El virus de la gripe ha desaparecido en Madrid

El virus de la gripe ha desaparecido, de momento. En Madrid no se ha confirmado ningún caso de gripe en lo que llevamos de año. La crisis sanitaria provocada por la pandemia, y los nuevos hábitos que todos hemos tenido que incorporar a nuestro día a día ha hecho que no se haya registrado ningún caso de gripe en toda la región. Según in informe de Vigilancia de la Gripe y otros virus respiratorios, en la semana del 18 al 24 de enero no se han notificado ninguna detención de este virus al que estábamos tan acostumbrados. El mes de febrero concretamente, era donde se alcanzaba el pico de caos por gripe, ya no solo en Madrid, sino en toda España.

Uno de los ejemplos claros donde se puede ver que la gripe ha desaparecido es la bajada drástica de la compra de medicamentos anticatarrales en las farmacias. Estas están viviendo innumerables cambios desde que comenzó la pandemia hace ya, prácticamente un año. La oferta de antigripales ha bajado mucho en el sector farmacéutico. Pese al temporal de nieve y frío que ya parece que se nos ha olvidado a todos, el número de resfriados típicos estos meses, que son propios de la época, ha desparecido casi por completo. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid han advertido de que todo esto se trata de un fenómeno nunca antes visto.

Las medidas anti-covid y un alto número de vacunados contra la gripe, las claves

Según el Informe Epidemiológico de la semana 52, la última del año 2020, los casos de gripe eran prácticamente inapreciables: 18, frente a 685 de ese mismo mes en el año anterior. En la temporada 2017-18 se alcanzaron picos de hasta 10.000 casos; y en la 2019-20, de hasta 20.000. De momento, la campaña actual se está salvando con cifras ridículas y la curva de la gripe se mantiene, de momento, como una recta pegada a la gráfica horizontal.

No es el único caso: los responsables sanitarios también han detectado una caída muy importante en los casos de bronquiolitis, una afección que ataca especialmente a los niños y que llena cada invierno los hospitales infantiles. Pues bien, con los datos de traslados del Summa por esta causa, se observa el espectacular descenso: en diciembre de 2019 hubo 189 traslados por ello; en diciembre de 2020, ha habido 18.