La noche de Madrid en el primer día sin clases por coronavirus: terrazas llenas y discotecas a medio gas

Vamos de una discoteca a otra y el resultado es casis siempre el mismo. Pocos españoles y porteros con intención de irse a casa. Un detalle nos llama la atención: la mayoría lleva guantes de látex puestos. Tanto es así que un cámara de Telemadrid trata de grabar a uno de ellos. No parece hacerle mucha gracia. Al final, encontramos una discoteca a rebosar.

Se trata de ‘Le Boutique’, emplazada entre Serrano y Marqués de Villamagna. La entrada está llena de gente fumando. Está claro que dentro hay ambiente, hay jaleo. No fallamos. Puede haber entre 300 y 400 personas, quién sabe si 500, siendo conservadores. Es sin duda el local con más gente dentro en esta noche madrileña.

La fórmula se repite: casi todos son extranjeros realizando sus estudios en Madrid. Es difícil escuchar algo en español y el público habitual de la sala suele incluir a mucho erasmus. Esta noche son los únicos que bailan. La música suena solo para ellos, que ignoran las advertencias del gobierno central y regional.

Las distancias indicadas como recomendadas no son respetadas en ninguna de las discotecas a las que vamos. Donde no hay casi gente, todos se amontonan en una única zona de baile. En los locales más poblados, las precauciones son mínimas. Los hay que han tomado precauciones y han anunciado cancelaciones de conciertos o limitación del aforo. Pero lo cierto es que no hay tanta gente en Madrid dispuesta a pasar una noche de diversión.