Miguel Ángel Rodríguez declara ante una gran expectación mediática: "La verdad siempre para adelante"

La atención judicial del día está puesta este miércoles en el Tribunal Supremo donde arranca la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Declara como testigo en la causa en la que el Supremo investiga al fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de la presidenta madrileña.

"La verdad siempre para adelante". Es lo que ha dicho Miguel Ángel Rodríguez a los periodistas a nada más llegar al Tribunal Supremo, según informa Patricia Rosety, jefe de Tribunales de COPE.

Miguel Ángel Rodríguez ha llegado sobre las 9:35 ante una gran expectación mediática. "No sé si soy el único que está citado, por tanto no sé a qué hora entraré. No hay tiempo tasado, por tanto no sé si me preguntarán durante 15 minutos o tres cuartos de hora. Diré lo que conozco".

Comparece a petición del fiscal general y de su defensa la Abogacía del Estado. Consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes sociales.

Para la Abogacía del Estado eso demuestra que Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a una parte de los correos electrónicos.

Como previa a esta declaración, el PSOE presentó ayer una denuncia contra Rodríguez en los juzgados de Madrid por haber filtrado presuntamente datos personales de dos periodistas a través de un chat. Datos obtenidos por un policía que les pidió identificarse mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de Ayuso.

"Se ha presentado 10 meses después. Suena un poco raro"

Denuncia que Miguel Ángel Rodríguez todavía no tiene conocimiento. "Se ha presentado 10 meses después. Suena un poco raro", ha indicado.

El instructor del caso, Ángel Hurtado, citó a Rodríguez y varios periodistas, todos como testigos, accediendo así a lo solicitado por el propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez --también imputada--, al entender que podían contribuir a arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

En concreto, la Abogacía del Estado --que defiende a ambos-- aseguró que "existen indicios de que Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos", que se empezaron a conocer la noche del 13 de marzo y acabó detallando la Fiscalía en una nota de prensa difundida al día siguiente.

Se basó, para ello, en una información publicada por eldiario.es el 17 de octubre donde se afirmaba que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y en dos mensajes publicados por el jefe de gabinete en la red social X.

El primero lo publicó a las 22:41 del 13 de marzo: "Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

En el segundo, del 17 de octubre, Rodríguez indicó: "Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña".

la ABOGACÍA ASEGURA QUE 'MAR' LOS CONOCIÓ "ANTES" QUE EL FGE

Para la Abogacía, "los documentos reseñados revelan, al margen de la veracidad o coincidencia con la realidad de la información, que Miguel Ángel Rodríguez propagó información manifiestamente falsa a propósito de la actuación desarrollada por la Fiscalía, que aquel tuvo acceso a los correos electrónicos que constituyen objeto de análisis en el presente procedimiento o, al menos, a alguno de ellos antes" que los propios investigados.

Por ello, interesó su testifical "a fin de esclarecer: a qué correos electrónicos tuvo acceso; quién le facilitó el acceso a los correos electrónicos o le informó de su contenido; si difundió información relacionada con el contenido de los correos electrónicos y, en tal caso, a quién y en qué consistió; y si conoce qué personas conocían el contenido de aquellos correos electrónicos antes de las 21:54 horas del 13 de marzo de 2024".

Los Servicios Jurídicos del Estado alegaron que "se trata de una diligencia a todas luces pertinente y útil a fin de determinar el círculo de personas que razonablemente pudieron difundir el contenido de los correos electrónicos que constituyen objeto de este procedimiento".

Y en este sentido recordaron que, conforme a la jurisprudencia del propio TS, "cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo".

"De ahí que en el presente caso resulta útil y pertinente conocer si a Miguel Ángel Rodríguez le consta, a la vista de que tuvo acceso al menos parcial a dichos correos, qué personas y, en especial, qué profesionales de la información pudieron haber tenido conocimiento de los mismos", incidió la defensa de los fiscales.

EL ORIGEN DEL CASO

Cabe recordar que las pesquisas judiciales comenzaron por la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid.

El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en 'El Mundo', donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.

A ello hay que añadir que la Guardia Civil, en el informe que elaboró analizando el contenido del teléfono móvil requisado a Rodríguez el pasado 30 de octubre, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en eldiario.es a las 6:01 del 12 de marzo.