Los carteles más absurdos y raros

Vas por la calle y ves un cartel. En principio te llama la atención porque ese es su objetivo, pero entonces te paras a leerlo y te quedas con cara de sorpresa y, a veces, hasta te empieza a dar la risa. Y decides hacerle una foto para inmortalizar el momento. Son carteles mal escritos o bien escritos pero con mensajes absurdos.

Empezamos el repaso con las consecuencias de darle al mítico Google Translate sin tener el detalle de corregir los textos. A ver: que la herramienta hace lo que puede es cierto, pero también que, a día de hoy y hasta la llega de Skynet (esperemos que sin tanta maldad, por favor), va a haber que corregir manualmente ciertas cosas. Los responsables de este cartel o no quisieron hacerlo o no se dieron cuenta, pero gracias a eso tenemos un texto como el de arriba: "Después de hablar con cajas de conexión que ping en el suelo. Asegúrate de que después de haber sido fue crucificado, unánimemente. Todos los clavos debe apuntar directamente, no una curva. O que la inestabilidad, los productos o reventar reventar seriamente danadas". Ha quedado claro, ¿no? Pues ya está.

Gracias a que tenemos las mejores mentes pensantes de este universo y de otros por conocer, podemos leer maravillas como que si traes perro, lo ates, y si no, pues no. Vaya, gracias. Y luego está el de "toque fuerte en la puerta", lo que no sabemos es con qué fuerza...

Los que gusten del buen café seguro que se llevan una gran alegría de saber que existe café con leche DE VACA CONTENTA. Porque claro, a saber qué sale de una vaca enfadada, es mejor no enfadar a quien te da de beber...

Se podría decir que nos piden el DUCHACEPTION, es decir, la ducha dentro de la ducha. No ducharse sin haberse duchado antes. Vamos, que ni Don Limpio podría acceder a ellas, vaya dilema.

Si vas a ese sitio, tu hijo desaparece y al cabo de 20 años le encuentras trabajando como esclavo en un país lejano, ellos al menos ya te han avisado del riesgo que corrías y no podrás quejarte.

Pollo con pollo, debe estar pollísimo. Vale, ha sido lamentable, pero era necesario decirlo. Es como lo de "lo mejor de mi cuerpo es mi cuerpo", grandes conclusiones.

Respiramos aliviados tras saber que no hay que llevar la casa hasta los pintores para poder pintarla. ¡Cuánta solidaridad!

Este incluye un pequeño 'zasca' de alguien que, desde luego, no se quedó contento con el servicio dado por el baño, y esos momentos son muy incómodos.

Solo una palabra: gracias.

No sabemos muy bien cómo explicar este...

Debe ser bastante difícil lo que piden, y a la vez bastante asqueroso

¡¡¡Con ese pedazo de descuento es difícil no comprarlo!!!