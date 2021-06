Vuelven los bañistas al pantano de San Juan

Después de que el pasado verano estuviera prohibido el baño en toda la región debido a las restricciones de la pandemia, este fin de semana han vuelto los bañistas al pantano de San Juan para disfrutar del primer fin de semana en el que se permitía el baño. Aunque sólo se permite en una zona concreta del pantano, la de la Playa de la Virgen de la Nueva. Algo que ha despistado a algunos bañistas, como cuenta a COPE, José Carlos, dueño de varios chiringuitos en la zona. “La gente no sabe muy bien cuál es la zona permitida para el baño porque no está muy señalizada, no hay carteles, y estaban un poco perdidos”, explica al tiempo que pide que se autorice el baño en toda la zona del pantano porque “no entendemos muy bien por qué no se puede en toda la zona, sobre todo en la parte donde está todo el ocio, las actividades acuáticas y restaurantes”.

Aunque los restaurantes y chiringuitos llevan abiertos desde Semana Santa, el fin de semana “ha habido un boom de bañistas”, cuenta José Carlos. Y es que “había muchas ganas de salir y disfrutar”, nos cuenta también Mónica, dueña de un chiringuito en plena playa de la Virgen de la Nueva. En esa zona, los bañistas se han sumado a los habituales de los restaurantes que ya llenaban la zona los fines de semana “y éste ha sido un poco raro porque se ha limitado el acceso a la zona y se ha controlado el aparcamiento y mucha gente ha tenido que dejar el coche en la zona de arriba y bajar andando y el domingo incluso hubo gente que se tuvo que dar la vuelta”, explica.

Eso sí, unos y otros con mascarilla, “aunque ya no sea obligatorio en exteriores, la llevaba todo el mundo”, cuenta Mónica, que asegura que todo el mundo también “mantiene la distancia de seguridad”.

Lo que no se cumple tanto, lamenta José Carlos, es la limpieza. “Después del fin de semana está todo lleno de basura, de latas, de bolsas…”. Por eso pide que se ponga remedio “porque cada día va a peor”.

La playa de la Virgen de la Nueva en el pantano de San Juan, cuenta con un aforo máximo para 675 bañistas repartidos en 135 parcelas con un máximo de 5 personas. El horario permitido del baño es de 12 de la mañana a 8 de la tarde y es la única zona de aguas naturales donde se permite el baño en la región. En el resto de zonas naturales habituales para el baño este año tampoco está permitido. Son la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno; Los Villares, en Estremera; El Muro, en Pelayos de la Presa; Las Presillas, en Rasccafría y el río Lozoya o el Manzanares, a su paso por la Pedriza en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.