Lunes, 26 de julio de 2021 (14.40 horas)

CORONAVIRUS CATALUÑA

Cataluña supera los 500 ingresados en UCI y los hospitales desprograman intervenciones

Cataluña ha superado los 500 ingresados en la UCI (ya son 510), cifra elevada que ya ha llevado a los hospitales a desprogramar actividad no urgente, mientras que sigue creciendo la mortalidad, con 91 defunciones semanales, si bien la curva de contagios continúa descendiendo.

- Los hospitalizados en Euskadi por covid suben un 37 % en una semana

- Galicia sigue por encima de mil contagios diarios y aumento de hospitalizados

- Denuncian el cierre de 9.600 camas de hospital en verano, 2.700 más que 2020

- Murcia prohíbe las reuniones de no convivientes de 2 a 6 de la madrugada

- Descubren dos nuevas variantes de un gen asociadas a covid grave en jóvenes

- España dona a América primeras 750.000 dosis de AstraZeneca a través de Covax

EMPLEO PÚBLICO

El Gobierno aprobará mañana una oferta pública de empleo de 30.445 plazas

El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana, martes, una oferta pública de empleo (OPE) de 30.445 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

- El precio de la luz baja para mañana un 0,47 % pero sigue cerca de 100 /MWh

EDUCACIÓN ADULTOS

España suma por primera vez más personas con estudios superiores que con ESO

España ha sumado en 2020, por primera vez en su historia, un mayor número de personas con estudios superiores finalizados que solo con Educación Secundaria o menos: un 39, 7 % frente al 37,1 %.

- El gasto educativo por alumno sigue por debajo del año de la crisis de 2008

INCENDIOS FORESTALES

Bomberos dan por estabilizado el incendio de Queralt y permiten volver a casa

Los Bomberos han dado por estabilizado el incendio iniciado en Santa Maria de Queralt (Tarragona), que desde el sábado ha afectado a unas 1.700 hectáreas, y ya permiten regresar a sus casas a las personas que habían sido desalojadas de masías aisladas.

- Se mantienen retenes de vigilancia en la zona incendiada en Eguaras (Navarra)

- Controlado el incendio de Liétor (Albacete) tras quemar 2.500 hectáreas

- Los incendios forestales suben, entre enero y julio, un 24,5 % respecto 2020

PLUS ULTRA RESCATE

Tribunal de Cuentas archiva denuncia de Ciudadanos sobre rescate a Plus Ultra

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.

JUSTICIA PROCÉS

El TSJC cita como investigado a Torrent por desobedecer al Constitucional

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigados para septiembre al conseller de Empresa, Roger Torrent, y a los tres miembros de JxCat y ERC de la Mesa que presidió en el Parlament, por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.- La compañía ve "normal" el archivo de la denuncia ante Tribunal de Cuentas

ASAMBLEA CEUTA

Vox da por rotas relaciones con el PP tras declarar Ceuta non grato a Abascal

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho que su partido da por rotas las relaciones con el PP, tras abstenerse éste en la votación en la Asamblea de Ceuta y propiciar que saliera adelante la declaración como persona non grata de su líder, Santiago Abascal.

TRIBUNALES ALGARROBICO

TSJA desestima la demolición del Algarrobico hasta que no se anule licencia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la petición de Greenpeace para iniciar un expediente de demolición del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería), al menos hasta que se anule la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

INMIGRACIÓN MELILLA

Marruecos frustra saltos a la valla de entre 20 y 80 migrantes toda la noche

La valla fronteriza entre España y Marruecos en Melilla ha sufrido durante toda la noche varios intentos de salto, protagonizados por grupos de entre 20 y 80 inmigrantes, que han sido frustrados por las fuerzas de seguridad marroquíes.

BANDAS LATINAS

Salir de una banda, relato de dos exlíderes de Latin Kings: "Me he perdonado"

"Me he perdonado. Ya pagué condena". Lo dice Javier (nombre ficticio), un exlíder de los Latin Kings y durante mucho tiempo en el objetivo de sus rivales, los Ñetas. Como su compatriota Kevin, pudo escapar de una organización de férrea disciplina, en la que se llegó a ver muerto.

EVOLUCIÓN HUMANA

Una lasca de cuarzo adelanta la ocupación en Atapuerca a 1,4 millones de años

Una pequeña lasca de cuarzo recuperada en el nivel 7 de Sima del Elefante durante la campaña anual de excavación que se ha desarrollado este mes en la Sierra de Atapuerca avanza la cronología de la llegada a este lugar de las primeras poblaciones europeas, que se remonta a hace 1,4 millones de años, un período con escasez de evidencias de ocupación humana en Europa.

- Los sapiens ocuparon el centro peninsular en lo peor de la última glaciación

UNIVERSIDAD INVESTIGACIÓN

Un bólido "made in Spain", en la Fórmula 1 universitaria

La asociación de estudiantes UPM Racing de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) presenta el próximo jueves su nuevo vehículo para competir en la temporada 2021 de Formula Student, la competición universitaria de monoplazas más consolidada en Europa.