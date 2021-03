Miércoles, 17 de marzo de 2021

GOBIERNO COALICIÓN -Madrid- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, acuden al Congreso para someterse a las preguntas de la oposición por primer vez tras la decisión del líder de Podemos de abandonar el gabinete para disputar la Comunidad de Madrid a la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

(foto)(vídeo)(audio)(en vivo)

MOCIÓN MURCIA -Murcia- Este miércoles se celebra la primera sesión del debate de la moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición de Murcia que, tras la marcha al Gobierno del PP de tres diputados de la formación naranja, tiene pocas posibilidades de prosperar porque necesita para ello el apoyo de Vox y de Podemos.

(foto)(vídeo)

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- A la espera de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca y de conocer la propuesta de la Comisión Europea para el futuro pasaporte de vacunación, el Gobierno y las comunidades vuelven a analizar hoy en el Consejo Interterritorial de Salud la evolución de la pandemia y la conveniencia de mantener las restricciones de movilidad.

(foto)(vídeo)(infografía)(en vivo)

CORONAVIRUS VACUNAS. -Madrid- Excesiva, drástica, precipitada, aunque también entendible... Los expertos temen que la suspensión de la vacunación con AstraZeneca haya podido dañar la credibilidad del fármaco cuando su beneficio supera en mucho al riesgo, por lo que creen que se debería haber esperado al dictamen final de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

COMISIÓN KITCHEN -Madrid- El extesorero del PP Luis Bárcenas abre las comparecencias en la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación de espionaje Kitchen, en la que también declarará Miguel Ángel Bayo, facultativo de la Dirección Adjunta Operativa y encargado de la gestión de los fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

(foto)(vídeo)(audio)(en vivo)

ESPAÑA DEUDA - Madrid - El Banco de España publica el dato de deuda de las administraciones públicas hasta enero, después de que a cierre de 2020 el endeudamiento alcanzara 1,3 billones de euros, equivalentes al 117,1 % del PIB, la cifra más alta registrada en un cierre de año de toda la serie histórica.(Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12281126 y otros)

COSTES LABORALES - Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del cuarto trimestre de 2020, en un año en el que el despliegue de los ERTE ha moderado tanto los costes salariales como las cotizaciones a la Seguridad Social.(Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12831396 y otros)

LEY EUTANASIA -Madrid- Este jueves será un día feliz para Javier Velasco al ver aprobada definitivamente la ley que regulará la eutanasia y permitirá a miles de enfermos elegir el momento de morir, el objetivo por el que lleva luchando desde hace 36 años el presidente de Derecho a Morir Dignamente, que admite, sin embargo, en una entrevista con Efe, que morir no es fácil.

LEY EUTANASIA (ENTREVISTA) -Bilbao- La familia de la vizcaína Maribel Tellaetxe, que padecía un Alzheimer avanzado y falleció en marzo de 2019, afirma en una entrevista con Efe que la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley que regula la eutanasia supone "el colofón de la lucha que ha mantenido durante más de dos años para conseguir que cualquier individuo pueda decidir cómo vivir y cómo morir.

(foto)(vídeo)(audio)

TRASPLANTE RENAL -Barcelona- Los directores médicos de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic, Miquel Pons y Antoni Castells, respectivamente, presentan el primer trasplante cruzado de riñón de grupo sanguíneo incompatible hecho con éxito a un menor, una niña, en España.

(foto)(vídeo)

SIRI HUSTVEDT -Barcelona- La escritora norteamericana Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, recorre la historia de la filosofía y de la ciencia para cuestionar lo que creemos saber sobre la mente y el cuerpo en su nuevo ensayo, "Los espejismos de la certeza", una obra que presenta hoy con motivo de su publicación en España.

(vídeo)

THE JACKSONS (ENTREVISTA) -Madrid- Embarcados en la recuperación de su repertorio más personal, The Jacksons hablan a Efe de su empeño por volver a dar luz al mensaje de unidad del que siempre hicieron gala en temas como "Can You Feel It?", que se reedita este viernes con las voces de Martin Luther King y Barack Obama.

(vídeo)

MÚSICA CLÁSICA -Madrid- La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, presenta la Temporada de Música Clásica para 2021, cuyo eje temático principal será por primera vez el papel de la mujer en la música de corte a lo largo de la historia y que incluirá una reflexión sobre los límites al desarrollo del papel de la mujer en esta disciplina.

(foto) (vídeo)

TIEMPO INVIERNO -Madrid- Nieve y mucho frío, entre 10 y 15 grados menos con respecto a los valores actuales, protagonizarán el inicio de la primavera, el próximo sábado, tras la llegada a la península de una masa de aire polar ártico que, junto una borrasca mediterránea, propiciarán un paulatino regreso al invierno en gran parte del país.

(foto) (vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

.- Murcia.- MOCIÓN MURCIA.- Primera sesión del debate de la moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición de Murcia.

09:00h.- Madrid.- CONTROL GOBIERNO.- El presidente del Gobierno y varios ministros de su gabinete acuden a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. Congreso.

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO COALICIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a la pregunta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sobre qué carencias democráticas identifica en un Estado que califican de democracia plena. Congreso.

10:30h.- Madrid.- ESTADÍSTICAS AUTONÓMICAS.- El Consejo General de Economistas presenta una herramienta que permite comparar indicadores socioeconómicos entre municipios, provincias y CCAA.

12:30h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- La presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

14:10h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- El presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

15:30h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- La presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

16:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, comparece en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta de varios informes de fiscalización sobre el sector público local de 2017 y 2018 o sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por interventores locales de varias CCAA del año 2016. Congreso.

16:20h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicente Marí, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

17:10h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- La presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

18:00h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- La presidenta del Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera, comparece ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado. Palacio del Senado.

JUSTICIA-INTERIOR

08:45h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, toma declaración por videoconferencia al ex dirigente etarra José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, por su supuesta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

09:00h.- Barcelona.- PROTESTAS HASEL.- La Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona debate la celebración de una convocatoria extraordinaria de la junta de seguridad local y otras propuestas relacionadas con los altercados en las protestas por el encarcelamiento de Hasel. Videoconferencia.

09:20h.- San Sebastián.- JUICIO AMIANTO.- Concentración convocada por la asociación Asviamie con motivo del juicio por la demanda de un extrabajador afectado por el amianto contra las empresas Pedro Orbegozo y Sidenor Plaza Teresa de Calcuta.

09:30h.- Madrid.- GOBIERNO JUSTICIA.- Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE)

10:00h.- Santander.- TRIBUNALES ASTILLERO.- Comienza en la sección tercera de la Audiencia de Cantabria el juicio por presunta prevaricación y malversación al exalcalde de Astillero Carlos Cortina Audiencia de Cantabria.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La Audiencia Nacional juzga a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, acusada de ordenar el asesinato del rey Juan Carlos con motivo de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997, por lo que la Fiscalía pide que sea condenada a 27 años de prisión. C/ García Gutiérrez, 1.

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez que investiga el caso de corrupción Púnica, que acumula más de 10 piezas separadas, ha citado a declarar a varios testigos y peritos. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

10:00h.- Madrid.- CASO NEYMAR.- El Tribunal Supremo decide si el segundo juicio por el fichaje del futbolista brasileño Neymar Junior se celebrará en la Audiencia Nacional o en la Audiencia Provincial de Barcelona, como pasó con el primero. Tribunal Supremo.

10:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El fiscal jefe Antidroga José Ramón Noreña y el letrado del Parlamento de Navarra Manuel Pulido comparecen ante el CGPJ como candidatos a las plazas de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo CGPJ.

10:30h.- Barcelona.- JUICIO DISTURBIOS.- La Audiencia de Barcelona juzga a un manifestante que afronta siete años y ocho meses de cárcel por lanzar piedras a los Mossos y montar barricadas en una protesta contra un acto de Vox. Audiencia de Barcelona. Sección Tercera.

10:30h.- Barcelona.- CENTROS PENITENCIARIOS.- El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Justicia, Ester Capella, y la teniente de alcalde Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, informan en rueda de prensa del proyecto de construcción de nuevos equipamientos penitenciarios en la Zona Franca. Calles 1 a 60. Zona Franca.

14:50h.- Barcelona.- ABOGACÍA CATALUÑA.- La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, habla sobre la situación del sector en una conferencia en el Círculo Ecuestre, en el marco del ciclo "Mujeres empresarias". Balmes, 169.

15:55h.- Pamplona.- EDUCACIÓN TERRORISMO.- Jornada de presentación de las unidades didácticas de memoria y prevención del terrorismo Archivo Real y General de Navarra.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN KITCHEN.- El extesorero del PP Luis Bárcenas comparece en la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación de espionaje Kitchen, en la que también declarará Miguel Ángel Bayo, facultativo de la Dirección Adjunta Operativa y encargado de la gestión de los fondos reservados en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Congreso.

SOCIEDAD

--------

.- El cierre perimetral por el puente de San José comienza este miércoles y se prorrogará hasta el domingo 21 en las comunidades autónomas en las que el 19 de marzo es festivo: Madrid, Valencia, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNAS.- Encuentro digital con distintos expertos sobre cómo está afectando la covid a la vacunación rutinaria.

10:00h.- Madrid.- REFORMA RTVE.- Prosiguen las comparecencias de candidatos a vocales del Consejo de Administración de RTVE en la Comisión de Nombramientos del Senado. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- El secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, comparece ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado apra explicar los proyectos de su departamento. Palacio del Senado.

11:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLOGIA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, participa en la conferencia NEF Tendencias, organizada por Nueva Economía Fórum.

11:15h.- Toledo.- PRINCESA GIRONA.- La reina Letizia participa en el acto de presentación y anuncio del ganador del Premio Empresa 2021 concedido por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). Casa Museo de Victoria Macho. Plaza de Victorio Macho, 2.

12:00h.- Madrid.- ALUMNOS VULNERABLES.- La Universidad Antonio de Nebrija y la Asociación Nuevo Futuro presentan los resultados de un Programa de Refuerzo Educativo financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que se han beneficiado más de 300 alumnos entre 2017 y 2020. Telemático.

12:00h.- Madrid.- SALUD MAYORES.- El director médico de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni, Manuel Martín, comparece ante la ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España de la comisión de Derechos Sociales del Senado. Palacio del Senado.

12:30h.- Madrid.- SANIDAD CÁNCER.- La Sociedad Española de Epidemiología analiza el efecto de la suspensión temporal de los programas para la detección precoz del cáncer por la pandemia.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- La reina Sofía preside la reunión anual conjunta, mediante videoconferencia, de los miembros y de la junta directiva de la Queen Sofía Spanish Institute.(Foto). Palacio de la Zarzuela.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en rueda de prensa en La Moncloa tras el Consejo Interterritorial de Salud (16:00h). Secretaría de Estado de Comunicación. Complejo de La Moncloa.

19:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Academia de Psicología de España organiza la mesa redonda sobre: "Los psicólogos españoles ante la pandemia".

.- Barcelona.- TRASPLANTE RENAL.- Los directores médicos de los hospitales Sant Joan de Déu y Clínic, Miquel Pons y Antoni Castells, respectivamente, presentan el primer trasplante cruzado de riñón de grupo sanguíneo incompatible hecho con éxito a un menor, una niña, en España.

.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso debate y vota varias proposiciones no de Ley sobre una campaña de vacunación nacional contra la COVID-19, sobre enfermedades raras, sobre la estabilidad de los profesionales sanitarios o sobre la exención del IVA de todos los test de diagnóstico, geles hidroalcohólicos y vacunas de venta al público, entre otras. Congreso.

CULTURA

-------

.- Madrid.- MÚSICA NOVEDADAES.- Aitana y Paula, más conocidas como las Twin Melody, que adquirieron fama gracias a la plataforma social Tik Tok, presentan hoy "No soy tuya", una canción en colaboración con Víctor Pérez, que muestra la evolución como artistas. Pone Sony set de tv. SONY MUSIC.

.- Barcelona.- SIRI HUSTVEDT.- La escritora norteamericana Siri Hustvedt recorre la historia de la filosofía y de la ciencia para cuestionar lo que creemos saber sobre la mente y el cuerpo en su nuevo ensayo, "Los espejismos de la certeza", una obra que presenta hoy con motivo de su publicación en España.

10:30h.- Barcelona.- DANZA MERCAT.- Peter Jacobsson, director del Ballet de Lorraine -centro coreográfico nacional establecido en la ciudad francesa de Nancy- presenta en el Mercat de les Flors un programa formado por tres coreografías alrededor de Merce Cunningham. Mercat de les Flors.

11:00h.- Valencia.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- El Centre del Carme presenta la exposición "Art Contemporani de la Generalitat. 3 anys dadquisicions". (foto) Centre del Carme, c/. Museo, 2.

11:00h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- La presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, presentará la Temporada de Música Clásica para 2021, cuyo eje temático principal será por primera vez el papel de la mujer en la música de corte a lo largo de la historia y que incluirá una reflexión sobre los límites al desarrollo del papel de la mujer en esta disciplina. Comedor de gala del Palacio Real (acceso por Puerta de Santiago del Palacio Real de Madrid.

11:30h.- Barcelona.- TEATRO APOLO.- Tras casi dos años cerrado, el Teatro Apolo del Paralelo barcelonés emprende una nueva etapa de la mano del Grupo Smedia, cuya andadura se inicia mañana con el musical "¿Quién mató a Sherlock Holmes?", que llega a la capital catalana tras el éxito obtenido en su paso por Madrid. Av. del Paral·lel, 59.

12:00.- Madrid.- CULTURA SENADO.- Comisión de Cultura en el Senado.

17:30h.- Madrid.- CINE ANIMACIÓN .- El consejero canario José Gregorio Martín Plata y la directora del ICAA Beatriz Navas participan en la lectura de finalistas de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana 2021. Casa América . Streaming.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

11:15 h. Acompaña a la Reina, que preside el acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Asturias 2021 en la categoría de Empresa, en la Real Fundación de Toledo-Casa Museo de Victorio Macho (Plaza de Victorio Macho, 2, Toledo).

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

09:15 h. Participa por videoconferencia en el Diálogo de Berlín sobre Transición Energética, organizado por la Federación de Energía Renovable de Alemania, la Asociación Solar Alemana, la Agencia Alemana de Energía y Eclareon y acogida por el Gobierno de Alemania.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

19:15 h. Interviene por videoconferencia en el Foro Generación Igualdad, Justicia Económica y Derechos de las Mujeres, en los márgenes de la 65ª edición de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU.

21:00 h. Es entrevistada en el canal de CNN Internacional.

MINISTRO DE JUSTICIA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE DEFENSA

10:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, el Comité de Dirección del Ministerio con la asistencia de los jefes de Estado Mayor.

12:30 h. Mantiene un encuentro por videoconferencia con el ministro de Defensa Nacional de la República Portuguesa, João Gomes Cravinho.

MINISTRA DE HACIENDA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:30 h. Se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DEL INTERIOR

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

13:30 h. Es entrevistado por videoconferencia por La Voz del Patio, publicación de los internos del Centro Penitenciario de Burgos.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

10:15 h. Es entrevistada en El programa de Ana Rosa de Telecinco TV.

12:00 h. Clausura la Asamblea General de Socios de la Federación Española del Vino, en su sede (C/ Padilla, 38).

13:30 h. Clausura la Asamblea Anual de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) que se celebra en IFEMA (Avda. del Partenón, 5).

14:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

09:00 h. Es entrevistado en el programa Herrera en COPE.

12:00 h. Participa, en la sede del Ministerio, en la presentación de la campaña de promoción de los productos de la pesca y la acuicultura Un país infinito en productos de mar y recetas, en el marco de la iniciativa El país más rico del mundo.

16:00 h. Interviene, a través de un vídeo grabado, en la inauguración de la 7ª Edición de las Jornadas de Formación de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV).

17:00 h. Recibe al embajador de la República de Argentina, Ricardo Alfonsí, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

12:00 h. Comparece en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado.

14:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

MINISTRA DE SANIDAD

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

16:00 h. Preside por videoconferencia, con el ministro de Política Territorial y Función Pública, la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

18:30 h. Comparece ante los medios de comunicación, en el Complejo de la Moncloa.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

16:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC).

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.