Pedro Duque: "Siento mucho la muerte del gran Michael Collins"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha lamentado la muerte del "gran Michael Collins", uno de los tres astronautas que viajó en el histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969.

"Siento mucho la muerte del gran Michael Collins, que acompañó a (Buzz) Aldrin y (Neil) Armstrong en el viaje que culminó con el primer alunizaje", ha escrito el ministro en su cuenta de Twitter.

Duque, quien no pudo "por desgracia" conocer a Collins, ha añadido que el libro "Carrying the Fire: An Astronaut's Journeys", una autobiografía de este astronauta, está entre sus publicaciones favoritas.

Michael Collins murió este miércoles de cáncer a los 90 años, informó su familia en un comunicado.

"Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad y enfrentó este, su desafío fina,l de la misma manera", según el texto publicado en Twitter.