EFE NACIONAL (Miércoles 16 de septiembre)

ESPAÑA AFRONTA LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA CON MÁS DE 600.000 CONTAGIOS

Con más de 600.000 contagios, España afronta la segunda ola de la epidemia de coronavirus, según los sanitarios, que comienzan a alertar de que las Urgencias están "al borde de la saturación" en algún territorio.

Así mismo, la vuelta al cole ha llegado ya a todas las comunidades, excepto a Asturias donde será el día 22, pero las incidencias por el covid han provocado aislamiento y cierres de aulas y colegios y también protestas, como la huelga de tres días convocada desde este miércoles por el Sindicato de Estudiantes.

EL BANCO DE ESPAÑA ACTUALIZA PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

El Banco de España actualiza este miércoles sus proyecciones macroeconómicas.

El BCE elevó en junio al 15,1 % su previsión de contracción económica para 2020 en el peor de los escenarios, al 11,6 % en un escenario de recuperación gradual y al 9 % para el de recuperación temprana.

CALVO SEGUIRÁ SUS CONTACTOS CON ERC, FORMACIÓN CONVOCADA TAMBIÉN HOY POR IGLESIAS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, continuará los contactos con los grupos parlamentarios esta semana con sendas reuniones con ERC, este miércoles, y con Cs, el jueves, en tanto que ha cerrado un encuentro con EH Bildu para la semana que viene.

Así mismo, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para la negociación de presupuestos ha convocado a ERC y EH Bildu a dos reuniones este miércoles con las que parece presionar para que las cuentas públicas se saquen adelante con los socios de investidura, y no con Cs.

LOS ESTUDIANTES, LLAMADOS A LA HUELGA DESDE HOY POR UNAS "AULAS SEGURAS"

El Sindicato de Estudiantes llama al alumnado de toda España a secundar una huelga de tres días, desde este miércoles hasta el viernes, en demanda de una vuelta "segura" a los centros educativos tras el parón de las clases presenciales el pasado curso por el coronavirus.

La huelga arranca hoy pero el jueves es cuando están previstas movilizaciones en más de una veintena de ciudades (entre ellas, en la Puerta del Sol de Madrid a las 12 horas), para las que se ha pedido: "respeta todas las medidas sanitarias de seguridad y ven con tu mascarilla".

TORRA INTERVIENE EN PARLAMENT LA VÍSPERA DE QUE EL TS ESTUDIE RECURSO CONTRA SU INHABILITACIÓN

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, interviene en el debate de política general que anualmente celebra el Parlamento de Cataluña.

La intervención de Torra se produce la víspera de que el Tribunal Supremo estudie el recurso contra su inhabilitación .

BASÍLICA SAGRADA FAMILIA PRESENTA PREVISIONES SOBRE EL DESARROLLO DE SUS OBRAS

La Basílica de la Sagrada Familia presenta este miércoles sus últimas previsiones sobre el desarrollo de sus obras.

En la presentación se detallará cómo se piensa culminar la torre de la Mare de Déu.

DUDAMEL GUÍA AL PÚBLICO AL CORAZÓN DE LA MÚSICA EN FILME DE REALIDAD VIRTUAL

Unas gafas de realidad virtual es lo único que necesita el espectador para viajar al corazón de la música clásica de la mano del prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel en "Symphony", un proyecto itinerante que se inaugurará este miércoles en CosmoCaixa Barcelona.

Tecnología y arte son la materia prima de este experimento, que quiere ser "una llave que abra las puertas de la música clásica a las nuevas generaciones y a las comunidades, porque la música y la belleza es un derecho que debe estar al alcance de todos", según ha dicho este martes en Barcelona el maestro venezolano.

CUSTO BARCELONA CIERRA DESFILES DE LA PASARELA 080

Custo Barcelona cierra este miércoles los desfiles de la pasarela 080 presentando su colección de Otoño / Invierno 2020/2021 "Thank you, next", una mirada hacia el futuro de la que surge una estética renovada.

Una jornada en la que también mostrarán sus propuestas Onrush W23FH, Yerse, Sita Murt y Lebor Gabala.

NUBOSIDAD EN GRAN PARTE DE LA PENÍNSULA Y CHUBASCOS EN ALGUNAS ZONAS

La borrasca que se encuentra sobre la península dejará este miércoles abundante nubosidad en gran parte del territorio peninsular, que irá acompañada de algunos chubascos o tormentas en el este y cordillera Cantábrica y, por la tarde, en zonas del sur y centro, según la Agencia Estatal de Meteorología. La Aemet prevé chubascos o tormentas en la segunda mitad del día en el Pirineo y, de forma aislada, en el oeste de la cordillera Cantábrica y el este de la Ibérica.

Es probable que a última hora de la jornada se produzcan chubascos y tormentas en áreas amplias del sur y el centro de la península, aunque no se espera que sean intensos. Se registrarán bancos de niebla matinales en las Rías Baixas, en el interior noroeste y el alto Ebro, así como calima en Canarias. Las temperaturas ascenderán en el interior del noroeste peninsular, y descenderán en el suroeste, mientras en el resto se prevén pocos cambios.