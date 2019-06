Busca lo más viral: Will Smith bailando y cantando en pasos de peatones y otros vídeos de la semana

Lo vamos a decir desde el principio: qué pena que este tipo de cosas no pasen por España, hacen mucha falta. Ir en coche, que te pare un semáforo y tener al gran Will Smith cantando y bailando delante las canciones de Aladdín. Y no, no hablamos de pantallas de tv ni similares, hablando del mismísimo actor y rapero interpretando, perfectamente vestido de genio, las canciones de la película.

Fue la idea del famoso presentador de televisión James Corden, quien se disfrazó de Abú (el disfraz es digno de Oscar) y reunió a un buen grupo de bailarines para que, en los semáforos en rojo, acompañasen al genial rapero. El resultado fue decenas de transeúntes que no salían de su asombro. No todos vieron con agrado el espectáculo, sobre todo cuando la luz de ponía verde, pero muchos no pararon de sonreír y reír y algunos hasta bailaron dentro de su coche.

Busca lo más viral: el sorprendente 'Black or White' de Ignacio Aguado y otros vídeos de la semana Hemos visto anteriormente a otros políticos bailar (Rajoy, Soraya, Iceta, etc.), y ahora ha sido turno de Ignacio Aguado, miembro de Ciudadanos Miguel Soria 26 may 2019 - 00:10

El vídeo lleva ya más de 6 millones de visualizaciones y se merece muchas más, así que no tardéis en darle a reproducir. Ah, un recado para Disney: Dani García es un excelente actor de doblaje, nadie lo pone en duda, pero la voz en español tenía que haber sido Iván Muelas, tal y como se prometía en los tráileres.

De actuación también va el siguiente vídeo, aunque los usuarios del Metro poco podían imaginarlo. Lo sucedido esta semana ha sido tan sorprendente que son ya más de 11 millones de personas las que han visto el vídeo de lo sucedido en Facebook.

En el vídeo se ve a un joven sentado con unos auriculares en un asiento del vagón, cuando repara en la presencia de otro chico que permanece de pie apoyándose en unas muletas.

"Perdona, ¿quiere sentarse?", pregunta el joven de los auriculares. "No, no hace falta", responde el de las muletas. Pero al final, la convicción del chico hace que se intercambien posiciones.

Es entonces cuando el nuevo ocupante del asiento se da cuenta de que también hay una mujer embarazada en el vagón y no para hasta convencerla a ella de que se siente en su lugar. Parece que por fin se ha hecho la calma, pero entonces surge en escena otro hombre, un anciano que también utiliza muletas. "Caballero, ¿se quiere sentar?". "No, hija, que te veo con un buen bombo", responde el señor. "Pero usted es mayor....". "¿Me estás diciendo que soy viejo para ir de pie?", contesta ofendido el hombre. "Solo me refiero que entre un cojo, un anciano o una embarazada...", dice ella. Entonces, se hace el caos y todos preguntan: "¿Quién crees que debe sentarse?"

En ese momento, los presentes rompen a aplaudir al darse cuenta de que todo es una representación teatral. Un microteatro titulado "Siéntese" que se representa en los vagones de metro por su centenario.

Nos metemos en temas muy frikis porque lo que ha hecho esta semana Hideo Kojima es digno de mención. El famoso creativo japonés, creador de Police Nauts y de Metal Gear Solid (Solid, no Revengeance) es un apasionado del cine y de contar historias humanas sobre el legado, la memoria y otros temas sociales. Pues bien, él mismo confesó que su nuevo proyecto, Death Stranding, iría sobre conectar personas. No sabemos aún cómo lo va a hacer, pero la acción viral para dar a conocer el nuevo tráiler ha sido increíble.

PlayStation puso en marcha una retransmisión vía Twitch con un vídeo en el que apenas se venía nada debido a una especie de mancha de petróleo. La mancha se iba aclarando con huellas en forma de manos que dejaban ver a través de ellas lo que había detrás. Cuantos más usuarios veían a la vez el vídeo, más se podía ver. Es decir: cuantos más CONECTADOS, más información habría disponible. Y los minutos pasaron, la imagen se fue limpiando y, por fin... el tráiler completo.

El notición llegó después: PlayStation España ha confirmado que Death Stranding llegará totalmente en castellano, una agradabilísima sorpresa para los fans de Kojima, que vieron injustamente cómo todos los Metal Gears desde el 1 llegaban traducidos pero sin doblaje. ¿Culpa de Kojima o de Konami? Pues 50-50, pero ahora todo depende de PlayStation, y como norma, la empresa tiende a doblar, con altísimo nivel salvo honrosas excepciones ('Saber es Poder, cof cof) todos los juegos de gran envergadura. Así que ya solo falta saber si Claudio Serrano doblará a Norman Reedus. Basta de cháchara, aquí está el tráiler con subtítulos en castellano:

Breve y directo: ¿haces 'crunch' para llevar a cabo abdominales? Consejo: no los hagas, se ha demostrado que pueden producir lesiones. En su lugar, mejor planchas: más seguras y mucho más efectivas. Y hacerlas bien no es para nada complicado, basta con seguir buenos consejos de un buen profesional, y aquí lo tienes: Miguel Rojo, ceo de Cool Health Club.

¿Tienes ganas de lo nuevo de Pixar? Nosotros también, muchísimas, y ya tenemos el tráiler de ONWARD, una historia ambientada en un mundo de ogros, sirenas, dragones, trolls y unicornios. El director es Dan Scanlon (Monstruos University) y en la versión original los protagonistas serán Tom Holland y Chris Pratt. En el doblaje, si todo va bien, serán Mario García y Guillermo Romero los responsables de poner sus voces, es decir, sus habituales, siempre y cuando Disney al final no se marque un Aladdín...