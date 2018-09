¿De dónde han salido los patinetes eléctricos? 

Las aceras de las ciudades españolas, europeas y de muchas partes del mundo tienen nuevos inquilinos. Son los famosos “patinetes eléctricos”. La empresa más representativa de este nuevo sector es LimeBike, financiada con fondos de Uber y Alphabet (Google). Esta entidad ha puesto en marcha este nuevo servicio como alternativa ecológica y cómoda para el transporte de los peatones. Lo ha hecho en más de 70 ciudades de todo el mundo, la mayoría de ellas en Estados Unidos. En Europa, la experiencia de LimeBike ha llegado a ciudades como París, Zurich o Frankurt. En España, han desembarcado este verano en Valencia y en Madrid.

Sin embargo, caminar por las aceras está a punto de convertirse en deporte de riesgo. Bicicletas, patines, monopatines y ahora los patinetes eléctricos conviven con las piernas de los ciudadanos. En la seguridad de estos últimos es donde empresas como LimeBike han derrapado. La preocupación ciudadana ha llegado hasta los Ayuntamientos en España, ya que, además, todas las empresas que gestionan los aparatos son de titularidad privada.

La llegada de estas start-ups a las ciudades españolas se debe a la ausencia de normativa respecto a su uso, al margen de la oportunidad de negocio. No obstante, el vacío legal ya no se sostiene para su circulación en España. En el caso de Valencia, no han durado ni diez días. Lime ha sido la gran afectada. La línea de patinetes ha visto cómo se han retirado alrededor de el 25% de sus dispositivos tan solo en el día de ayer. Junto a la retirada, se habían impuesto multas que alcanzan en suma las decenas de miles de euros.

El caso de la capital es diferente. En Madrid, la normativa de regulación para los patinetes eléctricos se encuentra en trámite y se espera su salida el próximo 10 de septiembre. La posición del Consistorio madrileño es clara: la circulación de patinetes electricos va a estar regulada y va a requerir de autorización previa. La principal solución que quiere aportar el Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid es delimitar las zonas por las que pueden ir. Las formas de convivencia con peatones y otros vehículos como las biciletas, la seguridad en su uso, o el aparcamiento son otros de los puntos que se van a tratar en esta nueva ordenanza.