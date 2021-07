¿Se han visto afectados bares y hoteles por la ola de calor?

El pasado fin de semana toda la península, a excepción del área cantábrica y de Galicia, las Islas Baleares y las Canarias, sufría una ola de calor a causa de una masa de aire proveniente de África, que dejaba temperaturas realmente sofocantes.

En Madrid el domingo se alcanzaron los 47 grados, y algunos puntos de Andalucía y de Murcia han llegado a los 50 grados de máxima. No se libran las islas, donde las temperaturas suelen ser más estables, pero estos días se han superado los 35 grados.

El lunes y el martes las temperaturas empezaron a descender, salvo en el suroeste peninsular. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han sido de las que más han sufrido esta ola de calor. Por eso empezamos por ahí, por Alicante concretamente.

Victoria Puche, es gerente de dos hoteles y presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA). Los números de este año siguen siendo bajos, más ahora que se han anunciado nuevas restricciones, y tenían la esperanza de que con la ola de calor quizás la gente se animara a ir a la costa. “Ahora mismo tendremos entre un 65% y un 70% de ocupación, y no hemos notado que la ola de calor haya supuesto un punto de inflexión. Obviamente pasar el calor en la costa es más benigno que hacerlo en el centro peninsular, pero aún así no se ha producido un cambio significativo. No ha motivado a la gente a moverse”.

Misma situación es la que viven otros hoteles de la costa mediterránea y del sur de Andalucía, como nos cuenta Jose Carlos, gerente de un hotel en Barbate, Cádiz. "Si que hemos tenido unos días relativamente buenos, pero no creo que se deba a la ola de calor. Muchas de las reservas estaban realizadas antes de que se supiera el calor que iba hacer. Te driría que no ha afectado ni para bien, ni para mal". A pesar de tener la playa como punto a favor, parece que la ola de calor no ha empujado a que la gente hiciera un plan distinto.

Los que sí que han notado un poco más de actividad, son los restaurantes y los bares de las zonas más castigadas por el calor. Aythami es natural de Lanzarote pero se mudó a las otras islas, a las baleares, para seguir trabajando en la hostelería. “Si que se ha notado un poco más de movimiento en las horas previas a cuando el sol pega más fuerte. En la terraza tenemos los ventiladores y ponemos el toldo para que de la sombra, y la gente aprovecha. Pero a partir de las 14:00, la gente prefiere estar fresquita en casita, como es lógico. Pero en el cómputo global te diría que sí que hemos tenido algo más de gente”.

La sensación general es que la gente era consciente del episodio de calor extremo que venía, y también eran conocedores de las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias. Esto ha hecho que muchos no se la jueguen y hayan preferido hacer frente a la ola de calor en sus hogares, limitando su actividad lo máximo posible.