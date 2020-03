El segundo paciente con coronavirus de Cataluña, en TRECE: "No es como una gripe"

Cataluña es una de las comunidades autónomas que ha registrado un mayor número de infectados por coronavirus. Actualmente hay 24 casos registrados y desde el equipo de 'TRECE Al Día' han tenido la oportunidad de hablar con Nil Monró, un joven de 22 años ingresado bajo supervisión médica en el Hospital Clínic de Barcelona y contagiado por el COVID-19 tras un viaje a Milán.

El segundo paciente confirmado en Cataluña

La vida de Nil ha cambiado por completo desde que llegó de su viaje de fin de semana a Milán. Decidió hacerse las pruebas al venir de una de las zonas más calientes de la epidemia en Italia. Dio positivo y lleva ya semanas ingresado y aislado. A menos parcialmente, pues el joven asegura en declaraciones a TRECE que sigue conectado gracias a su ordenador o el móvil. “Intento estar en contacto con mi familia y con mis amigos”, asegura.

Pasa los días en el Hospital, de donde no puede salir al encontrarse en cuarentena. Su remedio contra el tedio del internamiento es intentar “mantener la mente ocupada”.

¿Qué se siente cuando tienes coronavirus?

Nil ha querido relatar cómo se siente al padecer la enfermedad. Los síntomas los conocemos, pero él nos relata en primera persona cómo le afecta el virus que tiene al planeta atemorizado. “Malestar general, fiebre y dolor de cabeza”, resume el joven barcelonés.

Asegura que al recibir los resultados que le indicaron el positivo por COVID-19, no se lo pudo creer. Todavía no sabe cómo pudo contagiarse, pese a haber estado en Milán, donde los casos de coronavirus han sido de los más altos de Italia. “No sé en qué momento puede haber sido”, precisa Nil, aunque tiene claro que fue en la ciudad italiana, donde estuvo el pasado 22 de febrero.

¿Cómo se trata el coronavirus?

Se habla mucho de que no hay tratamiento para luchar contra el coronavirus, al menos no de forma oficial, y Nil no explica cómo hace él para combatir los síntomas que sufre. “Para el virus no hay tratamiento, pero el virus me provoca fiebre y la fiebre la contrarresto con el paracetamol”, aclara.

“El coronavirus no es como una gripe”, sentencia firme el joven internado en el Hospital Clínic de Barcelona. Personalmente y desde su habitación en el Hospital, Nil entiende la psicosis que se ha generado en el exterior. Para paliar en parte esta “psicosis”, Nil ha decidido compartir en sus redes información sobre cómo está siendo el proceso para concienciar y ayudar a quien lo necesite.