Hay que estar pendientes para evitar la transmisión, pero dando un mensaje de tranquilidad a la población. Así se toma, de momento, la Consejería de Sanidad madrileña, el avance de la llamada VIRUELA DEL MONO. Un virus que se da principalmente en África, procedente de un mono que se transmite del animal a las personas, y que hace unas semanas surgió en Reino Unido y Portugal y que ya ha llegado a España. Además, la mayoría de los casos que se han detectado en la Comunidad de Madrid.

En este momento hay 7 casos confirmados y 24 en estudio, pero no se descarta que haya más. Es una enfermedad que se contagia por vía respiratoria, pero en todos los casos detectados, el contagio ha sido por contacto con mucosas tras mantener relaciones sexuales. Los pacientes evolucionan bien y no precisan de ingreso hospitalario. El dato importante es que no hay transmisión comunitaria. Lo ha adelantado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. "no hay transmisión comunitaria. Son casos muy localizados, haciendo seguimiento de los contactos."

Desde la Consejería de Sanidad han enviado un mensaje de tranquilidad. Se están tomando todas las medidas para evitar la transmisión. Elena Andradas, directora general de Salud Pública ha explicado que "la situación es de tranquilidad, pero como Salud Pública estamos muy pendientes para evitar la transmisión, pero claro, en tan poco espacio de tiempo, tantos casos puede llamar la atención pero no veo motivo de alarma."

Lo que preocupa, y es lo que están investigando es la razón por la que una enfermedad que se consideraba erradicada, haya vuelto a surgir.

Es una enfermedad poco corriente, de momento todos los pacientes evolucionan bien. Lo mejor para evitar la transmisión es el aislamiento, que todos los pacientes están llevando a cabo en sus domicilios. Al tratarse de un virus, no se puede curar pero se pueden utilizar retrovirales para paliar sus síntomas. Y luego está la vacuna de la viruela humana que también es efectiva. Al ser una enfermedad erradicada, solo tenemos una reserva estratégica de este tipo de vacunas, pero ya está todo preparado para volver a comercializarla. "tenemos una vacuna en España que provoca mucha reacción, por eso estamos valorando utilizar otra que está autorizada en Europa pero que no está comercializada en España. En caso necesario se traerá de forma inmediata como medicamento extranjero."

Todos los centros de salud y los hospitales están alertados ante los síntomas...fiebre o febrícula, dolor de cabeza, dolor muscular y pequeñas vesículas, o pupas por el cuerpo. Sobretodo en la cara, las manos y los pies pero que se puede extender por todo el cuerpo, también por los genitales. Se aconseja acudir al médico si se pertenece a ese perfil, hasta ahora son todos hombres jóvenes que han mantenido relaciones homosexuales, y se tienen síntomas. Una enfermedad que transcurre con cuadros leves. La complicación más frecuente es la infección de las pupas.