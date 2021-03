Martes, 23 de marzo de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El leve repunte de la incidencia de coronavirus ha intensificado los llamamientos a respetar las restricciones de cara a Semana Santa, mientras se intenta aumentar el ritmo de vacunación, una de las claves para evitar una cuarta ola de la pandemia.

(foto)(vídeo)(infografía)

JUICIO BÁRCENAS -Madrid- El juicio por la caja b del PP afronta una nueva sesión en la Audiencia Nacional en la que declararán como testigos la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, o los exministros Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, entre otros, todos ellos señalados por Luis Bárcenas como perceptores de sobresueldos.

(foto)(vídeo)

PARTIDOS PP Madrid- En plena precampaña electoral en Madrid y cuando todavía resuenan los ecos de la fallida moción de censura en Murcia, el presidente del PP, Pablo Casado reúne este martes a la Junta Directiva de su partido, el máximo órgano de dirección entre congresos, para marcar la agenda del partido de cara al intenso calendario político de la próximas semanas.

(foto)(vídeo)

GOVERN CATALUÑA -Barcelona- La presidenta del Parlament, Laura Borràs, abre su ronda de consultas con los líderes parlamentarios catalanes antes de proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat para el debate de investidura que convocará para este próximo viernes.

(foto)(vídeo)

ESPAÑA PIB -Madrid- El Banco de España publica la actualización de sus proyecciones macroeconómicas de la economía española, después de que en diciembre pronosticara un repunte del PIB del 6,8 % para 2021 en su escenario central, del 4,2 % para 2022 y del 1,7 % para 2023. (infografía)

TURISMO PANDEMIA -Madrid- El INE difunde datos sobre la coyuntura hotelera en febrero, después de que en enero, siete meses después del cierre total de su actividad por la irrupción de la pandemia, el 40 % de los hoteles aún no hubiera logrado reabrir sus puertas y entre los que sí lo habían hecho, más del 80 % de las plazas ofertadas se quedaran sin ocupar. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13130498 y otros)

CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN -Logroño- Los pacientes de covid que han estado ingresados en planta con una afectación severa o leve-moderada mantienen, a los tres meses de haber sido dados de alta, una limitación respiratoria, según una investigación en la que han participado siete hospitales de España.

(foto) (video)

PÍLDORA POSTCOITAL -Madrid- La píldora postcoital o 'píldora del día después' cumple este martes 20 años, desde que fue autorizada por la Agencia Española del Medicamento, con los porcentajes más bajos de uso, sólo un 3% de las mujeres en edad fértil han recurrido a ella durante los meses de pandemia, según ha comentado a Efe el presidente de la Sociedad Española de la Contracepción (SEC), José Gutiérrez Alés.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 5838264 y otros)

MÚSICA 2020 -Madrid- La industria discográfica española da a conocer las cifras de 2020, el año de la pandemia de covid-19, del cierre temporal de las tiendas físicas y del impulso del "streaming", que por primera vez superó los 50.000 millones de reproducciones en un año tras dispararse un 27% el volumen de escuchas por este sistema.

ARTES ESCÉNICAS -Madrid- El sector de las artes escénicas y de la música da a conocer una hoja de ruta consensuada que quiere proponer a las Administraciones Públicas para impulsar su recuperación tras las duras consecuencias de la pandemia

BRIT BENNETT -Madrid- Con más de un millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos, la novela "La mitad evanescente", de Brit Bennett, llega a las librerías en español con un relato sobre los conflictos individuales y sociales que genera la cuestión racial, un libro que presenta su autora en una rueda de prensa telemática.

CARMEN LAFFÓN -Madrid- Dos exposiciones en Madrid, una en el Jardín Botánico y otra en la galería Leandro Navarro, reivindican el legado de Carmen Laffón y muestran obras de los primeros años y el trabajo más reciente, hecho durante el confinamiento, de una de las pintoras fundamentales de la segunda mitad del siglo XX en España.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12778136 y otros)

MONTSERRAT CABALLÉ -Madrid- Tres años después de la muerte de Montserrat Caballé se presenta "La Isla del Cristianismo: Armenia y Artsaj", un homenaje al patrimonio histórico y cultural de este país del Cáucaso en forma de disco póstumo de una de las más grandes sopranos de la historia, en colaboración con Vangelis y Brian May.

(Recursos de archivo sobre Monserrat Caballé en www.lafototeca.com en la url bit.ly/1i59v80)

GASTRONOMÍA CONGRESO -Madrid- La necesaria continuidad de la alta cocina como emblema de la gastronomía española, los nuevos modelos de negocio como la comida a domicilio o las cocinas fantasmas o una recomendada mayor profesionalización del sector serán algunas de las claves que se abordan hoy en el Congreso Hospitality Innovation Planet (HIP).

==================

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:30h.- CONSEJO MINISTROS.- Madrid.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

09:30h.- Madrid.- COMISIÓN EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debate y vota varios dictámenes así como varias proposiciones no de Ley sobre el fraude y la represión en Bielorrusia, los asesinatos de líderes ambientalistas e indígenas en América Latina o sobre la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en abril. Congreso.

10:00h.- Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional, en la sede nacional del PP, que se celebra de forma telemática.

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- JUNTA PORTAVOCES.- Reunión de Junta de Portavoces. Congreso.

12:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- La presidenta del Parlament, Laura Borràs, inicia la ronda de consultas previa al debate de investidura, con Alejandro Fernández (PPC), Carlos Carrizosa (Cs) a las 12.30h, Jéssica Albiach (En Comú Podem) a las 13.00h, Dolors Sabater (CUP) a las 16.00h e Ignacio Garriga (Vox) a las 17.00h (foto). Parlament.

12:30h.- Palencia: El Rey y el presidente del Gobierno asisten al acto de presentación del Plan Estratégico de Renault en su factoría de Palencia, acompañados por la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

15:00h.- Madrid.- POLÍTICA TOTALITARISMOS.- El Pleno del Congreso debate y vota una proposición no de Ley del grupo parlamentario popular que insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo de condena de los totalitarismos nazi y comunista. Congreso.

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Pleno del Senado. Sesión de control. Palacio del Senado.

16:00h.- Vitoria.- LEHENDAKARI PARTIDOS.- El lehendakari, Íñigo Urkullu, concluye su ronda de reuniones con los partidos del Parlamento Vasco con una cita conjunta con los dirigentes del PNV Andoni Ortuzar y Joseba Egibar y del PSE Idoia Mendia y Eneko Andueza (para medios gráficos).(Foto) (Texto). Ajuria Enea.

19:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, pronuncia la conferencia "Un gobierno para hacer, un gobierno para ser", donde expone la propuesta del partido sobre la situación política derivada del 14F. Sala de conferencias de la ONCE (C/ Sepúlveda, 1).- Streaming en el canal de YouTube de JxCat.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional sigue juzgando a siete acusados de integrar una red que supuestamente envió entre 2013 y 2015 desde España a Siria e Irak material para las organizaciones yihadistas Dáesh y Jabhat al Nusra camuflado entre ropa usada dentro de contenedores, con las declaraciones de testigos. C/ García Gutiérrez,1.

10:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- María del Amar Amor, del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y Nicolás Valero, abogado del Estado, comparecen ante el CGPJ como candidatos a las plazas de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo CGPJ.

10:30h.- Barcelona.- VIOLENCIA INSTITUCIONAL.- La entidad pro derechos humanos Iridia presenta su informe anual sobre violencia institucional, en el que analiza casos de abusos policiales en las protestas celebradas en Cataluña en los últimos años y la situación de los migrantes en el CIE de Barcelona. Colegio de Periodistas. Rambla Catalunya, 10.

13:00h.- Madrid.- JUICIO BÁRCENAS.- Nueva sesión en la Audiencia Nacional del juicio por la caja b del PP en la que declararán como testigos la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, o los exministros Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, entre otros, todos ellos señalados por Luis Bárcenas como perceptores de sobresueldos. Audiencia Nacional.

16:30h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y sus antecesores en el cargo Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal participan en una mesa redonda sobre la función investigadora del Ministerio Fiscal, organizada por el Centro de Estudios Jurídicos Youtube.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- La Plataforma solidaria con los migrantes Somos Red convoca una concentración "para mostrar respeto y denunciar el fallecimiento de la menor de 24 meses" que llegó estado crítico en patera a Gran Canaria, invitando a acudir vistiendo de blanco y con una vela Playa de Las Canteras a la altura de los balnearios junto al hotel Reina Isabel.

SOCIEDAD

---------

10:00h.- Madrid.- SALUD ENFERMEDADES.- La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso debate y vota tres proposiciones no de Ley sobre el autismo, la esclerósis lateral amiotrófica y sobre las víctimas de la talidomina. Congreso.

10:00h.- Logroño.- CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN.- Los pacientes de covid que han estado ingresados en planta con una afectación severa o leve-moderada mantienen, a los tres meses de haber sido dados de alta, una limitación respiratoria, según una investigación en la que han participado siete hospitales de España.

10:00h.- Madrid.- DROGAS CANNABIS.- El senador de Geroa Bai Koldo Martínez y miembros de Representación Cannábica Navarra presentan en rueda de presa una proposición de ley para regular los clubes cannábicos. Senado.

10:00h.- Madrid.- BIODIVERSIDAD OLIVOS.- Seo Birdlife presenta los resultados de un proyecto de recuperación de biodiversidad en olivares. https://youtu.be/2-__3t9FGFs

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Presentación del informe "La salud en el centro de nuestra sociedad" elaborado por un panel de expertos en gestión sanitaria coordinados por el IESE y Vifor Pharma.

11:00h.- Madrid.- POLÍTICA CIENTÍFICA.- La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, interviene en Nueva Economía Forum. online.

11:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Presentación de LepsiApp, la primera aplicación en España de prescripción médica que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia más de 400.000 en España.

12:15h.- Madrid.- CONGRESO COOPERACIÓN.- Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Comparecencias. A través de videoconferencia, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector de la Universidad Abat Oliba CEU Barcelona. A las 13:00 Francisco Javier Gavilanes Hernández, vocal de la Junta Directiva ONG Cesal.

12:30h.- Madrid. ESPAÑA REINO UNIDO.- La ministra de Sanidad se reúne por videoconferencia con el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot.

14:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa en la 5ª reunión ministerial sobre Acción Climática organizada por la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente de China y el Ministerio de Medio Ambiente y Clima de Canadá (MoCA). Videoconferencia.

15:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, participa en el acto "Del no es no al sí es sí: normas y políticas públicas para la erradicación de las violencias sexuales contra las mujeres".

17:00h.- Logroño.- FORO UNIVERSIDADES.- Expertos de España y Latinoamérica debaten sobre "La calidad en el sistema de educación superior: acreditación y evaluación", en unas jornadas organizadas por UNIR. De forma telemática.

19:00h.- Barcelona.- DOCUMENTAL DISCAPACIDAD.- Preestreno del documental 'La cumbre es el camino', que narra la primera expedición al Everest de tres chicos con discapacidad intelectual. Cinemes Girona.

19:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Academia de Psicología de España celebra una mesa redonda sobre "Psicología y vejez en tiempo de covid".

19:30h.- Madrid.- REFORMA RTVE.- El pleno del Senado debate la designación de los cuatro vocales que le corresponde elegir para el nuevo Consejo de Administración de RTVE. Palacio del Senado.

CULTURA

-------

.- Madrid.- MÚSICA 2020.- La industria discográfica española da a conocer las cifras de 2020.

09:45h.- Barcelona.- CULTURA EMPRESAS.- Primera jornada del Barcelona Startup Congress (BSC), con la participación de figuras relevantes de la Cultura, como el chef José Andrés y el cofundador y CEO de Filmin, Juan Carlos Tous. Por videoconferencia.

10:00h.- Barcelona.- PREMIO BIBLIOTECA BREVE.- El escritor almeriense Juan Manuel Gil, ganador del Premio Biblioteca Breve 2021 con su novela "Trigo limpio", presenta hoy esta obra, que aborda la naturaleza de la fabulación literaria y el refugio que supone la lectura, en un juego literario que invita al lector a conectar las piezas de un rompecabezas. Plataforma Teams.

10:00h.- Madrid.- ARTES ESCÉNICAS.- El sector de las artes escénicas y de la música se reúne para proponerle a las Administraciones Públicas una hoja de ruta consensuada, que impulse la recuperación del sector, que se dará a conocer, este martes, en el Foro Mercartes. Teatro Valle Inclán -C/ Valencia, 1.

11:00 h.- Madrid.- LAGARTIJA NICK.- Madrid.- Antonio Arias (Lagartija Nick) presenta el proyecto Tierra", para el que ha adaptado y musicalizado un poemario (Hello Earth) que escribió Alfred Worden, astronauta del Apollo 15, relatando su experiencia científica mientras estaba en el espacio orbitando la Luna.

11:00h.- Bilbao.- FESTIVAL LETRAS.- Las autoras Itxaro Borda, Katixa Agirre y Aixa de la Cruz participan en un encuentro con los medios de comunicación en el marco del Festival Internacional de las Letras, Gutun Zuria. Azkuna Zentroa.

11:00h.- Madrid.- TV CONCURSO.- Presentación de The dancer, el nuevo talent show de baile de La 1, en el plató de Ciudad de la Imagen donde se graba el programa.

11:15h.- Santiago de Compostela.- LETRAS GALEGAS.- Presentación de la programación de las Letras Galegas 2021 dedicadas a Xela Arias. IES Castelao.

11:30h.- Barcelona.- PALAU MÚSICA.- El Palau de la Música Catalana presenta su proyecto social Palau Vincles y su nueva producción audiovisual Carmina Burana. Sala dAssaig de lOrfeó Català. Palau de la Música Catalana.

12:00h.- Santiago de Compostela.- CINE ETNOGRÁFICO.- Acto de presentación de la programación completa online y presencial de la 16ª edición de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. El acto acogerá también la inauguración de la exposición ONS SOA, actividad paralela de la Mostra. Museo do Pobo Galego.

12.30h.- Valencia.- CONCHA VELASCO.- La actriz Concha Velasco presenta "La habitación de María", un monólogo escrito por su hijo Manuel M. Velasco y dirigido por José Carlos Plaza. Teatro Olympia, c/. San Vicente, 44.

17:00h.- Madrid.- BRIT BENNETT.- Con más de un millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos, la novela "La mitad evanescente", de Brit Bennett, llega a las librerías en español con un relato sobre los conflictos individuales y sociales que genera la cuestión racial, un libro que presenta su autora en una rueda de prensa telemática. Por zoom.

18:30h.- Madrid.- HISTORIA MILITAR.- La ministra de Defensa preside el acto de presentación de un ciclo de conferencias de divulgación de la Historia Militar de España. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional-CESEDEN.

18:30h.- Barcelona.- CORONAVIRUS FOTOGRAFÍA.- Presentación del libro "Pandemia. Miradas de una tragedia", que recoge la visión sobre la crisis del coronavirus de 26 fotógrafos latinoamericanos y españoles de referencia mundial. CCCB.

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CÓMIC GALDÓS.- Presentación de la novela gráfica "Seis novelas de Galdós", un libro de viñetas con seis obras del célebre escritor grancanario con personajes de mujeres, seleccionadas y dibujadas por Rosa Mesa. Casa Museo de Benito Pérez Galdós.

===============

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

9:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

12:30 h. Asiste con el Rey al acto de presentación del Plan Estratégico de Renault en su factoría de Palencia, acompañados por la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

18:00 h. Interviene por vía telemática en el homenaje de la Unión General de Trabajadores (UGT) a Francisco Largo Caballero, en el 75ºaniversario de su fallecimiento.

La ministra de Trabajo y Economía Social interviene en el acto, de manera presencial, en la sede de UGT (Avenida de América, 25).

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

14:00 h. Participa por videoconferencia en la 5ª Reunión Ministerial sobre Acción Climática, organizada por la Comisión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente de China y el Ministerio de Medio Ambiente y Clima de Canadá (MoCA).

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

09:30 h. Se reúne, en Bruselas, con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

10:30 h. Mantiene un encuentro con el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn.

12:00 h. Asiste a la Reunión Ministerial de la OTAN, que se celebra en Bruselas.

17:30 h. Mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Eriksen.

19:00 h. Se reúne con el presidente del Grupo Parlamentario Europeo Renew Europe (Renovar Europa), Dacian Ciolos.

20:30 h. Mantiene una reunión con la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García.

MINISTRO DE JUSTICIA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE DEFENSA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

18:30 h. Preside el acto de presentación de un ciclo de conferencias de divulgación de la Historia Militar de España, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional-CESEDEN (Paseo de la Castellana 61).

MINISTRA DE HACIENDA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DEL INTERIOR

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

16:00 h. Inaugura por videoconferencia el seminario Formando futuro: hacia una era digital en la formación, la digitalización y sus impactos.

16:30 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

09:00 h. Asiste a la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, en Bruselas.

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE SANIDAD

12:30 h. Se reúne por videoconferencia con el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE IGUALDAD

15:00 h. Participa por vía telemática en el evento Del no es no al sí es sí: normas y políticas públicas para la erradicación de las violencias sexuales contra las mujeres, organizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW 65).

16:30 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE CONSUMO

08:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.