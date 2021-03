Martes, 30 de marzo de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- España ha vuelto a situarse al borde de lo que se considera "riesgo alto" de transmisión del coronavirus y empieza a hablarse de una cuarta ola de la epidemia que, según Sanidad, podrá frenarse -o al menos suavizarse- si se mantiene el ritmo de vacunación y se cumplen las restricciones a la movilidad esta Semana Santa.

(foto) (vídeo) (audio) (infografía)

GOBIERNO COALICIÓN -Madrid- Pablo Iglesias asiste este martes a su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Gobierno para dedicarse de pleno a la campaña madrileña, lo que va a obligar a Pedro Sánchez a realizar la segunda remodelación en su Ejecutivo de coalición.

(foto) (vídeo) (vivo) (audio)

GOVERN CATALUÑA -Barcelona- El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, se somete a la segunda votación de su investidura en el Parlament, tras fracasar el pasado viernes su primer intento debido a la abstención de JxCat.

(foto) (vídeo) (audio)

ESPAÑA INFLACIÓN -Madrid- El INE publica el indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de marzo, después de que en febrero los precios se quedaran congelados.

(vídeo) (infografía)

JORGE PERUGORRÍA (ENTREVISTA) Madrid- Tras haberse metido en la piel del Doctor Portuondo", el peculiar psicoanalista creado por Carlo Padial, el actor cubano Jorge Perugorría habla con Efe sobre su papel en la primera serie de producción propia de la plataforma Filmin. Por Paula Escalada

(foto)

ALTAMIRA KIPUTZ -Santillana del Mar- "Kiputz. Un abismo en la prehistoria" entrelaza el yacimiento de Kiputz, entre cuyos hallazgos destaca un imponente cráneo de Bison priscus, el bisonte estepario, y la cueva de Altamira de la que es protagonista ese animal y en cuyo Museo podrá verse la muestra a partir de mañana.

(foto) (vídeo) (audio)

ARTE MARRUECOS -Madrid- El Museo Reina Sofía presenta "Trilogía marroquí 1950-2020", su primera exposición temporal de 2021, que descubre la producción artística de Marruecos desde 1956 hasta el presente. La muestra ha sido organizada en el marco del programa de cooperación cultural entre España y Marruecos y en colaboración con Mathaf: Arab Museum of Modern Art de Qatar.

(foto) (vídeo)

==================

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- La Mesa del Parlament se reúne una hora antes del inicio del segundo debate de investidura de Pere Aragonès.

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa.

10:00h.- Madrid.- CONSEJO TRANSPARENCIA.- La Comisión de Función Pública del Senado elige a un senador como vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA GHANA.- Felipe VI recibe en audiencia al presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Palacio de la Zarzuela.

10:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- Arranca el segundo debate de investidura del candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Parlament, tras fracasar el pasado viernes su primer intento debido a la abstención de JxCat. Parlament.

11:00h.- Madrid.- SENADO CENTROAMÉRICA.- La presidenta del Senado, Pilar Llop, recibe a la presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Fanny Carolina Salinas Fernández. Palacio del Senado.

11.30.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Política Exterior, en el Complejo de la Moncloa, a la que asiste todos los miembros del Gobierno, excepto el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Justicia, Carlos Campo.

12:30h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, recibe al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. C/ Alcalá Galiano, 10.

13:00h.- Madrid.- EXTERIORES SANIDAD.- La ministra de Asuntos Exteriores formaliza el Convenio START con la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

16:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PDECAT.- El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ofrece una rueda de prensa para valorar el debate de investidura y otros temas de actualidad política.

16:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Comisión Constitucional del Senado debate una moción sobre la resolución del Parlamento Europeo de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica. Palacio del Senado.

16:30h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. C/ Alcalá Galiano, 10.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Barcelona.- BOMBEROS BARCELONA.- El teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, hace balance de la actividad de los bomberos de Barcelona en 2020 y presenta nuevos vehículos. C/Lleida, 30 y web.

10:30h.- Madrid.- FUERZAS SEGURIDAD.- El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, firma un convenio de colaboración con la Asociación Internacional de Policía (IPA). Carrera de San Jerónimo, 13.

12:30h.- MINISTERIO INTERIOR.- El ministro del Interior preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

SOCIEDAD

--------

.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNACIÓN.- La Comisión de Salud Pública se reúne este martes para elaborar una nueva propuesta que adapte la estrategia y los grupos de vacunación al remanente de dosis disponibles esta semana.

11.30h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNACIÓN.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, visita el punto de vacunación instalado en el Estadio Wanda Metropolitano, lugar en el que comenzará hoy la vacunación de población madrileña de entre 60 y 65 años.

11:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- La Comisión de Derechos Sociales del Senado debate varias mociones sobre el colectivo gitano, los mayores y los servicios sociales. Senado.

12:00h.- Madrid.- BIENESTAR ANIMAL.- Activistas de Igualdad Animal se concentran frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid para reclamar la prohibición de la exportación de animales a países fuera de la UE. Ministerio. Paseo de la Infanta Isabel, 1.

12:30h.- Madrid.- RECUPERACIÓN VERDE.- Los participantes en el Manifiesto Por una Recuperación Sostenible, que impulsa ECODES, organiza una sesión en la que se examinarán las medidas que deberían implementarse para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuente con herramientas que garanticen la transparencia y el acceso a la información durante todo el proceso.

16:00h.- Madrid.-INMIGRACIÓN CANARIAS.- La Comisión Constitucional del Senado debate una moción de Coalición Canaria para que se recupere la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios. Senado.

16:00h.-Madrid.-VIVIENDAS OKUPACIÓN.- La Comisión Constitucional del Senado debate una moción del PP para combatir la ocupación ilegal de viviendas. Senado

CULTURA

-------

10:00.- Madrid.- TV PROGRAMAS.- Rueda de prensa de presentación del programa El precio justo, que presentará Carlos Sobera en Telecinco. Por zoom.

10:00h.- Palma.- PABLO LÓPEZ.- El artista Pablo López mantiene un encuentro con prensa con motivo del arranque de su gira Mayday & Stay Tour" Lugar: Hangar de la terminal del aeropuerto de Son Sant Joan.

11:00h.- Madrid.- ARTE MARRUECOS.- El Museo Reina Sofía presenta "Trilogía marroquí 1950-2020" que descubre la producción artística de Marruecos desde 1956 hasta el presente. Museo Reina Sofía.

11:00h.- Santillana del Mar.- ALTAMIRA KIPUTZ.- "Kiputz. Un abismo en la prehistoria" es la exposición que inaugura la programación de 2021 del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira. Museo de Altamira.

12:00h.- Madrid.- CARLOS SAURA DANZA.- Presentación de la exposición Carlos Saura y la danza en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, la primera muestra dedicada a la relación del cineasta con la danza de forma retrospectiva. El acto contará con Laila Ripoll, directora artística de este espacio del Área de Cultura del Ayuntamiento, el cineasta Carlos Saura y la comisaria de la exposición, Ana Berruguete. Teatro Fernán Gómez. Centro Culrural de la Villa. Plaza de Colón, 4.

12:30h.- Málaga.- CULTURA EXPOSICIÓN.- Presentación de la muestra "La huella de Manolo Prieto", dedicada al creador del Toro Osborne. Museo del Patrimonio Municipal.

_______________

AGENDA GOBIERNO

_______________

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

11:30 h. Preside la reunión del Consejo de Política Exterior, en el Complejo de la Moncloa.

Asisten todos los miembros del Gobierno, excepto el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el ministro de Justicia.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

12:15 h. Interviene por videoconferencia en la mesa Race to COP26. What does success in Glasgow look like, en el marco del Financial Times Climate Summit.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

13:00 h. Asiste, junto a la ministra de Sanidad, a la formalización de la puesta a disposición del Sistema Nacional de Salud del programa del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el Palacio de Viana.

14:30 h. Es entrevistada en CNBC África.

15:30 h. Interviene por videoconferencia en la reunión ministerial del Grupo Reducido de la Coalición anti-Daesh.

18:00 h. Mantiene una reunión telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Geoffrey Onyeama.

19:00 h. Es entrevistada en el programa Cuatro al Día de Cuatro.

21:40 h. Es entrevistada en France 24.

MINISTRA DE DEFENSA

18:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al sargento primero de la Guardia Civil, Javier Correa Sureda.

MINISTRO DEL INTERIOR

12:30 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

08:45 h. Es entrevistada en el programa Las Mañanas de RNE.

12:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la Conferencia Sectorial de Turismo.

16:00 h. Asiste a la firma del acuerdo de colaboración entre la ONCE y la Corporación Mondragón para impulsar la formación, el empleo y la tecnología, en Torre Ilunión (C/ Albacete, 3)

17:30 h. Interviene por videoconferencia en el Foro Turismo México-España.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

17:30 h. Se reúne con representantes de las organizaciones Greenpeace, Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, WWF España y Amigos de la Tierra, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

16:30 h. Mantiene una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE CONSUMO

08:30 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

17:30 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.