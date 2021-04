Martes, 20 de abril de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- La Comisión de Salud Pública debate este martes si aumenta el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables, así como los aforos en grandes eventos, en una jornada en la que la ministra de Sanidad dará cuenta de la situación de la pandemia en el Senado.

CORONAVIRUS POBLACIÓN -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística publica este martes la estadística del padrón continuo a 1 de enero de 2021 que recogerá el efecto en la población española de la pandemia que ha azotado especialmente a las personas de más edad y ha provocado también una caída de los nacimientos.

TURISMO RECUPERACIÓN -Madrid- Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística a la que pertenecen las mayores empresas españolas del sector, presenta su valoración de los resultados turísticos del primer trimestre y avanza expectativas para el segundo trimestre y verano.

UNIVERSIDAD DISCAPACIDAD -Madrid- El V Estudio Universidad y Discapacidad, realizado por Fundación Universia, analiza 61 centros públicos y privados y entrevista a 1.860 estudiantes con discapacidad para conocer su grado de inclusión y la respuesta que ha dado el sistema de enseñanza superior a las necesidades derivadas de la crisis de la covid-19.

INMIGRACIÓN CANARIAS -Santa Cruz de Tenerife- La imagen de una mujer con una camiseta negra con el lema "Ninguna persona es ilegal" abrazando a un joven negro en el aeropuerto de Gran Canaria se ha hecho viral en redes. Ella es Isabel, de 72 años; y él, Youssouf, de 28. Gracias al empeño de su "madre canaria", este senegalés, que llegó en octubre en patera a Gran Canaria, ha podido reencontrarse con su tío en Valencia.

ELECCIONES MADRID (ANÁLISIS) -Madrid- Con dos años de trayectoria política a su espalda y la traumática ruptura con Podemos aparentemente superada, Más Madrid aspira a aprovechar las elecciones autonómicas del 4 de mayo para consolidar su espacio y su protagonismo en el bloque progresista, y con el objetivo de formar parte del gobierno que acabe con la hegemonía del PP. Por Juan Vargas

INSTITUTO CERVANTES -Madrid- El Instituto Cervantes arranca hoy la Semana Cervantina con un acto en la Caja de las Letras en la que seis escritores -Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca y Cristina Fernández Cubas- y tres editoriales depositarán sus legados con motivo del Día del Libro que se celebra el próximo viernes.

SANT JORDI NOVEDADES -Barcelona- A pesar de que no será un Sant Jordi como los de antes de la pandemia, editores y libreros afrontan la jornada del próximo viernes con "ilusión" con los libros ya llenando anaqueles, desde las obras de Eduardo Mendoza y Javier Cercas a Milena Busquets, Najat El Hachmi y Paula Bonet, con nuevas novelas, igual que Jaume Cabré, Xavier Bosch, Maria Barbal y Gerard Quintana.

PALEONTOLOGÍA MAMUTS (CRÓNICA) -Madrid- Hace 29.000 años un grupo de humanos cazó un mamut y trasladó una de sus enorme patas al interior de su cueva, en lo que hoy es el yacimiento de Isturitz (Francia), una práctica que no estaba documentada en el sur de Europa y un misterio que trata de desentrañar un equipo de arqueólogos. Carmen Rodríguez

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- CONSEJO MINISTROS.- Madrid.- Reunión del Consejo de Ministros.

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Palacio del Senado.

10:30h.- Málaga.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano atiende a los medios de comunicación tras mantener una reunión de trabajo sobre fondos europeos con los responsables de la Cámara de Comercio de Málaga. Cámara de Comercio.

12:00h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces. Congreso de los Diputados

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Palacio del Senado.

12:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- CORONAVIRUS DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una videoconferencia con los comandantes de los mandos componentes de la operación Misión Baluarte desde el Centro Operaciones Conjuntas del Mando de Operaciones, en Retamares. Base de Retamares.

12:30h.- Madrid.- EEUU REINO UNIDO.- La Fundación Alternativa organiza el debate "Gran Bretaña global en la era Biden. La estrategia del Reino Unido después del Brexit y la UE" en el que participa Melinda Bohannon, directora de Estrategia de la Oficina de Desarrollo y Commonwealth en el extranjero así como el embajador de España en el Reino Unido, Carles Casajuna. On line To watch livestream on Zoom

15:00h.- Madrid.- VALORES DEMOCRÁTICOS.- El Pleno del Congreso debate y vota una proposición no de Ley del grupo parlamentario de Unidas Podemos que insta al Congreso a declarar su rechazo al ataque de la sede de Podemos en Cartagena así como a los actos violentos llevados a cabo por la ultraderecha y a ratificarse en la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Congreso de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- DEFENSA CANTABRIA.- El pleno del Congreso debate una moción del PRC sobre los planes que tiene el Gobierno para la utilización de los terrenos e instalaciones actualmente fuera del uso correspondiente a su función y, en particular, la finca de La Remonta en Santander. Congreso

16:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, participa junto a la exconsejera vasca de Salud, Nekane Murga, en el diálogo "Gobernando la pandemia: aprendizajes de un año desafiante", que organiza ESADE Streaming en https://www.youtube.com/watch?v=nvyDbMLf8gI.

ELECCIONES MADRID

09:30h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, participa en un acto de Madrid Foro Empresarial .

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, participa como ponente en un evento telemático organizado por Nueva Economía Fórum dentro de un ciclo con motivo de las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

10:00h.- Getafe.- ELECCIONES MADRID.- El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se reúne con la Asociación de Farmacéuticos de Madrid (Adefarma) y visita una farmacia en el municipio de Getafe. Calle Arboleda, 23.

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con las asociaciones que representan al sector del taxi en la región Salida del Ave de la Estación de Atocha Renfe, junto a la escultura 'Noche' de Antonio López.

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, presenta el programa electoral junto a otros miembros de su lista. Calle de Francisco Villaespesa, 18.

11:30h.- Rivas Vaciamadrid.- ELECCIONES MADRID.- El consejero de Sanidad y número dos de la lista del PP a las elecciones autonómicas, Enrique Ruiz Escudero, visita el centro de Atención Temprana y Centro Ocupacional de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (Aspadir). Avenida de la Integración, 1.

12:00h.- Leganés.- ELECCIONES MADRID.- El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, hace declaraciones a los medios en una visita a Leganés. Calle Monegros, 53.

16:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, presenta sus propuestas electorales a la patronal de empresarios madrileños CEIM .

17:00h.- Madrid.- ELECCIONES MADRID.- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, atienden a los medios de comunicación después de visitar el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) y reunirse con su director científico para conocer los avances del proyecto sobre el efecto en el sistema inmunitario de la Covid-19. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz. Calle de Pedro Rico, 6.

18:00h.- Galapagar.- ELECCIONES MADRID.- La secretaria general del PP de Madrid y número tres de la candidatura para las elecciones autonómicas, Ana Camíns, vista Galapagar junto al exdiputado valenciano de Cs Toni Cantó. Calle de la Travesía s/n. Campo de fútbol.

19:00h.- San Sebastián de los Reyes.- ELECCIONES MADRID.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, participa en un acto de campaña de Unidas Podemos en San Sebastián de los Reyes Avenida Ramón y Cajal, 5.

JUSTICIA E INTERIOR

10:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO BÁRCENAS.- La Audiencia Nacional celebra una nueva jornada del juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP con la declaración de más peritos. Calle Límite esquina con Calle Mar Cantábrico

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio con jurado a un acusado de estrangular a su madre, trocear el cadáver y comerse sus restos en 2019 en el domicilio en el que convivían en la capital madrileña por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a quince años y cinco meses de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio al presidente y al consejero delegado de una empresa de comunicación acusados de falsificar documentos y estafar al Ministerio de la Presidencia más de 175.000 euros, por lo que la Fiscalía pide que sean condenados a cinco años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Dos sirios residentes en España se sientan este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados respectivamente de integración en organización terrorista y enaltecimiento, por difundir en distintas redes mensajes ensalzando la yihad y buscar adeptos para la guerra santa. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez 1

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- INJURIAS CORONA.- La Audiencia Nacional sienta este martes en el banquillo a un hombre acusado de un delito contra la Corona por proferir graves acusaciones contra el rey emérito en una conferencia en la que le vinculó con el caso Alcasser, y quien sufre síndrome de Asperger que, según el fiscal, no altera sus facultades. C/ Límte esquina c/ Mar Cantábrico

11:30h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- La Comisión Mixta de Seguridad Nacional debate y vota varias proposiciones no de ley. Senado

12:00h.- Madrid.- CONGRESO INTERIOR.- Reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior. Congreso

15:00h.- Madrid.- INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.- El Pleno del Congreso toma en consideración una proposición de Ley del grupo popular del régimen estatutario del personal que integra los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias.

15:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- El pleno del Congreso debate sendas mociones presentadas por el PP y Vox en las que se pide el cese del ministro del Interior, Fernando Gande-Marlaska, por el relevo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Congreso

18:30h.- Pamplona.- DIÁLOGOS INSTITUCIONALES.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, participan en los Diálogos Institucionales organizados por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, en los que se abordará el Plan Justicia 2030 de Modernización de la Administración de Justicia, y en el que también participarán diferentes operadores jurídicos y líderes sociales. Sala del Colegio de Abogados de Pamplona.

19:00h.- Madrid.- FISCAL GENERAL.- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pronuncia la conferencia "La Fiscalía en la sociedad democrática". Ateneo de Madrid. C/Prado, 21.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- IGLESIA VOCACIONES.- La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Obras Misionales Pontificias (OMP) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) presentan en rueda de prensa la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas 2021 que se celebra el próximo 25 de abril.

10:00h.- Madrid.- SALUD NEUMOLOGÍA.- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) presenta los resultados de un estudio acerca de la salud respiratoria en España, cuyo resumen ejecutivo concluye que, a menos de diez años vista, los neumólogos y cirujanos torácicos tendrán importantes retos a los que hacer frente, fruto del envejecimiento poblacional, la calidad del aire y futuras pandemias.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA POBLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística del padrón continuo a 1 de enero de 2021.

11:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN DESARROLLO.- El director honorífico de la Cátedra Unesco Alfons Martinell, el director de Cooperación de la AECID, Fernando Jiménez-Ontiveros, el director general de Relaciones Exteriores y de la UE de la Xunta de Galicia, Jesús María Gamallo y el director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Paul Ortega, comparecen en la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Congreso

11:00h.- Madrid.- LIBERTAD PRENSA.- Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y Edith R. Cachera, vicepresidenta de RSF España, presentan la nueva clasificación mundial 2021 que hace la organización sobre la libertad de prensa y y detallan el puesto que ocupa España.

11:00h.- Madrid.- LIBERTAD RELIGIOSA.- Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su XV edición del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, el único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo (196) y abarca todas las religiones.

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos, comparece en la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio en el Senado. Senado

11:30h.- Madrid.- SANIDAD MENINGITIS.- El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón, y la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), Cristina Regojo, participan en un "escape room virtual" denominado "Misión Meningitis", con motivo del Día Mundial el 24 de abril, que busca aumentar la concienciación ante esta patología que afecta a más de un millón de personas en el mundo.

11:30h.- Madrid.- ARBITRAJE CONSUMO.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado debate una moción del PSOE sobre el Sistema Arbitral de Consumo. Palacio del Senado.

11:30h.- Madrid.- SANIDAD PUBLICIDAD.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado debate una moción del PP contra la publicidad engaños en los servicios sanitarios. Palacio del Senado.

11:30h.- Madrid.- SANIDAD PRIVADA.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado debate una moción del PSOE sobre las garantías de las compañías que prestan servicios sanitarios. Palacio del Senado.

11:30h.- Madrid.- SALUD VISUAL.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado debate una moción del PP para pedir un plan de salud visual y de prevención de la ceguera. Palacio del Senado.

12:00h.-Madrid.-JUNTA VOCENTO.- Vocento celebra Junta General Ordinaria de Accionistas para examinar las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado a 31 de diciembre de 2020. https://www.vocento.com/accionistas-inversores/junta-accionistas/

12:30h.- Madrid.- PROTECCION COSTAS.- Teresa Ribera interviene en la presentación del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa

15:00h.- Madrid.- DERECHOS ANIMALES.- PNL del grupo socialista sobre régimen jurídico de los animales.

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD JUVENTUD.- El Pleno del Congreso debate una proposición no de ley del grupo socialista sobre un Plan de medidas y acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la juventud. Congreso de los Diputados

15:45h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- XVII Simposio de Abordaje Multidisciplinar del Cáncer. Más de 80 especialistas en oncología nacionales e internacionales abordarán, de forma interactiva, las recientes innovaciones en cáncer y desarrollos como el Comité Molecular de Tumores desde una perspectiva más práctica y transversal que nunca.

16:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para explicar sus proyecto al frente del Departamento y sus planes para luchar contra la pandemia, así como para contestar a varias preguntas relacionadas con su gestión. Palacio del Senado.

16:00h.- Madrid.- LEY UNIVERSIDADES.- Jornada "La nueva Ley de Universidades", organizada por Magisnet, en la que participa el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos. online

17:00h.- Madrid.- CURRÍCULO ESCOLAR.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, inaugura la primera sesión de un foro de debate con la comunidad educativa sobre el nuevo currículo escolar. Madrid

17:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN ALUMNOS.- Evento online organizado por Macmillan y Capman Testing Solutions para examinar el futuro de la evaluación y plantear cómo volver a poner el alumno al centro del aprendizaje. Los ponentes son María García-Saúco, premio Educa Abanca a la mejor docente de España, y Xavier Gisbert, presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe. telemático

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) organiza el debate "Política sanitaria global. Gestión de la pandemia por covid-19" en el que participan expertos internacionales de Reino Unido y Bélgica y del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud de Brasil.

20:00h.- Madrid.- AGUA DERECHOS.- El Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en colaboración con Cáritas organiza la Jornada El Derecho al agua en España: la protección de los vulnerables.. Videoconferencia.- https://vimeo.com/536772319

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Rueda de prensa virtual de presentación de las novedades de ATRESplayer PREMIUM en la que participarán directivos de la cadena y conocidos rostros del grupo. Evento online.

11:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El Museo del Prado presenta la obra "Biombo de la Conquista de México y La muy noble y leal ciudad de México". La pieza, realizada en óleo y pan de oro sobre lienzo montado en una estructura de madera está fechada en el segundo tercio del siglo XII y perteneció a los duques de Moctezuma. Entrada por la Puerta Alta de Goya.

11:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Seis escritores Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca y Cristina Fernández Cubas y los responsables de las editoriales Alfaguara (Pilar Reyes), Alianza (Valeria Ciompi) y Pre-Textos (Manuel Borrás) depositarán en la Caja de las Letras sus respectivos legados con motivo del Día del Libro, acompañados por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Instituto Cervantes. Emisión en directo por el canal Directo 1 del Instituto Cervantes y por YouTube.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Natalia Menéndez, presentará el espectáculo "Las dos en punto", obra escrita por Esther Corrodeguas, en la que Natalia Menéndez dirige a Mona Martínez y Carmen Barrantes.(Inma). La Sala Hormigón, Nave 10 de Naves del Español en Matadero. (foto)

12:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN SERIES .- Rueda de prensa presentación de la serie original de Movistar+ "Paraíso", en la que participará su director Fernando González Molina y algunos de los actores, entre ellos Macarena García e Iñaki Ardanaz. Evento online.

AGENDA DEL GOBIERNO

Presidente del Gobierno

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

12:00 h. Inicia viaje a Andorra para participar en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

15:00 h. Interviene en el Conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano que clausura S.M. el Rey, junto al jefe de Gobierno del Principado de Andorra, el presidente de la República Dominicana, el presidente de la República de Guatemala, el presidente de la República Portuguesa y la secretaria general de la SEGIB, en el Auditorio del Centro de Congresos de Andorra la Vella.

17:15 h. Participa en el Encuentro sobre el Tratado Internacional de Pandemias, junto al presidente de la República Francesa, el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, el presidente de la República de Chile, el presidente de la República de Costa Rica, el primer ministro de la República Portuguesa y la secretaria general de la SEGIB, en el Auditorio del Centro de Congresos de Andorra La Vella.

19:45 h. Participa en el Acto de Bienvenida a la XXVII Cumbre Iberoamericana, en el Hotel Sport Village, en Soldeu.

20:30 h. Asiste a la cena en honor de los jefes de Estado y de Gobierno en el Hotel Hermitage, en Soldeu.

Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

18:00 h. Participa por videoconferencia en la inauguración de la mesa redonda Perspectiva de género y diversidad en ámbito constitucional europeo, organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

12:30 h. Interviene por videoconferencia en la presentación del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

09:00 h. Es entrevistada en el programa de Carlos Herrera, en COPE.

Ministro de Justicia

18:00 h. Participa en los Diálogos Institucionales del Colegio de Abogados de Pamplona, en Pamplona.

Ministra de Defensa

12:30 h. Mantiene un encuentro por videoconferencia con los comandantes de los mandos que componen la Operación Misión Baluarte, desde el Centro de Operaciones Conjuntas en la Base de Retamares, Pozuelo de Alarcón.

Ministra de Educación y Formación Profesional

13:00 h. Se reúne por videoconferencia con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

17:00 h. Inaugura la primera sesión del foro virtual Nuevo currículo para nuevos desafíos, en el que intervienen docentes de centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

13:00 h. Mantiene un encuentro por videoconferencia con el ministro de Industria de Suecia.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

17:00 h. Se reúne con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, en la sede del Ministerio.

Ministro de Política Territorial y Función Pública

12:30 h. Recibe a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en la sede del Ministerio.

Ministro de Cultura y Deporte

12:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el presidente y director ejecutivo de Huawei España, Tony Jin Yong.

13:00 h. Mantiene una reunión con la presidenta de la Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero, Vicenta Pallarés y la técnica de la UNESCO Carmen Polo, en la sede del Ministerio.

Ministra de Sanidad

16:00 h. Comparece en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

Ministro de Ciencia e Innovación

10:00 h. Es entrevistado en el programa La Aventura del Saber en La 2, de RTVE (entrevista grabada).

16:30 h. Visita el Centro de Control de Satélites de Hispasat en Arganda del Rey (Carretera antigua de Valencia, km 33).

Ministra de Igualdad

15:00 h. Mantiene una reunión telemática con la ministra responsable de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades de la República Francesa, Élisabeth Moreno.

Ministro de Consumo

08:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.

Ministro de Universidades

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.