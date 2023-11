Hugo Morán: Más del 90 % de las zonas de bajas emisiones están implantadas o muy avanzadas

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado este jueves que "más de un 90 por ciento" de las 151 ciudades que tienen que implantar la zona de bajas emisiones (ZBE) ya lo han hecho o llevan "muy avanzado" el proceso.

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, estableció que los territorios insulares, las ciudades de más de 50.000 habitantes y las de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación debían contar con ZBE antes de que comenzara 2023.

Morán ha avanzado que "prácticamente todos" los ayuntamientos se han acogido a la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Agenda Urbana para poner en marcha las zonas de bajas emisiones, salvo "algunas excepciones".

"Algunas lo están revisando o incluso hay situaciones ya absolutamente excepcionales de ayuntamientos que han renunciado a la subvención", ha afirmado, a preguntas de los periodistas, antes de participar en una jornada sobre transición ecológica en la ciudad cántabra de Torrelavega.

El secretario de Estado ha señalado que este modelo de intervención urbana se desarrolla "en toda la Unión Europea" y busca garantizar la salud de los ciudadanos gracias al mejor mantenimiento de la salud ambiental.

"No creo que haya ningún ayuntamiento que, conscientemente, ponga en riesgo la salud de sus ciudadanos, con lo cual estoy convencido de que este es un proceso que no solo no va a retroceder, sino que va a ir avanzando cada vez más, y cada vez más serán los ayuntamientos que se apunten a ello", ha incidido.

Además, ha apuntado que la implantación de la ZBE va "a distinto ritmo en el país" porque "no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones para poder abordar este tipo de procesos y no todos tienen el mismo punto de partida".