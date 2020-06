José María Martell, nuevo director del Instituto de Ciencias Matemáticas

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y vicedirector del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), José María Martell, es desde hoy el nuevo director del centro, ha informado hoy el ICMAT en una nota.

Martell, quien recibió una Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) en 2013, ha centrado su trabajo en los campos del análisis armónico, las ecuaciones en derivadas parciales y la teoría geométrica de la medida.

Como director, su principal objetivo es promover la ciencia de excelencia que se desarrolla en el instituto, y su papel como dinamizador de la investigación matemática nacional.

"El ICMAT nació con el objetivo de estimular la investigación matemática en España, atrayendo talento a nuestro centro, y creando un ambiente científico de excelencia internacional con un nutrido programa de actividades formativas y de intercambio de conocimiento; y ese sigue siendo nuestro camino", asegura Martell.

En los próximos años, su objetivo es "continuar con la apuesta por la excelencia que ha llevado al ICMAT a labrarse un prestigio nacional e internacional, fomentando además la interacción entre todas las instituciones matemáticas de la región", señala.

Además, se ha marcado como meta "llevar las matemáticas más allá del ámbito académico: en colaboraciones con investigadores de otros campos, empresas, en entornos culturales, en medios de comunicación, etc.", subraya.

Martell, quien subraya la falta de mujeres en la investigación matemática, reconoce que el centro debe trabajar "tanto para visibilizar a las mujeres matemáticas, como para que "poco a poco existan mecanismos que permitan ir reduciendo la brecha de género que tenemos actualmente".

El resto del equipo de dirección lo forman Eva Gallardo, profesora titular y vicedecana de investigación de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española, Javier Aramayona, investigador Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del ICMAT, y Fernando Quirós, profesor titular de la UAM y miembro del ICMAT, como directores de departamentos.

Además, desde finales de 2019, el ICMAT cuenta con un nuevo Comité Científico Externo constituido por ocho matemáticos de prestigio internacional, entre ellos, un medallista Fields, la presidenta de la American Mathematical Society, el actual presidente del prestigioso Clay Mathematics Institute, dos premios Shaw de matemáticas (de 2017 y 2018), y la ex presidenta de la London Mathematical Society.

José María Martell (Madrid, 1973), investigador científico del CSIC en el ICMAT, ha publicado más de 65 artículos en revistas y, según Mathscinet, ha sido citado más de 1.500 veces y tiene más de 40 coautores y en 2011, publicó el libro junto con D. Cruz-Uribe y C. Pérez "Weights, extrapolation and the theory of Rubio de Francia" en Birkhäuser.

Tras doctorarse en Ciencias Matemáticas por la UAM en 2001, Martell ocupó puestos postdoctorales en la Universidad de Missouri en Columbia (EE UU), en la Universidad Paris Sud-CNRS (Francia) y en la UAM hasta que, en 2005, obtuvo una beca Ramón y Cajal, que desarrolló en el CSIC hasta lograr una plaza de Científico Titular del CSIC, en el ICMAT.