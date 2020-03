La gestión del coronavirus, y otras polémicas, acaban por desatar un cisma entre PSOE y Podemos, noticia hoy

1. La semana de desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos evidencia la fragilidad del Gobierno de coalición

La mesa de coordinación de PSOE y Unidas Podemos se reunirá el próximo jueves, día 12, tras las tensiones de los últimos días. Esta reunión será la segunda que se convoca desde la formación el pasado mes de enero del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, tras la celebrada el 19 de febrero en el Congreso de los Diputados. La mesa de coordinación se creó en el marco del "Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo del gobierno progresista de coalición", firmado por ambos partidos un día después de la investidura del presidente socialista, Pedro Sánchez, con el objetivo de coordinar la acción del Ejecutivo y la parlamentaria.

2. La anciana fallecida en Madrid vivía en la residencia donde hay más de 10 contagios

La anciana de 99 años que falleció en Madrid el martes por coronavirus, era una interna de la residencia de mayores de La Paz, donde se han detectado otros nueve casos.

Según han detallado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, en esta residencia de mayores se han detectado diez casos: la fallecida, ocho usuarios y una auxiliar de enfermería. Esta mujer es la primera fallecida por coronavirus de la Comunidad de Madrid y la tercera de España.

3. El segundo paciente con coronavirus de Cataluña, en TRECE: "No es como una gripe"

Cataluña es una de las comunidades autónomas que ha registrado un mayor número de infectados por coronavirus. Actualmente hay 24 casos registrados y desde el equipo de 'TRECE Al Día' han tenido la oportunidad de hablar con Nil Monró, un joven de 22 años ingresado bajo supervisión médica en el Hospital Clínic de Barcelona y contagiado por el COVID-19 tras un viaje a Milán.

4. El Comité de Bioética elaborará un informe con alegaciones a Ley de Eutanasia

En Alemania, Austria, Francia Italia, Portugal o Suecia, los respectivos Comités de Bioética nacionales sí han sido consultados en el debate público sobre eutanasia y no en nuestro país. Técnicamente el Gobierno puede no hacerlo al tratarse de una proposición de ley y no un anteproyecto y aún puede hacerlo la comisión parlamentaria que lo debatirá, pero el Comité de Bioética de España ya ha decidido que sí o sí van a elaborar su informe.

Hay un antecedente en la ley del aborto de 2010 y consideran un sinsentido no dar su opición ahora en un debate no solo político sino sobre todo social, ético y legal tan importante y de tanto calado bioético. Será la primera vez que el Comité de Bioética de España se pronuncie sobre la cuestión.

En este contexto, el Comité de Bioética ha acordado elaborar un informe con sus alegaciones a la Ley de Eutanasia. El organismo quiere que este texto sea tenido en cuenta para la próxima tramitación de la ley en las cámaras.

5. Athletic-Real Sociedad, final vasca en la Copa del Rey

Un gol de Yuri clasifica al Athletic por el valor doble de los goles. Sevilla albergará una final inédita el 18 de abril.