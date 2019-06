¿Qué hay detrás del cierre del canal de YouTube de Vox?

El martes 19 de junio, VOX anunció desde su cuenta de Twitter que YouTube había cerrado su canal en la plataforma “sin ninguna explicación”. El partido afirmó que se trataba de “un grave atentado contra la libertad de expresión” y exigían explicaciones y la rehabilitación de su cuenta de forma inmediata.

Un día después, hemos sabido que el cierre del canal se debió, según fuentes de YouTube, a la acumulación de hasta tres infracciones por derechos de autor. La política de YouTube con el copyright es muy estricta y el partido de Abascal suele subir vídeos con intervenciones de sus miembros en radios y televisiones a su canal. VOX afirma que las denuncias por copyright han sido realizadas por ·"activistas de izquierdas" y han abierto un hilo en Twitter expresando su opinión.

A raíz de esta polémica se ha reavivado un debate que nació en EEUU, con la inestimable colaboración de Donald Trump, sobre el posicionamiento ideológico de las grandes compañías de Silicon Valley. En unos tuits de 2018, el presidente norteamericano no dudó en afirmar que “Google y otros están suprimiendo las voces de los Conservadores” y seguía, “ellos controlan lo que podemos y no podemos ver”.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!