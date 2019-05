Busca lo más viral: un tornado, grabado a apenas unos metros y otros vídeos

La tecnología al servicio de la persona y evitar peligros innecesarios. Fue la inteligente elección de Brandon Clement, un cazador de tornados residente en Oklahoma, que además mostró un increíble dominio del dron que usó para grabar el fenómeno natural. Y decimos eso porque manejar un dron es muy, muy complicado, de hecho se hacen cursos avanzados para lograrlo. Su reducido tamaño y su fragilidad hacen que cualquier movimiento brusco con el mando o cualquier corriente de viento puedan desestabilizarlo. Y, a pesar de todo esto, la imagen tiene una estabilidad absolutamente impresionante:

La Maratón de Londres es una de las más importantes del mundo, y miles de personas cruzan el planeta para poder participar en este singular acontecimiento. Pero en esta ocasión todos los ojos se fijaron en alguien muy local, tan local como el Big Ben, el reloj que corona el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, y uno de los lugares más emblemáticos de Londres.

Se trata Lukas Bates, el atleta británico que decidió recorrer las calles de la capital disfrazado de Big Ben. Su objetivo era entrar en el libro Guinness de los récords y convertirse en el hombre más rápido que ha finalizado una maratón disfrazado como un monumento. Un récord que Bates tató de alcanzar para recaudar más dinero en la lucha contra una enfermedad tan seria como el Alzheimer.

La hazaña del corredor y su aparatoso disfraz se hizo viral, entre otras cosas por este imprevisto con el que seguramente no había contado. La altura del disfraz le dificultó mucho la entrada en la meta de la carrera, al chocar la parte de arriba del Big Ben con la meta de la maratón.

Unfortunately no new record for Lukas Bates, attempting the fastest marathon as a landmark. But what a valiant effort in a fantastic costume that was a little too tall for the finish line.

