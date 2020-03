Ojo a los bulos del coronavirus

La extensión de la epidemia ha provocado el origen y proliferación de bulos. Los hay de dos tipos: los que dan falsos consejos sobre cómo evitar el contagio -basados en general en supuestas teorías médicas o científicas- y los que buscan entrar en tu cuenta corriente o hacerse con tus datos personales. Sobre estos últimos la Guardia Civil alerta, recomienda borrar y ni mucho menos reenviar a otras personas. Es el caso, por ejemplo, del enviado por whatsapp desde un falso perfil del Ministerio de Sanidad. La benemérita alerta de que no es un canal oficial. Bajo la excusa de vender mascarillas invitan a pinchar en un enlace. Enlace que en realidad es el método de los delincuentes para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Pero este tipo de bulos no solo afectan a España. Los expertos advierten de que el coronavirus se ha convertido en el nuevo gancho del cibercrimen para infectar nuestros dispositivos electrónicos (tablets, ordenadores personales, teléfonos móviles...) Por ejemplo, hay delincuentes que a través de un correo electrónico fingen ser la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades insisten en no hacer caso porque detrás de ellos no hay un organismo internacional. Solo buscan hacerse con tus datos personales, robar dinero o información confidencial.

Las autoridades internacionales siempre alertan de que ante cualquier mensaje recibido verificar si detrás de él hay o no un canal de información oficial y seguro. Dudar siempre de esos 'mensajes personalizados' y que llegan en señal de alerta, de esa invitación a mandarlos a otras personas -las cadenas de ellos- y de la recomendación de abrir otras páginas web que se presentan bajo la apariencia de la legalidad.