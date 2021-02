Martes, 23 de febrero de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El plan de vacunación en España sigue su curso y las comunidades van relajando las restricciones en un momento en el que la incidencia acumulada del coronavirus se ha situado en niveles cercanos a los que se mantenía antes de las navidades, aunque las autoridades sanitarias insisten en llamar a la prudencia para mantener controlada la pandemia.

(foto)(vídeo)(audio)(infografía)

ANIVERSARIO 23F -Madrid- Felipe VI preside en el Congreso el acto conmemorativo del 40 aniversario del 23F marcado por los recientes comentarios del vicepresidente Pablo Iglesias de que España no es una democracia plena y por la expatriación del rey Juan Carlos, uno de los actores decisivos para abortar la asonada militar.

(foto)(vídeo)(audio) (en vivo)

GOVERN CATALUÑA -Barcelona- El gobierno de la Generalitat celebra su reunión semanal, mientras prosiguen los contactos entre fuerzas políticas catalanas ante la constitución del Parlament y la investidura, para la que ERC negocia el apoyo de la CUP para que Pere Aragonès sea elegido president.

(foto)(vídeo)(audio)

ABUSOS INFANCIA -Madrid- La Fundación Anar presenta un informe sobre abusos sexuales a menores en la última década a partir de la experiencia de las propias víctimas.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 13146193 y otras)

AIRBUS ESPAÑA -Madrid- El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, participa en una jornada de Nueva Economía Fórum mientras sindicatos y el Gobierno buscan fórmulas para que el fabricante aeronáutico renuncie o rebaje notablemente su intención de recortar un 13 % su plantilla en el país.

(vídeo) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 12905545 y otras)

ÓPERA LICEU -Barcelona- El Liceu acoge el estreno en España de la ópera contemporánea "Lessons in love and violence", con música de George Benjamin, libreto de Martin Crimp y puesta en escena de Katie Mitchell, obra que explica la relación entre el rey Eduardo II y su amante Piers Gaveston, una coproducción de seis teatros operísticos europeos y la Lyric Opera of Chicago que se presenta este martes.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 2032573 y otras)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

10:00h.-Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Palacio del Senado.

10:45h.- Madrid.- ANIVERSARIO 23F.- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, conjuntamente con la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, el diputado de JuntsxCat, Jaume Alonso-Cuevillas y el portavoz del BNG, Néstor Rego, celebran un acto de rechazo a la conmemoración prevista sobre el 23F en el Congreso.

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN CONSTITUCIONAL.- La Comisión Constitucional del Congreso debate proposiciones no de ley de Vox, sobre el uso abusivo de la fórmula del real decreto ley, y de Ciudadanos, sobre la libertad de prensa, entre otras. Congreso.

11:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Palacio del Senado.

11:30h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional del presidente de la Coordinadora ONG para el Desarrollo, Andrés Rodríguez, la presidenta de la CEOE internacional, Marta Blanco, y del secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego. Congreso de los Diputados.

11:30h.- Madrid.- PORTAVOCES CONGRESO.- Junta de Portavoces del Congreso. Congreso.

12:30h.- Madrid.- ANIVERSARIO 23F.- La asociación Concordia Real Española celebra una concentración en apoyo de Felipe VI y de las instituciones democráticas con motivo del 40 aniversario del 23F. Plaza de las Cortes.

13:00h.- Madrid.- ANIVERSARIO 23F.- Felipe VI preside el acto conmemorativo del 40 aniversario de la intentona golpista del 23F junto con a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes y representantes de grupos parlamentarios y de las instituciones del Estado. Salón de Pasos Perdidos. Congreso de los Diputados.

14:00h.- Madrid.- SENADO SUPLICATORIOS.- Reunión de la Comisión de Suplicatorios del Senado. Palacio del Senado.

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Pleno del Senado. Sesión de control al Gobierno. Palacio del Senado.

16:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Congreso.

18.00h.- Madrid.- 23F ANIVERSARIO.-La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, clausura las Jornadas Los retos de la democracia hoy, que se celebran con motivo del 40o aniversario del golpe de Estado del 23F. ("Streaming" del Instituto Cervantes).

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA FISCALÍA.- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, presenta en la Comisión de Justicia del Senado la memoria de la Fiscalía de 2019. Senado.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre acusado de fingir un acercamiento afectivo a su tío enfermo de Parkinson de más de 90 años para desposeerle de sus bienes y al que llegó a quitarle 444.383 euros, por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a seis años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional continúa el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una supuesta trama de extorsión a bancos y empresas, y a otros ocho procesados, con las declaraciones de testigos, entre ellos el expresidente de Cajasur y exdirector general de Unicaja Miguel Ángel Cabello. C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La Audiencia Nacional sigue juzgando a Iurgi Garitagoitia Salegui y Ugaitz Errazquin Tellería acusados de participar el 3 de diciembre de 2008 en el asesinato del empresario Ignacio Uría. C/ García Gutiérrez.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio a un policía nacional acusado de homicidio imprudente grave por matar a un atracador cuando realizaba un disparo intimidatorio pensando que estaba usando un cartucho de fogueo cuando por error colocó uno de posta, con las declaraciones de testigos. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:30h.- Madrid.- JUSTICIA PROCÉS.- El Tribunal Supremo estudia en una vista pública el recurso de la Fiscalía contra la absolución del exconcejal de Guanyem Badalona en Comú José Téllez por haberse apropiado de unos carteles decomisados para el referéndum ilegal de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Tribunal Supremo.Calle Marqués de la Ensenada.

11:30h.- Madrid.- REGISTRO CIVIL.- Ponencia que estudia en el Congreso la reforma de la ley del Registro Civil. Congreso.

13:30h.- Madrid.- JUSTICIA CONGRESO.- Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso. Congreso.

.- Madrid.- DEFENSA CONGRESO.- Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso. Congreso.

SOCIEDAD

--------

10:30h.- Madrid.- SANIDAD NUTRICIÓN.- La Fundación Española de la Nutrición y la Fundación Iberoamericana de Nutrición presentan los resultados de un trabajo sobre el consumo de grasa en la dieta de la población infantil española.

10:30h.- Madrid.- JUEGOS AZAR.- La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) y la asociación española del juego digital( Jdigital) presentan un teléfono gratuito al que podrán llamar las personas y familiares con problemas de adicción a los juegos de azar y que se incluirá en las webs de los operadores, tal y como estableció el Gobierno con el real decreto que acota la publicidad del juego online.

10:30h.- Madrid.- ABUSOS INFANCIA.- La Fundación Anar presenta un informe sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en la última década a partir de la experiencia de las propias víctimas... Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente 4, 4ª pl.

11:00h.- Madrid.- LEY INFANCIA.- Reunión en el Congreso de la ponencia que estudia el proyecto de ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Congreso.

11:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, presentan las actividades del Instituto de las Mujeres para la celebración del día 8 de marzo.

11:00h.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- WWF presenta en rueda de prensa una carta abierta firmada por cientos de científicos/as en apoyo al dictamen del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica para incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

12:00h.- Madrid.- COMISIÓN EDUCACIÓN.- Reunión de la mesa y portavoces de la Comisión de Educación y Formación Profesional. Congreso.

16:30h.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reúne con representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

18:00h.- Madrid.- CÁNCER OVARIO.- Presentación del proyecto Desde Ahora Yo de AstraZeneca y MSD, con la colaboración de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO).

CULTURA

-------

11:00h.- Bilbao.- CINE BILBAO.- Presentación de la programación del XVIII Festival de Cine LGBTI de Bilbao (Zinegoak). Bilborock.

15:30h.- San Sebastián.- FORO GASTRONOMÍA.- Primera jornada del VIII Foro Internacional de Emprendedores de Culinary Action!, que inaugura el chef Dani García. Telemático.

18:30h.- Palma.- LITERATURA CONFERENCIAS.- Comienza el ciclo digital de cuatro conferencias sobre literatura para responder a la pregunta de "¿Por qué las Islas Baleares?", a cargo de los escritores Carme Riera, Vicente Valero y José Carlos Llop organizado por la Fundación Juan March. https://www.march.es/ciclos/100566/, en el Canal March y en YouTube

18:30h.- Palma.- LITERATURA CONFERENCIAS.- Comienza el ciclo digital de cuatro conferencias sobre literatura para responder a la pregunta de "¿Por qué las Islas Baleares?", a cargo de los escritores Carme Riera, Vicente Valero y José Carlos Llop organizado por la Fundación Juan March. https://www.march.es/ciclos/100566/, en el Canal March y en YouTube

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- La representación de "Il trovatore", de Verdi, abre la 54 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Auditorio Alfredo Kraus.

.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- El Liceu acoge el estreno en España de la ópera contemporánea "Lessons in love and violence", una coproducción de seis teatros operísticos europeos y la Lyric Opera of Chicago que se presenta este martes.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

13:00 h. Asiste, junto a la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al acto del 40º aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que preside S.M. el Rey en el Congreso de los Diputados.

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

18:00 h. Clausura, en el Instituto Cervantes, las Jornadas Los retos de la democracia hoy, que se celebran con motivo del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

18:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

15:00 h. Mantiene una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Costa de Marfil, Ally Coulibaly.

17:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE JUSTICIA

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

19:00 h. Interviene por vía telemática en el homenaje póstumo a Alegría Borrás, catedrática de Derecho Internacional Privado.

MINISTRO DEL INTERIOR

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13:00 h. Se reúne por videoconferencia con el ministro de Transportes del Reino Unido.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

18:30 h. Mantiene una reunión con responsables de la empresa tecnológica Cisco, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRA DE IGUALDAD

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

16:00 h. Asiste al Pleno del Senado y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio