias por copyright han sido realizadas por ·"activistas de izquierdas" y han abierto un hilo en Twitter expresando su opinión.

5. Rubiales hace oficial que Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional por motivos familiares

Como contó Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE a las 15:00 horas, Luis Rubiales ha hecho oficial que Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional debido a motivos personales y su sustituto será el que hasta ahora era su segundo, Robert Moreno.

El técnico asturiano no pudo estar en el banquillo ante Malta en La Valeta, ni tampoco ante Islas Feroe y Suecia, partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. En estos partidos ha sido Robert Moreno el que ha dirigido al equipo en ausencia de Luis Enrique. No obstante, ha estado en permanente y constante contacto con su segundo, Robert Moreno, y todo el cuerpo técnico del equipo nacional.