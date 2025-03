Suspendido el tráfico en la estación del Norte de París, la más grande de Europa, por el hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial

La parisina Estación del Norte, la más transitada de Europa con más de 600.000 pasajeros diarios, está totalmente paralizada tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido que cancelar buena parte de su tráfico ferroviario para este viernes, incluyendo los Eurostar.

El proyectil, de más de un metro de largo e intacto, fue descubierto esta pasada noche "en medio de las vías" durante unos trabajos a la altura de Saint Denis, pocos kilómetros al norte de París, anunció la empresa ferroviaria estatal SNCF.

Buena parte del tráfico ha tenido que cancelarse para este viernes, tanto los trayectos nacionales como los internacionales, que incluye los Eurostar a Londres, Bruselas y Amsterdam, pero también los nacionales. Algunos de esos trenes podrán salir desde la estación de Lyon.

Así, las líneas Londres-París, París-Londres, Bruselas-Paris y París-Bruselas no funcionarán esta jornada, señaló Eurostar.

Muchos viajeros han tenido que buscar alternativas de última hora para sus desplazamientos.

También ha quedado muy afectada la circulación de los trenes regionales TER y los de cercanías de la red RER, que comunican París con su periferia, varias de cuyas líneas pasan por esa estación.

Las autoridades ha enviado un equipo de desactivación de explosivos para neutralizar el artefacto, y se espera que la circulación pueda reanudarse durante la mañana.

Ajetreo y resignación entre los miles de viajeros

La parálisis ferroviaria de la Estación del Norte de París, la más transitada de Europa, ha provocado un enorme ajetreo, muchas quejas y una gran frustración entre los viajeros que vieron cómo se suspendían sus trenes, aunque una parte se lo tomó con resignación y asumió los inconvenientes.

"Bueno, París es muy bonito, es una maravilla y además hace buen tiempo, podemos aprovechar para ver más" la ciudad, a explicado a EFE Mari Ángeles Moreno, española a quien la paralización del tráfico ferroviario sorprendió camino de la ciudad alemana de Bremen para visitar, junto a su esposo, a su hijo.

Esta segoviana no ocultó su sorpresa por los motivos de la suspensión del viaje, la aparición de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que estaba enterrada en medio de las vías a su paso por Saint-Denis, ciudad limítrofe de la capital por la que salen los trenes que se dirigen al norte de Francia.

"Cuando lo piensas un poco da miedo, por cómo está el mundo, con Trump y Putin. Seguro que será otra cosa pero todo se junta", señaló la viajera.

Las labores de desactivación de esa bomba, que cayó hace más de 80 años a la altura de Saint-Denis, han comenzado ya, pero la estación permanece cerrada hasta nueva orden.

El obús, de un metro de largo, apareció intacto cuando se efectuaban unas obras en las vías y no solo obligó a cerrar la estación, por la que transitan unos 600.000 viajeros diarios, sino también a cortar un tramo de la autopista A1, que va de París hacia el norte, en dirección de Lille y Bruselas.

Eurostar, la empresa que gestiona los trenes entre París y Londres, anunció que confía en que se restablezca un tráfico normal a partir del sábado.

Moreno y su esposo, que tenían ya billetes para proseguir su viaje por Europa el sábado por la mañana, aseguraban haber recibido bien la información y que la agencia de viajes les había dado todo tipo de facilidades.

"Bueno, estamos atrapados, pero en la ciudad más hermosa del mundo (...) hay que estar agradecido y decirte que hace un día hermoso en París y que podemos aprovechar otra noche aquí", señaló a EFE Darren, londinense que ha visto como su Eurostar con destino a la capital británica quedaba suspendido tras haber pasado en París cuatro días para celebrar el 50 cumpleaños de su esposa.

Con una sonrisa en los labios, miraba al cielo azul de París y consideraba que hay que adaptarse a las condiciones, al tiempo que recuerda que "bombas de la Segunda Guerra Mundial hay muchas y no solo en los campos de batalla".

Éric, que cargaba su mochila por los alrededores de la estación a la espera de que se restableciera el tráfico de trenes de cercanías y regionales para poder llegar a Chantilly, en la región de París, recordó que "hubo muchos bombardeos entre la estación del Norte y los arrabales del norte de la ciudad", por lo que no le sorprendía el descubrimiento de este artefacto.

"Me han dicho que no hay trenes hasta las 16 horas, así que solo me queda esperar", indicó a EFE.

"Estoy al borde de un ataque de nervios", aseguró a EFE Fabienne, que cuyo Eurostar a Londres quedó anulado sin que nadie le advirtiera.

"Ningún mensaje de la compañía, he cambiado el billete, he vuelto a la estación y nada, ni un solo mensaje, ni un correo electrónico para prevenirme de que ambos están anulados. Es un desastre. Al precio que están los billetes, que son delirantes, en segunda clase y sin ninguna comodidad, al menos podía avisar", se quejó la viajera.