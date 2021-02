Jueves, 25 de febrero de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- A pesar de la bajada de la incidencia acumulada del coronavirus en la mayoría de comunidades, Sanidad sigue llamando a la prudencia y a mantener las medidas y restricciones para controlar la pandemia en aquellos territorios en los que todavía es alarmante el número de contagios.

PODER JUDICIAL -Madrid- La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otras instituciones, como el Tribunal Constitucional o el Consejo de RTVE, que se vota hoy en el Congreso, podría cerrarse esta misma semana, como pretende el Gobierno, si finalmente fructifican las negociaciones con el PP.

VIOLENCIA SEXUAL -Madrid- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia el informe sobre la ley garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí", a partir de un borrador que cuestionaba varios de los ejes del anteproyecto diseñado por el Ministerio de Igualdad.

FONDOS EUROPEOS - Madrid - La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, comparece en el Parlamento para informar del plan de recuperación, transformación y resiliencia que canalizará los fondos europeos, en tanto que el pleno del Congreso afronta el debate de totalidad de la ley diseñada para agilizar la gestión de esos recursos.

CORONAVIRUS UNIVERSIDADES -Madrid- El ministro de Universidades, Manuel Castells, comparece en el Congreso para dar cuenta de los objetivos y la gestión de su departamento en un año marcado por la pandemia del coronavirus, y en el que uno de sus proyectos es un plan de modernización y transformación digital en las universidades, que presenta también este jueves.

LOBO IBÉRICO -Madrid- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparece a petición propia en el Senado junto al titular de Agricultura, Luis Planas, para explicar la situación del lobo, incluido en el listado de especies protegidas, lo que ha causado malestar en las comunidades autónomas del norte del Duero.

TIZIANO PRADO -Madrid- El Museo del Prado hace historia con "Pasiones mitológicas", una exposición que reúne por primera vez las seis "poesías" de temática mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II en una muestra que ha contado con la participación de seis grandes museos y obras de Veronese, Rubens o Velázquez.

PREMIOS FEROZ -Alcobendas (Madrid)- Provocadora y rebelde, Victoria Abril fue una de las actrices más importantes del cine español de los 80 y 90 y sigue siendo una de las más versátiles, aunque lleva años afincada en París. Hoy ofrece una rueda de prensa en Alcobendas con motivo de la concesión del Feroz de Honor 2021 de la Asociación de Informadores de Cine (AICE).

ARTURO RIPSTEN (ENTREVISTA) -Madrid- Cuando la guionista Paz Alicia Garciadiego enseñó a su esposo, Arturo Ripstein, el libreto de "El diablo entre las piernas", una historia de maltrato, deseo y sexo entre una pareja de ancianos, le advirtió de que nunca se filmaría. Pero él le prometió que batallarían "hasta el delirio" para lograrlo, relata el cineasta en una entrevista con Efe.

C. TANGANA (ENTREVISTA) -Madrid- En busca de "un álbum transgeneracional que impactase en la cultura española", el cruce de variables que es "El madrileño" de C. Tangana "podría haber sido un esperpento", pero el resultado -como desgrana tema por tema su autor en una charla con Efe- son 14 ecuaciones "y no falla ni una".

09:00h.- Madrid.- CONVENIOS INTERNACIONALES.- El Pleno del Congreso debate y vota varios dictámenes procedentes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- REFORMA RTVE.- El Pleno del Congreso vota a los 6 miembros correspondientes del Consejo de Administración de la Corporación RTVE que corresponden a la Cámara Baja después de que la comisión de Nombramientos haya avalado la idoneidad de todos los candidatos. Los vocales deben ser elegidos por dos tercios del pleno. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- ACCIÓN EXTERIOR.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, comparece en comisión en el Senado para presentar la estrategia de acción exterior 2021-2024. Palacio del Senado.

11.00h.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, y Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario UP-ECP-GeC, se reúnen con los colectivos, sindicatos y movimientos sociales firmantes de la 'Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda' junto con otros grupos parlamentarios.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA RUMANÍA.- Videoconferencia de la presidenta del Senado, Pilar Llop, con la presidenta del Senado de Rumanía, Anca Dana Dragu. Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- MEDALLAS BALMIS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles impone la medalla "Balmis" a una representación de militares de tropa y marinería en la sede del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA DESAFÍOS.- El nuevo director del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, presenta en informe "España en el mundo en 2021: perspectivas y desafíos", que analiza los principales rasgos del escenario internacional, y los desafíos a los que debe enfrentarse España en 2021.

12:00h.- Madrid.- PP EUROPA.- El presidente del PP, Pablo Casado, participa de forma telemática en la Cumbre de líderes del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo. En el encuentro también participa el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz.

13:00h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- El nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, toma posesión como consejero nato del Consejo de Estado, en una ceremonia presidida por la presidenta de la institución, María Teresa Fernández de la Vega. Consejo de Estado, c/ Mayor 79.

15:00h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- Mesa y portavoces de la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Congreso de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez participa en la reunión telemática del Consejo Europeo.

15:30h.- Madrid.- EXTERIORES UE.- Reunión de la mesa y portavoces de la Comisión Mixta para la UE en el Congreso. Congreso.

.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- El Congreso vota la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otras instituciones, como el Tribunal Constitucional. Congreso.

09:30h.- Barcelona.- DEMANDA JXCAT.- El juzgado de primera instancia 3 de Barcelona celebra la audiencia previa de la demanda entre JxCat y el PDeCAT. Por streaming (Webex)

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio a un policía nacional acusado de homicidio imprudente grave por matar a un atracador cuando realizaba un disparo intimidatorio pensando que estaba usando un cartucho de fogueo cuando por error colocó uno de posta. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia el informe sobre la ley garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí", a partir de un borrador que cuestionaba varios de los ejes del anteproyecto diseñado por el Ministerio de Igualdad. CGPJ.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Continúa en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a Salustiano A.M. por el asesinato machista de su mujer Dolores Vargas en marzo de 2018 en la A-5 a la altura de Santa Cruz de Retamar (Toledo), donde la atropelló repetidamente hasta acabar con su vida. Audiencia Provincial.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, acusados de encabezar una supuesta trama de extorsión a bancos y empresas, y a otros ocho procesados, con las declaraciones de peritos. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico.

16:00h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- La Comisión de Justicia del Senado aprueba el dictamen de la ley de eutanasia. Senado.

.- Madrid.- TRANSICION ECOLOGICA.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso. Congreso.

09:30h.- Madrid.- SOCIEDAD TELEASISTENCIA.- Jornada sobre los avances tecnológicos y la teleasistencia para mejorar la atención en el cuidado a domicilio, organizado por la empresa Atenzia.

10:00h.- Madrid.- CIENCIA SENADO.- La directora del Instituto de salud Carlos III, Raquel Yotti, comparece ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para explicar el Plan Estratégico 2021-2025. Senado.

10:00h.- Madrid.- CONGRESO CIENCIA.- Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INGLÉS.- Firma del convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el British Council con motivo de su 25 aniversario.

10:30h.- Córdoba.- MEMORIA HISTÓRICA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, interviene en el acto de entrega de la distinción a título póstumo de Hijo predilecto de la provincia de Córdoba a Juan Romero Romero, último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen y que falleció el pasado octubre. Diputación

10:00h.- Madrid.- UNIVERSIDADES MODERNIZACIÓN.- Manuel Castells, acompañado de el Subsecretario de Universidades Luis Cerdán y del Subdirector General de Actividad Universitaria Investigadora, Manuel González Bedia, presentan en una rueda de prensa "Uni-Digital", un plan de digitalización y modernización del sistema universitario. sede del Ministerio de Universidades y por streaming.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN ESTUDIANTES.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se reúne por videoconferencia con representantes de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE).

11:00h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente de los obispos.

11:00h.- Madrid.- SALUD COLESTEROL.- El 90 % de los españoles considera el colesterol peligroso o muy peligroso para la salud, pero esta percepción tan alta de su riesgo no se corresponde en igual medida con su control, según se recoge en un estudio demoscópico realizado por Mylan y que se presenta en rueda de prensa con la intervención de varios expertos.

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS VACUNAS.- Las investigadoras Margarita del Val e Isabel Sola participan en un debate sobre vacunas organizado por la Fundación Alternativas. Virtual.

12:00h.- Madrid - DÍA MUJER - El Movimiento Feminista de Madrid presenta en rueda de prensa su agenda de cara al Día de la Mujer, con sus exigencias y reivindicaciones a los partidos políticos y al Gobierno regional. Vía Zoom Calle Hermanos de Luzón, 3.

14:00h.- Madrid.- HÁSEL PROTESTAS - La Asamblea Abierta de la Universidad Autónoma de Madrid ha convocado una concentración de estudiantes bajo el lema "Trae tu cerilla, basta de represión, libertad presas políticas, que arda la monarquía" para exigir la amnistía del rapero Pablo Hásel. Universidad Autónoma de Madrid.

16:00h.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- La ministra de Transiciónn Ecológica comparece a petición propia en el Senado junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, para explicar la situación del lobo y la tórtola.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN UNIVERSIDADES.- Comparecencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, en la comisión del ramo en el Congreso para explicar las líneas de su departamento para 2021, las medidas implementadas ante el aumento de contagios en centros universitarios y para que responda a una supuesta "dejación de responsabilidades" por cancelar la Conferencia General de Política Universitaria, entre otras cuestiones. Congreso.

17:00h.- Madrid.- RESIDENCIAS FARMACIAS.- El Consejo de Farmacéuticos y Edad&Vida presentan el 'Manual de Asistencia Farmacéutica en Centros Residenciales para Personas Mayores'.

17:30h.- Madrid.- INTERNET ODIO.- La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia inaugura, mediante un vídeo grabado, la III Edición de #Somos Más, un proyecto que persigue dar la vuelta a los discursos del odio y el radicalismo en Internet. Intervienen también la ministra de Educación y Formación Profesional y la ministra de Igualdad, a través de vídeos grabados.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa de seguimiento de la pandemia por covid-19. Ministerio de Sanidad.

10:00h.- Barcelona.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El centro de fotografía KBr de la Fundación Mapfre presenta sus dos próximas exposiciones, dedicadas a la fotógrafa brasileña Claudia Andujar, conocida por su trabajo fotoperiodístico en la comunidad Yanomami de la Amazonia, y a la colección de daguerrotipos del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CDRI) de Girona, que muestra bajo el título de "La mirada cautiva". Torre Mapfre.

11:00h.- San Sebastián.- TABAKALERA EXPOSICIÓN.- La directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal, presenta la nueva exposición "Estudiotik at. Cinco años de creación". Tabakalera (Planta 1).

11:00h.- Madrid.- TIZIANO PRADO.- El Museo del Prado hace historia con "Pasiones mitológicas", una exposición que reúne por primera vez las seis "poesías" de temática mitológicas que Tiziano pintó para Felipe II en una muestra que ha contado con la participación de seis grandes museos y obras de Veronese, Rubens o Velázquez. Museo del Prado.

11.30h.- Valencia.- FALLA INMATERIAL,- La Universitat de Valencia presenta la Falla Immaterial 2021, que homenajea el canto tradicional valenciano. (foto). Centre Cultural La Nau, c/. Universitat, 2.

11:30h.- Cáceres.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Los reyes inauguran el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. C/ Pizarro, 8.

12:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA SOSTENIBLE.- Diego Guerrero, del dos estrellas Michelin DSTAgE, y Blanca del Noval, chef investigador del Basque Culinary Center Innovation, participan en unas jornadas telemáticas sobre la gastronomía sostenible.

13:00h.- Alcobendas (Madrid).- PREMIOS FEROZ .- Rueda de prensa de Victoria Abril con motivo de la concesión del Feroz de Honor 2021 de la Asociación de Informadores de Cine (AICE). Auditorio del Centro de Arte Alcobendas, Calle Mariano Sebastián Izuel, 9.

17:00h.- Barcelona.- LITERATURA NOVELA.- La escritora canadiense Ashley Audrain presenta su primera novela, "El instinto", un drama psicológico que explora los rincones más oscuros de la maternidad y de la salud mental. Plataforma Zoom.

19:00h.- Madrid.- MAGIA PREMIOS - Entrega de los premios Madrid Ciudad Mágica y Nuevos Talentos antes del comienzo de una nueva edición del XI Festival Internacional de Magia. Circo Price. Ronda de Atocha, 35.

15:00 h. Participa por videoconferencia en la reunión del Consejo Europeo Extraordinario sobre el Coronavirus.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

17:30 h. Preside por vía telemática la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

17:30 h. Inaugura, mediante un vídeo grabado, la III Edición de #Somos Más, un proyecto que persigue dar la vuelta a los discursos del odio y el radicalismo en Internet. Intervienen también la ministra de Educación y Formación Profesional y la ministra de Igualdad, a través de vídeos grabados.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

16:00 h. Comparece ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, en el Congreso de los Diputados, para informar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia económica.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

16:00 h. Comparece, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sesión conjunta de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión de Transición Ecológica del Senado para informar sobre los trabajos del Gobierno para la protección del lobo y la tórtola y de las medidas de apoyo a la ganadería extensiva.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

10:00 h. Comparece en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para presentar la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.

24:00 h. Es entrevistada en el canal de televisión NTN24 de Colombia (18:00 hora local de Bogotá).

02:30 h. Inicia una visita oficial a Colombia.

(26-02) Se reúne con el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia del Gobierno, en Bogotá (20:30 hora local).

MINISTRA DE DEFENSA

12:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de imposición de la Medalla Balmis a militares de Tropa y Marinería.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

12:00 h. Preside el acto de la firma del Protocolo General de Actuación de la Agenda Urbana con el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja).

13:30 h. Visita el Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja).

17:30 h. Se reúne con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, en la sede del Gobierno (C/ General Vara del Rey, 1-3), en Logroño.

A continuación, celebran una reunión en el Palacio de Congresos de La Rioja (C/ San Millán,23), para abordar asuntos en materia de Transportes, Infraestructuras y Vivienda y, una vez finalizada, atienden a los medios de comunicación.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

10:00 h. Firma el convenio con el British Council con motivo de su 25 aniversario, en la sede del Ministerio.

11:00 h. Se reúne por videoconferencia con los representantes de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE).

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

10:00 h. Clausura la firma del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, para la colaboración en la información y el desarrollo de acciones de formación a los graduados sociales, en la sede del Ministerio.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al ministro de Turismo de Arabia Saudí, Ahmed Alkhatee.

10:00 h. Asiste por videoconferencia al Consejo de Competitividad, que reúne en esta ocasión a los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea.

23:00 h. Es entrevistada en el programa Acento Andaluz, de Ondaluz TV.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

09:30 h. Acompaña a los Reyes, que presiden la inauguración del nuevo edificio del Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Helga de Alvear, en Cáceres.

MINISTRA DE SANIDAD

12:15 h. Visita la planta de Biofabri-Zendal, en O Porriño (Pontevedra), donde se produce la vacuna de la farmacéutica Novavax y se trabaja en el desarrollo de una vacuna española en colaboración con el CSID.

13:00 h. Atiende a los medios de comunicación en las instalaciones de Biofabri-Zendal.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

11:00 h. Visita el Centro Nacional del Hidrógeno (C/ Fernando el Santo, en Puertollano, Ciudad Real).

12:30 h. Realiza un recorrido por el complejo petroquímico de Repsol en Puertollano (Carretera de la Calzada).

MINISTRA DE IGUALDAD

12:30 h. Mantiene un encuentro por vía telemática con la comisaria de Igualdad de la UE, Helena Dalli.

MINISTRO DE CONSUMO

11:45 h. Interviene por videoconferencia en el Consejo de Competitividad, que reúne en esta ocasión a los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

10:00 h. Interviene por vía telemática en la presentación del Libro Blanco sobre la Gestión del Talento Sénior, organizada por las Fundaciones Adecco y SERES (Sociedad y Empresa Responsable).

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

10:00 h. Presenta en rueda de prensa el Plan de Digitalización UniDigital, en la sede del Ministerio.

16:00 h. Comparece ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.

