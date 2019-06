Navarra, o la crónica de un pacto anunciado

PP y Ciudadanos consideran que la cesión hoy del PSN en el Parlamento de Navarra es la prueba fehaciente de que Pedro Sánchez nunca ha tenido intención de pactar con los constitucionalistas, y que la insistencia en pedirles que se abstengan en su investidura era solo una maniobra de distracción para ocultar su verdadera hoja de ruta: la de pactar con los independentistas.

Lo vivido en la comunidad foral ha sido un teatro en el que los socialistas han amagado con no ceder, con romper las negociaciones con Geroa Bai, para “tragar al final”, apuntan, y permitir incluso que Bildu esté no con sus votos, pero que esté, en la Mesa del Parlamento. Y esta obra tendrá, subrayan, un segundo acto y un final que ya está escrito: el que llevará a la presidencia del Ejecutivo a la socialista María Chivite con el visto bueno o la abstención, eso sí, de Bildu, porque la aritmética no permite otra cosa. Y a ver qué hace la nueva presidenta el día después con un cuatripartito sin fuerza suficiente para llevar a la práctica cualquier proyecto, y con una comunidad, por ello, ingobernable.

Pablo Casado acusaba a Sánchez de haber traicionado a Navarra, y la diputada Ana Beltrán aseguraba que el PSN “ha claudicado y se ha arrodillado” ante el PNV. De la misma opinión son en Ciudadanos. Para su portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, el presidente en funciones, se ha vuelto a equivocar, como hacen siempre los socialistas, que “eligen mal” y optan por ceder ante los independentistas.